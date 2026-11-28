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Senden – In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Ulm und Memmingen sind in der Nacht zum Samstag zwei Männer schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West soll dabei ein Messer eingesetzt worden sein. Der Zug wurde im Bereich Senden gestoppt; die mutmaßlich angreifende Gruppe war bereits an einer früheren Haltestelle ausgestiegen und wird gesucht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Stand: 12:41 Uhr MEZ

Gegen 00:25 Uhr ging beim Notruf der Polizei des Präsidiums die Meldung ein, in einem fahrenden Regionalzug im Bereich Neu-Ulm sei es zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Wegen der zunächst unklaren Lage löste die Polizei einen Großeinsatz aus. Zum Einsatz kamen unter anderem Streifen der Inspektionen Neu-Ulm, Illertissen und Memmingen, Einsatzzüge aus Neu-Ulm und Kempten, die Grenzpolizeiinspektion Memmingen, Diensthundeführer, der Kriminaldauerdienst sowie die Bundespolizei, dazu ein Großaufgebot des Rettungsdienstes. Der Zug wurde im Bereich Senden angehalten und mit starken Kräften gesichert, die Strecke war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Für die Fahrgäste richtete die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen und die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht. Über einen Angriff in einem Regionalzug bei Prenzlau haben wir bereits berichtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten zwei männliche Personengruppen, von der Polizei mit südländischem Aussehen beschrieben, bereits zuvor im Bereich Ulm in Streit und trafen im Zug erneut aufeinander. Der Streit eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung; dabei soll es zum Einsatz eines Messers gekommen sein. Als die ersten Kräfte eintrafen, war die nach Ermittlungsstand angreifende Gruppe bereits an einer früheren Haltestelle ausgestiegen. Im Zug fanden die Beamten drei verletzte afghanische Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren. Bei zweien wurden unter anderem Schnitt- und Stichverletzungen festgestellt. Die schwer verletzten 22– und 24-Jährigen kamen in Kliniken nach Ulm, der leicht verletzte 19-Jährige konnte vor Ort entlassen werden. Eine erste Fahndung blieb ohne Erfolg; die Spurensicherung läuft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013–0 zu melden, so die Mitteilung der Polizei.

Die Bild-Zeitung berichtete am Vormittag unter der Überschrift einer Messerstecherei und sprach von einer Bluttat. In der polizeilichen Mitteilung heißt es vorsichtiger von einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein Messer eingesetzt worden sein soll; festgenommen ist bislang niemand, die Unschuldsvermutung gilt. Bild nannte als Hinweisnummer 0731/80130 und ließ den Bindestrich vor der Null weg. Außerdem erwähnte der Beitrag nicht, dass der 19-Jährige vor Ort entlassen wurde, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet war und dass nach Polizeiangaben keine Gefahr für Unbeteiligte bestand. Eine abweichende Angabe des Bayerischen Roten Kreuzes, wonach eine Person schwer und eine mittelschwer verletzt gewesen sei, widerspricht der polizeilichen Darstellung; maßgeblich bleibt die Mitteilung der Polizei. Laut einer dpa-Meldung verkehren die Züge inzwischen wieder.

KOMMENTAR / MEINUNG: Solange niemand festgenommen und niemand verurteilt ist, bleibt es bei einem Verdacht. Schwere Verletzungen ändern nichts an der Unschuldsvermutung, sie verpflichten aber zu einer schnellen und gründlichen Aufklärung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer im Zug unterwegs ist, muss sich auf eine sichere Fahrt verlassen können. Eine Auseinandersetzung, die dort eskaliert, trifft nicht nur die Beteiligten, sondern alle Mitreisenden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zeugenhinweise helfen der Ermittlung mehr als voreilige Zuschreibungen. Herkunft erklärt eine Tat nicht, und eine offene Fahndung ist kein Urteil.

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Quellen:

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West – Streit im Zug endet in Gewaltdelikt mit Messer, 28.11.2026: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/112213/index.html

dpa – Zwei Schwerverletzte nach Streit im Regionalzug, 28.11.2026: https://www.sueddeutsche.de/bayern/naechtlicher-einsatz-zwei-schwerverletzte-nach-streit-im-regionalzug-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261128-930-64751

BILD – Zwei Schwerverletzte bei Messerstecherei im Zug, 28.11.2026: https://www.bild.de/regional/bayern/bahnhof-senden-zwei-schwerverletzte-bei-messerstecherei-im-zug-6b0a9b8e741a4ef94784b24b

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