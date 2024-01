Marburg: Schüsse aus Auto heraus / Trio festgenommen

Mit dem Schrecken kamen Passanten gestern Abend davon, nachdem aus einem vorbeifahrenden Auto heraus Schüsse abgeben wurden. Gegen 20.00 Uhr fuhr der graue BMW-SUV auf der Universitätsstraße in Richtung Erlenring. Plötzlich fielen zwei oder drei Schüsse, die der Beifahrer des BMW aus dem offenen Fenster heraus in unmittelbarer Nähe der Passanten aus einer Pistole in Richtung Boden abgab. Nach wenigen Minuten wurde der BMW im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen der Marburger Polizei beteiligten, im Stadtgebiet gestoppt. Kurz zuvor hatten die Insassen einige Tütchen aus dem Wagen geworfen. Im Auto stellten die Polizisten zwei Schreckschusspistolen sowie leere Patronenhülsen sicher. In den insgesamt vier Tütchen, die aus dem Wagen geworfen worden waren, befanden sich geringe Mengen an Marihuana und Haschisch. Der 22-jährige Schütze aus Wetzlar, der 19-jährige Fahrer aus Marburg und der 21-jährige Mitfahrer aus Wetzlar wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen.

Polizeipräsidium Mittelhessen