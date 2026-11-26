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Marktbreit – Schreck-Sekunde in der Tempo-30-Zone! Ein 29-Jähriger wollte am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr in der Obernbreiter Straße in sein geparktes Auto steigen – da schoss laut Polizei ein BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit heran. Der Mann musste zur Seite springen. Jetzt ermittelt die Kitzinger Polizei gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Stand: 21:16 Uhr MEZ

Nach Angaben der Polizei soll der BMW-Fahrer anschließend Richtung Ochsenfurt weitergefahren sein, teils deutlich zu schnell. Am Kreisverkehr an der Staatsstraße 2271 soll er mit quietschenden Reifen und zu hoher Geschwindigkeit durchgefahren und zeitweise nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Kurz darauf trafen Beamte den Fahrer, einen 21-jährigen Deutschen, und drei Mitfahrer im Bereich des Kreisverkehrs an. Die Frontstoßstange des BMW war deutlich beschädigt – vermutlich beim Abkommen von der Fahrbahn, so die Polizei. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Sachschaden: etwa 3.200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ermittelt wird gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach Paragraf 315d StGB – darunter fällt auch das Alleinrennen, also grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Rasen, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen – sowie wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Es handelt sich um einen Verdacht, für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Rennen gegen ein zweites Fahrzeug erwähnt die Polizei nicht. Erst im November berichteten wir über einen tödlichen Fall in Unterfranken, bei dem ein Fahrer vor der Polizei flüchtete.

Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter 09321/141–0 melden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Sprung zur Seite entschied hier zwischen Schreck und Tragödie. Wer nachts durch eine Wohnstraße mit Tempo-Dreißig-Schild brettert, spielt mit dem Leben anderer – egal, ob er sich dabei als Rennfahrer fühlt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass der Gesetzgeber auch das Rasen allein als Straftat erfasst, ist richtig. Ob es hier dafür reicht, müssen aber Ermittler und gegebenenfalls ein Gericht klären – nicht die Schlagzeile.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende bleibt eine kaputte Stoßstange, ein abgeschlepptes Auto und hoffentlich eine Lektion. Viel Glück für alle, dass es nicht mehr ist.

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Quellen:

Polizei Kitzingen, Pressemitteilung (veröffentlicht via Main-Post): https://www.mainpost.de/kitzingen/marktbreit-illegales-autorennen-in-marktbreit-21-jaehriger-gefaehrdet-fussgaenger-und-bleibt-mit-kaputtem-auto-stehen-115771489

inFranken.de: https://www.infranken.de/lk/kitzingen/blaulicht/marktbreit-bmw-rowdy-21-gefaehrdet-fussgaenger-und-verursacht-unfall-art-6414137

TAG24: https://www.tag24.de/justiz/polizei/illegales-autorennen-fussgaenger-um-ein-haar-von-bmw-erfasst-3552834

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