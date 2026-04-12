+++ VERFASSUNGS-ALARM AUS KARLSRUHE! KREBS ZIEHT VOR DAS HÖCHSTE GERICHT – ZWEIFEL AN SKANDAL- GUTACHTER Prof. V. ERSCHÜTTERN DAS SYSTEM! +++

Ein dramatischer Schlag aus der forensischen Psychiatrie sorgt für Aufsehen bis nach Bundesverfassungsgericht: Der in der Rupert-Mayer-Klinik untergebrachte Psychiatrie-Opfer Thomas Krebs geht den nächsten radikalen Schritt – Verfassungsbeschwerde und Eilantrag zugleich! Im Zentrum steht ein Beschluss des Landgericht Würzburg, der den Befangenheitsantrag gegen den gerichtlichen Gutachter Prof. H.-P. V. zurückweist. Für Krebs geht es um alles: Freiheit oder weiterer Freiheitsentzug! Er wirft dem Gericht vor, ein Gutachten zuzulassen, das über seine Zukunft entscheidet – obwohl Zweifel an der Unabhängigkeit bestehen. Die Wucht des Vorwurfs ist enorm: Hier soll über das Schicksal eines Menschen entschieden werden, während zentrale Einwände angeblich ignoriert wurden!

Die Beschwerde liest sich wie eine Generalabrechnung mit dem Verfahren: Krebs sieht sein Recht auf Gehör missachtet, spricht von willkürlicher Entscheidung und einem gefährlichen Spiel mit Grundrechten. Besonders brisant: Das Gericht habe laut Darstellung des Beschwerdeführers einseitige Stellungnahmen übernommen und kritische Argumente heruntergespielt. Auch die Vergangenheit des Gutachters als Klinikdirektor wirft Fragen auf – für Krebs ein klarer Hinweis auf mögliche Befangenheit. Der Vorwurf wiegt schwer: Eine Entscheidung über Freiheit und Unterbringung dürfe niemals auf einem zweifelhaften Fundament stehen! Doch genau das sieht der Beschwerdeführer hier als gegeben an – und spricht von einer verfassungswidrigen Praxis mit dramatischen Folgen für seine persönliche Zukunft.

Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Karlsruhe – und auf die Frage, ob das höchste Gericht eingreift! Mit einem Eilantrag will Krebs verhindern, dass überhaupt ein Gutachten durch den umstrittenen Experten erstellt oder verwertet wird. Seine Begründung ist explosiv: Ein einmal erstelltes Gutachten könne nicht rückgängig gemacht werden und hätte unmittelbare Auswirkungen auf seine Freiheit. Die Folgen wären irreversibel! Auf der anderen Seite stehe lediglich eine Verzögerung des Verfahrens – ein Preis, der aus Sicht des Beschwerdeführers gering sei im Vergleich zum möglichen Grundrechtsverlust. Es ist ein juristischer Showdown mit enormer Sprengkraft: Greift Karlsruhe ein – oder bleibt alles beim Alten? Die Entscheidung könnte weit über diesen Einzelfall hinaus Signalwirkung haben!

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