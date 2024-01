Riedlingen: 40-jähriger wollte mit Messer Ehefrau (37) umbringen!

Am Sonntag soll ein 40-Jähriger versucht haben, seine Ehefrau in Riedlingen zu töten.

Am Sonntagmorgen meldete sich eine 37-jährige Frau beim Polizeirevier Riedlingen und teilte mit, dass sie stark bluten und keine mehr Luft bekommen würde. Polizei und Rettungskräfte begaben sich zu der angegebenen Adresse im Stadtgebiet von Riedlingen, wo bei der Frau mehrere, teils lebensgefährliche, Stichverletzungen festgestellt werden konnten. Zur medizinischen Versorgung wurde die 37-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht für sie keine mehr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 40-jährige Ehemann in den frühen Morgenstunden in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer mehrfach auf seine noch schlaftrunkene 37-jährige Frau eingestochen haben. Danach verließ er die eheliche Wohnung und begab sich selbstständig zum Polizeirevier Riedlingen, wo er vorläufig festgenommen werden konnte. Am Montagnachmittag wurde der 40-Jährige dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Biberach vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie des Kriminalkommissariats Biberach, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern noch an.