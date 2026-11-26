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Berlin – Am Donnerstag hat vor dem Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts der Prozess gegen die mutmaßliche Russland-Spionin Ilona W. begonnen. Die 57-jährige Deutsch-Ukrainerin ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt und sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Die Anklage wurde verlesen, Angaben zur Sache machte die Angeklagte nicht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, einem Geheimdienstmitarbeiter der russischen Botschaft Zugang zu politischen Veranstaltungen verschafft und Informationen aus dem Umfeld von Sicherheitspolitik und Rüstung beschafft zu haben. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 21:16 Uhr MEZ

Der Auftakt verzögerte sich um mehrere Stunden: Nach Angaben einer Gerichtssprecherin musste die Angeklagte am Vormittag von Rettungssanitätern versorgt werden, die Verhandlung wurde in einen barrierefreien Saal verlegt; über den verzögerten Auftakt haben wir bereits berichtet. Prozessberichten zufolge wurde die Anklage erst am Nachmittag verlesen. Die Verteidigung erklärte, die Mandantin werde keine Angaben machen – auch nicht zu ihren Personalien. Später wurde die Sitzung erneut unterbrochen, weil es der Angeklagten gesundheitlich wieder schlecht ging. Laut Prozessberichten wies die Vorsitzende darauf hin, das Gericht könne gegebenenfalls auch ohne die Angeklagte verhandeln. Der nächste Verhandlungstag ist nach übereinstimmenden Berichten für Freitag angesetzt; für den Prozess sind laut Gericht fast 40 Verhandlungstage bis Mai 2027 vorgesehen.

Laut der zugestellten Anklageschrift betrieb Ilona W. in Berlin eine Marketingagentur und war Vorsitzende eines Lobbyvereins, wodurch sie auch in militärischen und politischen Kreisen vernetzt gewesen sein soll. Spätestens seit Oktober 2023 soll sie Kontakt zu einem hauptamtlichen Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft unterhalten haben. Ihn soll sie über Jahre mit Hinweisen auf hochkarätige Veranstaltungen versorgt und ihm – teilweise unter falschem Namen – den Zutritt ermöglicht haben, damit er ein eigenes nachrichtendienstliches Netzwerk aufbauen konnte. Außerdem soll sie versucht haben, Personen aus dem Bundesministerium der Verteidigung und der Rüstungsindustrie zu gewinnen, und sich um Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie bemüht haben, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine. Die Festnahme am 21. Januar 2026 erfolgte aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 30. Dezember 2025; am 22. Januar wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Nach dpa-Informationen handelte es sich bei dem Kontaktmann um den stellvertretenden russischen Militärattaché; er wurde nach der Festnahme zur Persona non grata erklärt und ausgewiesen. Mehrere Medien ordnen ihn dem Militärgeheimdienst GRU zu; die Bundesanwaltschaft selbst spricht amtlich von einem Geheimdienst einer fremden Macht. Russlands Botschafter Sergej Netschajew wies die Vorwürfe gegenüber AFP zurück, die Botschaft habe „keinerlei Verbindung zu dieser Frau“. Die Verteidigung beantragte, den ausgewiesenen Militärattaché als Zeugen zu vernehmen; er solle bekunden, Ilona W. habe ihn nicht für einen Führungsoffizier gehalten. Ein Foto vom Deutsch-Ukrainischen Business Forum im Dezember 2025 zeigt die Angeklagte wenige Meter hinter Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – das allein belegt die Vorwürfe nicht. Weil die Taten vor der Gesetzesverschärfung vom April 2026 liegen sollen, gilt laut Anklage die alte Fassung des Paragrafen 99: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Die Angeklagte ist nicht verurteilt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn sich die Vorwürfe erhärten, liegt der Skandal nicht im Gerichtssaal, sondern auf den Empfängen: dass jemand über Vereine, Foren und freundliche Einladungen so nah an Politik und Rüstung herankommen konnte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Anklage ist kein Urteil. Wer aus Sonnenbrille, Frisur oder einem medizinischen Zwischenfall schon die überführte Agentin liest, macht aus einem Strafverfahren ein Schauspiel. Beweise zählen, nicht die Kulisse.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Verteidigung den ausgewiesenen Diplomaten als Zeugen hören will, ist ihr Recht. Ob er erscheint, steht auf einem anderen Blatt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil bleibt Ilona W. eine Angeklagte – nicht mehr und nicht weniger.

Die Unschuldsvermutung gilt – auch in einem Spionageprozess. Jetzt muss das Gericht die Beweise prüfen!

Quellen:

Generalbundesanwalt – Anklage wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit erhoben, 14.09.2026: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-14-09-2026.html

rbb24 – Prozess gegen mutmaßliche Russland-Spionin mit Verspätung gestartet, 26.11.2026: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/11/russische-spionin-vor-gericht.html

Tagesspiegel – Mutmaßliche Russland-Spionin schweigt zu Prozessbeginn in Berlin, 26.11.2026: https://www.tagesspiegel.de/berlin/eine-schattenfrau-moskaus-mutmassliche-russland-spionin-schweigt-zu-prozessbeginn-in-berlin-16327627.html

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