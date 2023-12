Verdacht eines Tötungsdeliktes: Leblose Person in Cuxhaven aufgefunden!

Cuxhaven. Am heutigen Sonntagmorgen (24.12.2023) fanden Angehörige einen 56-jährigen Cuxhavener leblos im Bereich der Straße Hörn in Cuxhaven vor. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben leider ohne Erfolg.

Die ersten Untersuchungen ihm Rahmen eines so genannten Todesursachenermittlungsverfahrens ergaben Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die entsprechende Fachdienststelle hat ihre umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen in den umliegenden Straßen und am Tatort gemacht haben (z.B. Straßen Hörn, Kleine Hardewiek, Große Hardewiek, Hadeler Platz usw.), werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.