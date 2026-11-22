Symbolfoto – Bild KI-generiert

Santa Clara – Der Chipkonzern Nvidia hat in der Handelswoche bis Freitag, den 20. November 2026, nach den Schlusskursen seiner eigenen Investorenseite tatsächlich einen enormen Börsenwert verloren. Die Aktie fiel vom Schluss am 13. November bei 162,85 US-Dollar auf 125,53 Dollar, am Freitag allein um 14,01 Prozent. Rechnet man mit den im Quartalsbericht genannten 24,186 Milliarden verwässerten Aktien, entspricht das einem Wochenminus von rund 902 Milliarden Dollar; die vom FOCUS genannten rund 900 Milliarden treffen die Größenordnung – es ist aber ein Marktwertverlust, kein ausgewiesener Unternehmensverlust. Der im Text beschriebene „neue Ärger“ ist weitgehend derselbe Strang aus Berichten über eine mögliche SEC-Prüfung, dem Rücktritt von Jensen Huang und einer Vorladung aus Kalifornien, über den wir bereits berichtet haben. Eine öffentliche Mitteilung der Börsenaufsicht liegt weiter nicht vor. Der FOCUS-Beitrag stammt vom Partner Index Radar und endet mit dem Angebot eines Zertifikats.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, veröffentlichte der FOCUS um 12.37 Uhr MEZ, also 11.37 Uhr UTC, unter der Überschrift, Nvidia drohe nach einem 900-Milliarden-Dollar-Crash neuer Ärger, ein Ende des Alptraums sei nicht in Sicht. Als Autor ist Index Radar genannt, ein Partnerangebot; der Beitrag wurde laut den Metadaten des Magazins danach nicht mehr aktualisiert. Der Text mischt Börsenzahlen, laufende Behördenvorgänge und eine technische Kursprognose. Am Ende wirbt er für ein Capped-Bonus-Zertifikat. Wir prüfen die 900-Milliarden-Zahl und den „neuen Ärger“ gegen die Investorenseite des Konzerns, den Quartalsbericht und Agenturberichte – und grenzen den Vorgang gegen unseren bereits veröffentlichten Bericht über die gemeldete SEC-Prüfung ab.

Zuerst die Kurse, die sich amtlich nachlesen lassen. Die Investorenseite von Nvidia weist für Freitag, den 20. November 2026, 16.00 Uhr Ortszeit, einen Schlusskurs von 125,53 US-Dollar aus, 20,45 Dollar oder 14,01 Prozent unter dem Vortagesschluss von 145,98 Dollar. Der Tagesschluss am Freitag zuvor, dem 13. November, lag bei 162,85 Dollar. Das Wochenminus vom Schluss zum Schluss beträgt damit 22,92 Prozent. Der FOCUS spricht von einem Kursverlust von 14 Prozent am Freitag; die offizielle Zahl ist 14,01 Prozent, die Rundung ist zulässig, das genaue Datum des Freitags nennt der Einstieg des Magazins nicht.

Die 900 Milliarden Dollar sind keine Zahl aus einer Pflichtmitteilung, sondern eine Rechnung aus Kurs und Aktienzahl. Im Bericht zu den Zahlen des dritten Geschäftsquartals, das am 25. Oktober 2026 endete und am 17. November veröffentlicht wurde, nennt Nvidia 24,186 Milliarden verwässerte Aktien im gewichteten Durchschnitt des Quartals. Multipliziert man die Differenz zwischen 162,85 und 125,53 Dollar mit dieser Zahl, ergibt sich ein Rückgang des Börsenwerts von rund 902 Milliarden Dollar. Der Freitag allein entspricht auf derselben Grundlage rund 495 Milliarden Dollar. Die Formulierung „rund 900 Milliarden US-Dollar Wochenminus“ trifft also die Größenordnung, wenn man die Handelswoche vom 13. bis zum 20. November und diesen Aktienbestand zugrunde legt. Was sie nicht ist: ein Verlust, den das Unternehmen in dieser Woche in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen hätte. Es ist der Marktwert der ausstehenden Aktien, der sich mit dem Kurs ändert.

Der FOCUS nennt diese Woche die schwärzeste in der Geschichte des Konzerns und einen Einbruch, der selbst die Rekorde der Finanzkrise übertreffe. In Dollar gerechnet kann ein Minus von rund 902 Milliarden in fünf Handelstagen ein Rekord sein – einfach weil Nvidia viel größer ist als 2008. In Prozent ist ein Wochenverlust von knapp 23 Prozent schwer, aber nicht automatisch die dunkelste Woche der Firmengeschichte. Marktberichte sprechen vom schwächsten Wochenverlauf seit Oktober 2008 und von der längsten Serie wöchentlicher Verluste seit der Finanzkrise; das ist etwas anderes als „die schwärzeste Woche seiner Geschichte“. Die Unterscheidung fehlt im FOCUS-Einstieg.

Auch die längere Kursgeschichte wird im Partnertext verkürzt. Der FOCUS schreibt, das „Glanzlicht“ habe im Frühjahr 2026 bei 239 US-Dollar gelegen, die Aktie notiere „heute“ bei 125 Dollar, ein Minus von über 30 Prozent auf Jahressicht, während der Nasdaq 100 nahezu unverändert stehe. Die Investorenseite zeigt jedoch: Am 6. Oktober 2026 schloss das Papier bei 239,24 Dollar, der höchste Kurs der letzten 52 Wochen war ein Intraday-Hoch von 243,37 Dollar an eben diesem 6. Oktober – also im Herbst, nicht im Frühjahr. Der höchste Schlusskurs des Frühjahrs lag nach den uns vorliegenden Tagesdaten am 14. Mai 2026 bei 235,74 Dollar. Der offizielle Freitagsschluss ist 125,53 Dollar, nicht 125; weil am Sonntag keine US-Börse handelte, gibt es keinen neueren amtlichen Schluss. Gegenüber dem Schluss vom 20. November 2025 bei 180,64 Dollar beträgt das Jahresminus 30,51 Prozent – „über 30 Prozent auf Jahressicht“ stimmt. Der Nasdaq 100 lag in demselben Jahresfenster um rund 4 Prozent höher, nicht „nahezu unverändert“.

Den „freien Fall der letzten vier Wochen“ mit einem Verlust „über 40 Prozent“ kann man an den offiziellen Schlusskursen belegen: Vom 23. Oktober 2026 mit 210,96 Dollar bis zum 20. November mit 125,53 Dollar sind es 40,50 Prozent. Die Angabe eines maximalen Drawdowns von 47 Prozent „in nur 33 Tagen“ ist dagegen ungenau. Vom Schluss des Rekordtages 6. Oktober bei 239,24 Dollar bis zum 20. November sind es 47,53 Prozent – aber 45 Kalendertage, nicht 33. Der Abstand zur 200-Tage-Linie von „satten 38 Prozent“ liegt in der Größenordnung: Eine über 200 Handelstage berechnete Durchschnittslinie der Schlusskurse liegt zuletzt bei rund 203 Dollar, der Freitagsschluss 125,53 Dollar liegt etwa 38 Prozent darunter. Volatilität, Prognosekorridor von 102 bis 158 Dollar und die These, eine rasche Rückkehr zu alten Höhen sei unwahrscheinlich, stammen aus den Modellen von Index Radar, nicht aus einer Behördenerklärung oder einer Pflichtmitteilung.

Damit zum „neuen Ärger“. Der FOCUS schreibt, die US-Börsenaufsicht SEC untersuche laut Medienberichten mögliche Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung und prüfe, ob Investoren durch unzureichende Offenlegungen getäuscht wurden. Das trifft den Stand der Berichterstattung vom Freitag, über den wir bereits in einem früheren Bericht über die von Reuters geschilderte SEC-Prüfung informiert haben – es ist kein neuer amtlicher Vorgang vom Sonntag. Reuters hatte am 20. November unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen geschrieben, Mitarbeiter der Enforcement-Abteilung nähmen mögliche Bilanzfragen ins Visier. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, die SEC prüfe Nvidia, den Schwerpunkt aber nicht feststellen können. Eine Sprecherin der SEC lehnte Reuters zufolge eine Stellungnahme ab, Sprecher von Nvidia antworteten der Agentur zunächst nicht. Reuters hielt ausdrücklich fest: Untersuchungen seien kein Beweis für Fehlverhalten; viele endeten ohne aufsichtsrechtliche Maßnahme. Diese Einschränkung fehlt im FOCUS-Text. Die Formulierung, es werde geprüft, ob Investoren „getäuscht wurden“, greift die schärfere Zeitungssprache auf, nicht eine öffentliche Feststellung der Behörde.

Ebenso wenig neu ist der Führungswechsel, den der FOCUS als kürzlich geräumten Posten des Vorstandschefs Jensen Huang zusammenfasst. Amtlich fest steht der Rücktritt, nicht eine Entlassung: In einem Formular 8-K mit Ereignisdatum 11. November 2026, eingereicht am 12. November, ist dokumentiert, dass Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten ist und der Verwaltungsrat den Rücktritt angenommen hat. Darüber haben wir ebenfalls bereits berichtet. Der FOCUS spricht nicht von einer Entlassung; die Verkürzung „Posten geräumt“ bleibt im Rahmen, ersetzt aber nicht den Wortlaut der Pflichtmitteilung.

Die politischen Sätze im FOCUS-Text sind in der Sache greifbar, aber ungenau zugespitzt. US-Finanzminister Scott Bessent hatte Mitte November in einem Fernsehinterview Antworten von Nvidia und dem Aufsichtsrat innerhalb von zehn Tagen verlangt – allerdings nicht eine allgemeine „Aufklärung“, sondern Auskunft zur Einhaltung der US-Exportregeln, zu möglichen Briefkastenfirmen und zu der Frage, ob fortschrittliche Chips nach China gelangt seien. Präsident Donald Trump sprach sich am Freitag öffentlich dafür aus, Huang eine „zweite Chance“ zu geben, und äußerte Zweifel an der neuen Führung. Das ist politische Meinung, keine Börsenaufsichtsentscheidung. Kaliforniens Justizminister Rob Bonta hat am 19. November öffentlich mitgeteilt, Nvidia eine ermittlungsbezogene Vorladung zugestellt zu haben; es geht um die Frage, ob Hochleistungschips unzulässig nach China gelangt sein könnten und ob Anleger getäuscht wurden. Das ist ein eigener staatlicher Vorgang in Kalifornien, nicht die SEC selbst – und ebenfalls kein Sonntagsereignis, sondern Teil desselben Wochenstrangs.

Den Kunden Megaspeed setzt der FOCUS „im Verdacht“, Nvidia-Chips nach China umgeleitet zu haben. Reuters berichtet, US-Behörden ermittelten seit 2024 zu möglichen Verstößen gegen Exportkontrollen im Zusammenhang mit angeblichen Lieferungen; Megaspeed selbst hat demnach erklärt, rechtmäßig Geschäfte geführt zu haben. Das bleibt ein Verdacht von Behörden und Medien, kein von uns eingesehenes Gerichtsurteil. Auch die vom FOCUS erwähnte Singapur-Tochter und eine schärfere Prüfung internationaler Geschäfte sind in diesem Text keine neue amtliche Feststellung, sondern eine Einordnung. Was das Unternehmen selbst öffentlich gemacht hat: Im Quartalsbericht und in der Telefonkonferenz zum 17. November ist von einer laufenden Untersuchung durch einen unabhängigen Ausschuss des Verwaltungsrats die Rede. Die Zwischen-Vorstandschefin kündigte an, den detaillierten Quartalsbericht auf dem Formular 10-Q „in den kommenden Wochen“ einzureichen – später als üblich am Tag der Zahlen. Einen fertigen 10-Q zu diesem Quartal haben wir am Sonntag nicht gefunden.

Die vom FOCUS angeführte „Finanzstabilität“ wegen längerer Zahlungsfristen der Kunden ist so in keiner Überschrift des Quartalsberichts belegt. Ausgewiesen ist etwas anderes: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen zum 25. Oktober 2026 auf 81,033 Milliarden Dollar, nach 38,466 Milliarden zum 25. Januar 2026. Gleichzeitig lag der Umsatz im dritten Quartal bei 115,8 Milliarden Dollar, mehr als das Doppelte des Vorjahresquartals. Wer aus den Forderungen allein auf „deutlich längere Zahlungsfristen“ schließt, lässt das gewachsene Geschäft außer Acht. Eine vom Konzern selbst veröffentlichte Kennzahl der außenstehenden Tage haben wir in der Mitteilung nicht gefunden; Medien rechnen mit rund 64 Tagen. Das mag als Anhalt dienen, ersetzt aber keine amtliche Aussage zur Zahlungsfähigkeit.

Unbelegt bleibt in unseren Quellen außerdem die Behauptung, der Ausverkauf habe für die Chipbranche die schlechteste Woche seit 2001 markiert. Einen solchen Branchensatz enthält weder die Investorenseite noch der Quartalsbericht. Wir übernehmen ihn daher nicht als feststehende Zahl. Fest steht der Nvidia-Schlusskurs, fest steht das rechnerische Wochenminus im Börsenwert, fest steht der Rücktritt im 8-K – und fest steht, dass eine öffentliche SEC-Mitteilung zu einer Bilanzprüfung weiter fehlt.

Der Schluss des FOCUS-Textes gehört zur Einordnung, weil er den Zweck des Beitrags verändert. Index Radar beschreibt ein Vorhersagemodell für vier Wochen, nennt eine Spanne zwischen 102 und 158 Dollar und bietet anschließend ein Capped-Bonus-Zertifikat an, das eine Rendite verspricht, sofern die Aktie eine Barriere nicht berührt. Das ist keine Nachrichtenlage und keine Behördenerklärung, sondern Produktwerbung in einem Partnerbeitrag. Eine Prognose, es sei „kein Ende des Alptraums in Sicht“, ist Meinung des Anbieters, kein Fakt der Börsenaufsicht. Wer die 900 Milliarden und den „neuen Ärger“ prüft, muss diesen Rahmen mitlesen: Es handelt sich um denselben Nachrichtenstrang der vergangenen Woche, ergänzt um eine Marktwert-Rechnung, die in der Größenordnung stimmt, und um einen Verkaufstext, der daraus eine Fortsetzungsgeschichte macht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Neunhundert Milliarden klingen, als habe ein Konzern in wenigen Tagen dieses Geld verbrannt. In Wahrheit hat sich der Börsenwert mit dem Kurs bewegt – eine Rechnung aus Schlusskurs und Aktienzahl, kein abgelieferter Jahresverlust. Wer „Crash“ schreibt, ohne Börsenwert und Handelswoche klar zu benennen, erzeugt ein Bild, das größer und endgültiger wirkt, als die Zahl allein trägt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Noch weiter führt die Sprache von getäuschten Investoren, wenn die Börsenaufsicht selbst schweigt und sich Agenturen ausdrücklich auf anonyme Quellen und den Hinweis beschränken, eine Prüfung beweise kein Fehlverhalten. Ein Partnertext, der diesen Stoff mit einer Abgrund-Überschrift und am Ende mit einem Renditeprodukt verbindet, vermischt Nachricht, Meinung und Verkauf. Das darf der Leser sehen – und vom amtlichen Befund trennen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der eigentliche Kern ist unspektakulärer und deshalb wichtiger: ein dokumentierter Rücktritt, eine Vorladung in Kalifornien, ein Konzern, der seinen detaillierten Quartalsbericht später einreichen will, und eine mögliche Prüfung, die die Behörde nicht selbst öffentlich gemacht hat. Politische Fristsetzungen und Rufe nach einer zweiten Chance ändern daran nichts. Solange die Pflichtmitteilungen dünn bleiben, ist Zurückhaltung keine Schwäche, sondern die Voraussetzung dafür, dass aus einem schweren Kursrutsch kein fertiges Urteil über die Bücher wird.

Was meinen Sie: Reicht eine stimmige 900-Milliarden-Rechnung, um von der schwärzesten Woche der Firmengeschichte zu sprechen – oder muss ein Magazin Börsenwert, Prozent und unbestätigte Behördenberichte klarer trennen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NVIDIA Corporation, Investor Relations: Stock Quote & Chart, Schlusskurse und 52-Wochen-Spanne, Stand 20. November 2026, 16.00 Uhr Ortszeit: https://investor.nvidia.com/stock-info/stock-quote-and-chart/

NVIDIA Corporation: „NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2027“, 17. November 2026 (Quartal zum 25. Oktober 2026): https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Financial-Results-for-Third-Quarter-Fiscal-2027/

Reuters, Chris Prentice und Alexandra Alper: „Nvidia’s accounting is a focus of US SEC investigation, sources say“, 20. November 2026, 19.13 Uhr UTC: https://www.reuters.com/5f374b32b07b/world/us-secs-nvidia-probe-is-examining-potential-accounting-issues-sources-say-2026-11-20/

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24