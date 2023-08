Tolerantes Mainz: Queerfeindliche Beleidigungen und Nötigung am Bahnhof “Römisches Theater”!

Zwei Männer sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:15 Uhr am Bahnhof “Römisches Theater” mit queerfeindlichen Beschimpfungen und Beleidigungen konfrontiert worden. Auch wurden ihnen Schläge angedroht, sollten sie sich weiterhin an den Händen halten.

Die beiden 21 Jahre alten Mainzer befanden sich gerade auf dem Bahnsteig an Gleis 4, als sie durch zwei Männer, aus dem Dunkel heraus, lautstark angesprochen wurden. Aufgrund der Dunkelheit konnten sie die beiden nicht gut erkennen, ordnen diese aber, wegen des Gebrauchs aktueller Jugendsprache, eher einem jugendlichen Alter zu. Die Konfrontation endete, als die beiden Täter in die S-Bahn der Linie S6 in Richtung Worms einstiegen und damit den Bahnhof verließen. Die Geschädigten selbst entfernten sich gleichzeitig in Richtung eines Treppenabgangs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.