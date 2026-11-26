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Berlin – Dramatischer Auftakt am Kammergericht: Der Prozess gegen die mutmaßliche Russland-Spionin Ilona W. (57) hat sich am Donnerstag wegen eines medizinischen Notfalls um Stunden verzögert. Die Angeklagte musste nach Angaben einer Gerichtssprecherin auf dem Weg in den Saal von Rettungssanitätern und einem Arzt behandelt werden. Statt um 9.30 Uhr sollte die Verhandlung nun um 13 Uhr beginnen – in einem barrierefreien Saal, die Angeklagte im Rollstuhl.

Stand: 12:54 Uhr MEZ

Was genau passiert ist, hat das Gericht nicht im Detail mitgeteilt. Eine Sprecherin des Kammergerichts sprach laut AFP von einer ärztlichen Behandlung auf dem Weg in den Gerichtssaal, laut rbb wurde die Angeklagte von Rettungssanitätern versorgt. Nach Rücksprache zwischen den Richtern des Senats und dem behandelnden Arzt wurde die Verhandlung in einen barrierefreien Saal verlegt, weil die Angeklagte im Rollstuhl hineingebracht werden sollte. Von einem „Zusammenbruch“ berichtete BILD unter Berufung auf eigene Informationen; offiziell bestätigt ist diese Darstellung nicht.

Verhandelt wird vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin. Die Bundesanwaltschaft hatte am 7. September Anklage erhoben. Der Vorwurf: geheimdienstliche Agententätigkeit nach Paragraf 99 des Strafgesetzbuchs. Laut Anklage betrieb die Deutsch-Ukrainerin in Berlin eine Marketingagentur und war Vorsitzende eines Lobbyvereins, wodurch sie auch in militärischen und politischen Kreisen vernetzt gewesen sei. Spätestens seit Oktober 2023 soll sie Kontakt zu einem hauptamtlichen Geheimdienstmitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin gehabt haben.

Diesen soll sie laut Bundesanwaltschaft über Jahre mit Hinweisen auf hochkarätige Veranstaltungen versorgt und ihm – teilweise unter falschem Namen – den Zugang ermöglicht haben, damit er ein eigenes Netzwerk aufbauen konnte. Außerdem soll sie versucht haben, Personen aus dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie zu gewinnen, und sich um Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs bemüht haben. Nach der Festnahme hieß es, sie habe sich unter anderem nach Rüstungsstandorten, Drohnentests und geplanten Drohnenlieferungen an die Ukraine erkundigt. Laut dpa und AFP soll der Kontaktmann für den Militärgeheimdienst GRU gearbeitet haben.

Die Frau war nach ihrer Festnahme im Januar in Untersuchungshaft genommen worden; festgenommen wurde sie am 21. Januar. Das Auswärtige Amt bestellte daraufhin den russischen Botschafter ein und wies den verdächtigen Diplomaten aus – nach dpa-Informationen den stellvertretenden russischen Militärattaché. Russlands Botschafter Sergej Netschajew wies die Vorwürfe gegenüber AFP zurück: Die Botschaft habe „keinerlei Verbindung zu dieser Frau“.

Für den Prozess sind laut Gericht fast 40 Verhandlungstage bis Mai 2027 angesetzt. Am ersten Tag sollte zunächst die Anklage verlesen werden. Für Ilona W. gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung. Ob und wie sie sich zu den Vorwürfen äußern wird, ist bislang nicht bekannt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Fall zeigt, wie nah mutmaßliche Agenten an Entscheidungsträger heranrücken können – über Vereine, Empfänge und harmlos wirkende Netzwerke. Dass die Spionageabwehr hier offenbar früh hingeschaut hat, ist gut.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso klar muss aber sein: Eine Anklage ist kein Urteil. Wer eine Angeklagte schon vor dem ersten Verhandlungstag zur überführten Spionin erklärt und ihren Gesundheitszustand zum Spektakel macht, ersetzt Justiz durch Schlagzeilen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jetzt hat das Gericht das Wort. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, muss die Antwort hart ausfallen – auch gegenüber Moskau. Bis dahin gilt: sauber verhandeln, nüchtern berichten, nichts vorwegnehmen.

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Quellen:

Generalbundesanwalt: Anklage wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit erhoben, 14.09.2026: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-14-09-2026.html

AFP via stern.de: Medizinischer Notfall – Prozess um mehrere Stunden verschoben, 26.11.2026: https://www.stern.de/news/medizinischer-notfall–prozess-gegen-russland-spionin-um-mehrere-stunden-verschoben-38610420.html

rbb24: Prozess gegen mutmaßliche Russland-Spionin stockt zum Auftakt, 26.11.2026: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/11/russische-spionin-vor-gericht.html

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