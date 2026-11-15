Thumbnail: YouTube-Kanal „Sarah Maria Sander“

Berlin – Knallharte Abrechnung in unter zwei Minuten! Die Journalistin und Filmemacherin Sarah Maria Sander nimmt sich in einem YouTube-Short Greta Thunberg vor. Titel: „Greta Thunberg entlarvt sich selbst“. Hochgeladen wurde der Clip am Donnerstag, 12. November 2026, um 20:15 Uhr MEZ, also an dem Tag, an dem Thunbergs Lach-Szene über Fridays for Future viral ging. Bei unserem Abruf am Sonntag zählte das Video rund 90.115 Aufrufe. Sanders Urteil: Thunberg stehe „für gar nichts“, ihr seien Klima und Gaza „egal“. Das ist Meinung. Einige Behauptungen im Short lassen sich prüfen, und nicht alle halten.

Zuerst zum Video selbst. Der Short ist 115 Sekunden lang, also knapp zwei Minuten, und läuft in der YouTube-Kategorie „News & Politics“. Eine Videobeschreibung gibt es nicht, Tags ebenfalls nicht. Das Vorschaubild zeigt Sander frontal in die Kamera sprechend, davor eingeblendet ein Screenshot eines BILD-Artikels mit der Schlagzeile „Greta lacht ‚Fridays for Future‘ aus“ und dem Zitat „Wirklich? Die machen das immer noch?“. Der Kanal läuft unter Sanders eigenem Namen. Sie beschreibt sich dort als Aktivistin, freie Journalistin und Filmemacherin, die aus und über Israel berichtet und sich gegen Antisemitismus einsetzt. Bei unserem Abruf hatte der Clip rund 8.653 Likes. Die Aussagen im Short sind ihr Kommentar, keine Nachrichtenmeldung.

Der Anlass ist bekannt: Eine Szene aus dem Dokumentarfilm „Auf Panzern in die Klimakrise“ des Filmemachers Hubertus Koch verbreitete sich am Donnerstag, dem 12. November, in den sozialen Medien. Darin erfährt Thunberg in Berlin von einer Demonstration von Fridays for Future und fragt lachend: „Echt? Das machen die immer noch?“ Pressecop24 hat bereits darüber berichtet, wie Thunberg das Video danach auf Instagram rechtfertigte und Deutschland angriff. Sanders Short knüpft an diesen Moment an, geht aber deutlich weiter: Es geht ihr nicht um das Lachen, sondern um Thunbergs gesamte politische Haltung zu Israel und Gaza.

Wörtlich beginnt Sander laut YouTube-Untertitel so: „Greta Thunberg hat eine Sache verstanden, und zwar, dass das Klima nicht mehr klickt und nicht mehr cool ist.“ Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Dann: „Judenhass, Israelhass dagegen, die sind gerade im Trend. Sich mit einer Kufiya zu verhüllen und zu einer globalisierten Intifada aufzurufen, das ist das, was die Massen auf die Straße treibt, und daraus hat Greta Thunberg ein ganzes Konzept entwickelt.“ Thunbergs „ganze Identität“ scheine sich auf Palästina aufzubauen. „In Wirklichkeit, ich verrate euch, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich das sage, steht diese Person für gar nichts.“

Und weiter: „Ihr ist das Klima egal, ihr ist auch Palästina und Gaza egal. Sie hat sich mit nichts auseinandergesetzt.“ Thunberg sei für sie „ein trauriges Symbol für junge Menschen, die sehr ungebildet sind“. Diese bräuchten den Aktivismus, um sich selbst zu inszenieren, „auf der Bühne der Empörung, auf der Straße, auf Social Media“. Je lauter man „Free Palestine“ rufe, desto besser und politischer fühle man sich. „Nein, die Wahrheit ist, die meisten von diesen jungen Menschen sind ziemlich narzisstisch, heuchlerisch, ungebildet und blöd, um nicht zu sagen dumm.“ Das sind harte persönliche Wertungen und eine Pauschalisierung über junge Menschen, keine überprüfbaren Tatsachen.

Auch die deutsche Klimabewegung bekommt ihr Fett weg: „Für das Klima können ja die Idioten in Berlin von Fridays for Future weiter demonstrieren, die den Schuss immer noch nicht gehört haben.“ Tatsächlich hatte Fridays for Future Berlin am Freitag, dem 13. November, zu einer Kundgebung vor dem Kanzleramt aufgerufen, Motto „Pay Your Climate Debt“, parallel zur Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Bundesweit sollte an zahlreichen Orten gestreikt werden. Die Bewegung demonstriert also wirklich weiter. Ob das sinnvoll ist, ist eine Meinungsfrage. Das Wort „Idioten“ ist Sanders Polemik.

Den Schluss setzt Sander mit dem schärfsten Satz: Thunberg träume davon, „dass sie mit ihrem Schiff irgendwann endlich an die Küste Gazas ankommen kann, um ihre Willkommensparty mit der Hamas im Tunnel zu feiern. Das wünscht sie sich seit drei Jahren ja so sehr. Vielleicht sollten wir ihr diesen Wunsch endlich erfüllen.“ Hier lohnt der Faktencheck. Richtig ist: Thunberg hat mehrfach versucht, per Schiff in den Gazastreifen zu gelangen. Im Juni 2025 fing die israelische Marine die Jacht „Madleen“ mit ihr und elf weiteren Menschen an Bord in internationalen Gewässern ab. Laut BBC wurde sie über Tel Aviv abgeschoben. Im Herbst 2025 war sie Teil der größeren „Global Sumud Flotilla“, die ebenfalls abgefangen wurde.

Für die Behauptung, Thunberg wünsche sich eine „Willkommensparty mit der Hamas“, gibt es dagegen keinen Beleg. Die Organisatoren der Fahrten nannten als Ziel, symbolische Hilfsgüter zu liefern und die israelische Seeblockade anzuprangern. Israel und Verteidigungsminister Israel Katz warfen den Aktivisten vor, der Hamas-Propaganda zu dienen, Katz nannte Thunberg „antisemitisch“. Die Hamas wiederum verurteilte das Abfangen der „Madleen“ in einer Erklärung. Das ist politisch brisant und zeigt, dass die Terrorgruppe die Fahrten propagandistisch nutzte. Eine Aussage Thunbergs, sie wolle Hamas-Mitglieder treffen oder mit ihnen feiern, ist aber nirgends dokumentiert. Das Bild vom „Tunnel“ ist Sanders Zuspitzung.

Was hat Thunberg selbst zur Hamas gesagt? Nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 rief sie zum Streik in Solidarität mit Palästinensern auf, ohne die israelischen Opfer zu erwähnen; das brachte ihr heftige Kritik. Einen Tag später schrieb sie: „Es versteht sich von selbst – dachte ich zumindest –, dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin.“ Im Spätsommer 2025 sagte sie vor ihrer zweiten Flottillen-Fahrt dem britischen Sender Sky News auf die Frage nach einer Botschaft an die Hamas, sie stehe „nicht hinter der Tötung von Zivilisten“. Den Vorwurf des Antisemitismus wies sie zurück. Kritiker halten diese Distanzierungen für halbherzig, weil Thunberg sich fast ausschließlich zu Israel äußert. Das ist eine legitime Debatte, aber etwas anderes als eine verabredete „Party“.

Ähnlich verhält es sich mit dem Satz, Thunberg sei Gaza „egal“. Ob jemand etwas ernst meint, lässt sich nicht beweisen oder widerlegen. Belegt ist, dass Thunberg sich seit Oktober 2023 regelmäßig zu Gaza äußert, an Protesten teilnahm, dabei festgenommen wurde und zweimal mit Schiffen in Richtung Gazastreifen aufbrach. Ob das Überzeugung, Inszenierung oder beides ist, beurteilt jeder selbst. Sanders Behauptung ist eine Unterstellung, die ihre Sicht klar markiert („für mich“, „ich verrate euch“), keine Tatsachenfeststellung.

Auch der Satz vom Aufruf zur „globalisierten Intifada“ ist keine direkte Zitierung. Die Parole „Globalize the Intifada“ ist auf propalästinensischen Demonstrationen international verbreitet und wird von Kritikern als Aufruf zur Gewalt gegen Juden verstanden. Sander verknüpft sie im Short mit Thunbergs Konzept. Ein konkreter Beleg, dass Thunberg selbst diese Parole gerufen oder verbreitet hätte, wird im Video nicht gezeigt. Die Kufiya trug Thunberg dagegen nachweislich öffentlich, etwa bei einer Klimademo in Amsterdam im November 2023, auf der es zu einem Eklat kam, als ein Teilnehmer ihr das Mikrofon entreißen wollte.

Bleibt der rätselhafte Schlusssatz: „Vielleicht sollten wir ihr diesen Wunsch endlich erfüllen.“ Was Sander genau damit meint, erklärt sie im Short nicht. Gemeint sein kann bitterer Spott, man solle Thunberg doch nach Gaza lassen. Der Satz lässt aber auch eine deutlich härtere Lesart zu. Wir geben ihn deshalb wörtlich wieder und legen ihn nicht aus. Klar ist: Der Short ist bewusst provokant gebaut, mit Lachern, Pointen und einer abschließenden Spitze.

Wer ist die Absenderin? Sarah Maria Sander ist in Deutschland vor allem durch ihre Berichte aus Israel und ihre Kritik an der Nahost-Berichterstattung bekannt. Sie trat in zahlreichen Interviews auf. Sie schildert öffentlich, sich als Jüdin in Berlin nicht frei bewegen zu können. Ihr Kanal steht klar auf der Seite Israels. Das muss man nicht teilen, aber man sollte es kennen, um den Short einordnen zu können: Es ist eine engagierte Meinungsäußerung aus einer klaren Perspektive.

Fazit des Faktenchecks: Belegt sind Thunbergs Gaza-Fahrten, ihr Wandel hin zu einem starken Fokus auf Palästina, die Kufiya und die anhaltenden Fridays-for-Future-Proteste in Berlin. Nicht belegt sind die Behauptungen, Thunberg wolle mit der Hamas feiern, sie habe selbst zu einer „globalisierten Intifada“ aufgerufen oder ihr seien Klima und Gaza „egal“. Das sind Sanders Deutungen. Die Beschimpfungen junger Demonstranten als „dumm“, „narzisstisch“ oder „Idioten“ sind Polemik. Thunberg selbst hat Antisemitismusvorwürfe stets zurückgewiesen und erklärt, gegen die Angriffe der Hamas zu sein.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man kann Greta Thunbergs einseitigen Blick auf den Nahostkonflikt scharf kritisieren, und viele Juden in Deutschland erleben die Parolen auf propalästinensischen Demos als Bedrohung. Diese Angst ist real und verdient Gehör. Gerade deshalb aber sollte Kritik präzise bleiben. Wer Unbelegtes behauptet, liefert der Gegenseite die Ausrede, die berechtigten Punkte gleich mit abzutun.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine ganze Generation als dumm und narzisstisch abzustempeln, ist so pauschal wie die Parolen, die man selbst anprangert. Unter den jungen Demonstranten gibt es Mitläufer, Überzeugte und auch Antisemiten, aber eben nicht nur. Ein Kurzvideo lebt von der Zuspitzung. Ein Urteil über Menschen sollte trotzdem auf mehr beruhen als auf einem Lacher im Hintergrund.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Schlusssatz über den erfüllten Wunsch ist der heikelste Moment des Clips. Er bleibt offen und lässt Raum für Lesarten, die weit über Spott hinausgehen. Gerade wer sich glaubwürdig gegen Hass einsetzt, sollte solche Doppeldeutigkeiten vermeiden. Klare Kritik braucht keine Andeutungen.

Was meinen Sie: Trifft Sarah Maria Sander mit ihrer Abrechnung ins Schwarze – oder geht sie zu weit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube, Sarah Maria Sander: „Greta Thunberg entlarvt sich selbst“ (12.11.2026): https://www.youtube.com/shorts/7xgUgH1R95Q

BBC: Greta Thunberg deported, Israel says, after Gaza aid boat intercepted (10.06.2025): https://www.bbc.com/news/articles/c5y264x3nnno

Calcalist/Ctech: Thunberg zum Hamas-Angriff, Oktober 2023: https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hkll00jvma

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