Weilburg: Gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen unter einer Brücke!

Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 03.02.2023, 15:40 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde ein Jugendlicher in Weilburg von einer Gruppe anderer Jugendlicher unter einer Brücke angegriffen, sie nahmen ihm dazu Gegenstände weg. Ein 16-Jähriger soll gegen 15:40 Uhr unter einem Vorwand nach Weilburg gelockt worden sein. Dort sei er auf eine 15-Jährige und einen Unbekannten getroffen, die ihn zu einer Brücke an der Bahnhofstraße lotsten. Unter dieser Brücke hätten dann mehrere weitere Jugendliche/ Heranwachsende gewartet und den 16-Jährigen mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Ein Täter soll dem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Die Gruppe soll ihm dann gewaltsam Geld und ein Mobiltelefon abgenommen haben. Das Telefon sei danach in die Lahn geworfen worden. Ein zufällig vorbeikommender Erwachsener habe dem 16-Jährigen geholfen und ihn aus der Situation fort und zu einem Bahnhof gebracht. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Während der Fahndung nach den Angreifern nahm die Polizei eine Gruppe von sieben Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Die drei weiblichen und vier männlichen Verdächtigen wurden mit zur Dienststelle genommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Auskunft über die Beteiligten gegeben?