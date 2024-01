Polizei-Chef: Habeck wollte sofort Bauern-Proteste kriminalisieren!

#BREAKING #Deutschland Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt begrüßt die Proteste der Landwirte: “Die Versuche, unsere Landwirte zu kriminalisieren und politisch in die Enge zu treiben, haben sich als erfolglos erwiesen.”

#BREAKING #Germany Police union head Rainer Wendt applauds farmers’ protests, stating, “Efforts to criminalize and politically corner our farmers have proven unsuccessful.”

Footage: RT pic.twitter.com/ceLNGDTdBO

— The National Independent (@NationalIndNews) January 8, 2024