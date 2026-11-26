Symbolfoto – Bild KI-generiert

Anderson – Im texanischen Grimes County ist im Oktober die erste Bauphase der geplanten Chipfabrik Terafab gestartet. Tesla und SpaceX wollen dort nach offiziellen Angaben eine integrierte Halbleiterfertigung mit mehr als 100 Millionen Quadratfuß Fläche errichten, das sind gut 9,29 Millionen Quadratmeter. Die erste Phase ist mit rund 16,8 Milliarden US-Dollar angesetzt und soll mindestens 3000 Arbeitsplätze schaffen. Vom „größten Gebäude der Welt“ kann erst die Rede sein, wenn eine Anlage dieser Größe wirklich steht – bisher ist das ein Plan, kein fertiger Bau.

Stand: 22:04 Uhr MEZ

Den Anstoß der Berichterstattung gibt ein Focus-Artikel, der im Titel von „9 Millionen Quadratmetern“ spricht und schreibt, der Bau des größten Gebäudes der Welt habe begonnen. Im Fließtext rechnet Focus „rund 100 Millionen Quadratfuß“ korrekt in „knapp 9,3 Millionen Quadratmeter“ um. Die Überschrift rundet damit ab. Exakt entsprechen 100 Millionen Quadratfuß 9.290.304 Quadratmetern, also rund 9,29 Millionen Quadratmetern. Ein Verwechseln mit „9 Millionen Square Feet“ (rund 836.000 Quadratmeter) liegt hier nicht vor.

Die Zahl selbst ist ein Zielwert, kein Bestand. In der offiziellen Mitteilung von SpaceX vom 6. August 2026 heißt es, geplant sei eine vertikal integrierte Fabrik „mit mehr als 100 Millionen Quadratfuß Fertigungsfläche“. Unter einem Dach sollen Logik- und Speicherchips gefertigt, verpackt und geprüft werden, unter anderem für Teslas Optimus-Roboter und selbstfahrende Cybercabs sowie für geplante Rechenzentren von SpaceX im All. SpaceX und Tesla erwarten demnach gemeinsam einen Chipbedarf von mehr als einem Terawatt Rechenleistung; das ist eine Unternehmensangabe, kein unabhängiger Nachweis.

Elon Musk nannte Terafab auf X „the largest and most valuable building on Earth by far“. Auch Gouverneur Greg Abbott spricht in einer Erklärung vom 6. August von einer Anlage mit 100 Millionen Quadratfuß, die die Fertigung „unter einem Dach“ bündeln soll. Damit ist die angestrebte Größe beschrieben, nicht ein bereits errichtetes Gebäude. Selbst das derzeit größte fertige Gebäude nach Geschossfläche, das New Century Global Center in Chengdu, kommt auf rund 18,3 Millionen Quadratfuß – deutlich weniger als der Terafab-Plan, aber im Gegensatz dazu steht es.

Was den Baustart angeht, stützt Focus sich auf Dodge Construction Network. In dessen Oktober-Bilanz vom 20. November ist die erste Terafab-Phase in Anderson, Texas, mit 16,8 Milliarden US-Dollar als größtes nicht wohnwirtschaftliches Projekt verzeichnet, das in diesem Monat in den USA begonnen hat. Der lokale Sender KBTX berichtete am 24. November von laufenden Vorarbeiten: gerodete Flächen, verbreiterte Zufahrten und starker Baustellenverkehr an der Highway 30. Das bestätigt einen begonnenen ersten Bauabschnitt, nicht die Fertigstellung der gesamten geplanten Fläche.

Die erste Phase soll nach Angaben des Gouverneursbüros mehr als 16,8 Milliarden US-Dollar Kapitalbindung umfassen und 3000 neue Stellen schaffen. Texas hat SpaceX dafür 30 Millionen Dollar aus dem Texas Enterprise Fund zugesagt; das Vorhaben fällt zudem unter das Förderprogramm JETI. In einer früheren Anmeldung, über die Reuters im Mai berichtete, waren zunächst 55 Milliarden und bei weiteren Ausbaustufen bis zu 119 Milliarden US-Dollar genannt worden. Die endgültige Gesamtsumme steht damit nicht fest. SpaceX selbst schreibt, spätere Phasen könnten die Investitionen „deutlich“ in die Höhe treiben, und sprach Mitte November auf den eigenen Seiten rund vom „100-Milliarden-Dollar-Projekt“ Terafab.

Bereits im April hat Tesla laut SpaceX auf dem Nordcampus der Gigafactory bei Austin einen Forschungs-Fertigungsstandort als Vorstufe begonnen. Das eigentliche Terafab-Gelände liegt nicht in Austin, sondern im Grimes County nahe Anderson und dem Gibbons-Creek-Stausee, dessen Wasser die Firmen für den Industriebedarf nutzen wollen, nicht das örtliche Grundwasser. Ob der taiwanische Auftragsfertiger TSMC die Anlage betreiben würde, hat Musk am 7. Oktober auf X zurückgewiesen: Tesla und SpaceX würden die Fabrik selbst bauen und betreiben; TSMC könne allenfalls einen Teil anmieten, „nothing more than that“. Eine Mitwirkung von Intel war zuvor angekündigt worden und gilt nach späteren Äußerungen der Konzernspitze als fortbestehend.

Wir hatten das Vorhaben bereits im August dargestellt: Elon Musks neuer Plan: Terafab – die größte Chipfabrik der Welt. Neu ist vor allem, dass die erste Bauphase nach der Branchenerfassung von Dodge im Oktober tatsächlich als gestartet gilt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Baubeginn ist noch kein Weltrekord. Wer schon das größte Gebäude der Erde feiert, während auf dem Gelände erst Flächen freigelegt und Straßen verbreitert werden, verwechselt den Plan mit dem Ergebnis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine eigene Chipfertigung wäre für Tesla und SpaceX ein gewaltiger Schritt zur Unabhängigkeit. Ob die versprochene Größe wirklich unter einem Dach entsteht, zeigt sich erst, wenn Stahl und Beton stehen – nicht wenn Superlative durch Pressemeldungen geistern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Staatliche Zuschüsse und Steuererleichterungen verpflichten zu Transparenz. Eine Fabrik dieser Dimension verändert eine ländliche Region auf Dauer; das verdient mehr als blechernen Optimismus.

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Quellen:

SpaceX – Breaking Ground on Terafab in Texas, 6.8.2026: https://www.spacex.com/updates

Office of the Texas Governor – Governor Abbott Announces SpaceX Expansion In Grimes County, 6.8.2026: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-spacex-expansion-in-grimes-county

Dodge Construction Network – Construction Starts Jump 22,8 Prozent in October, 20.11.2026: https://www.construction.com/construction-starts-jump-22-8-in-october/

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