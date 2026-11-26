Schweinfurt – Im heutigen NIUS-Live-Gespräch kommentieren Alexander Kissler und Ralf Schuler den Missbrauchsverdacht gegen sieben Jugendliche und Heranwachsende zum Nachteil einer inzwischen 13-jährigen Schülerin. Die Behörden sprechen von mehreren sexuell motivierten Übergriffen zwischen Anfang 2025 und April 2026; sechs der Verdächtigen sind identifiziert und wurden vorläufig festgenommen, in Untersuchungshaft sitzt nach Angaben der Ermittler niemand. NIUS spricht von Gruppenvergewaltigungen und wirft den Behörden vor, die Öffentlichkeit zu spät informiert zu haben – mehrere Zuspitzungen im Video gehen über die amtliche Darstellung hinaus.

Stand: 12:54 Uhr MEZ

Das Video erschien am 26. November 2026 auf dem YouTube-Kanal NIUS, dauert 11 Minuten und 52 Sekunden und trägt den Titel „VERGEWALTIGUNG IN BAYERN: ‚Wer sich über solche Schlagzeilen nicht empört, der ist kein Mensch‘“. Es ist ein Studio-Gespräch von NIUS Live mit Moderator Norbert Dobeleit, Kommentator Alexander Kissler und Politikchef Ralf Schuler; Ausgangspunkt sind Recherchen von NIUS-Reporterin Helena Gebhard. Grundlage unserer Prüfung sind die Videobeschreibung, die Untertitel sowie die öffentlich wiedergegebene Behördenlage.

Was amtlich feststeht, haben wir bereits am Mittwochabend dargestellt: Kriminalpolizei Schweinfurt und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen sieben Jugendliche und Heranwachsende im Alter von derzeit 16 bis 18 Jahren. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es von Anfang 2025 bis April 2026 zu mehreren sexuell motivierten Übergriffen zum Nachteil einer aktuell 13-jährigen Schülerin gekommen sein. Sechs Tatverdächtige wurden identifiziert, ihre Wohnungen am 19. November durchsucht; sie wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Eine siebte Person ist noch nicht identifiziert. Mehrere Gegenstände wurden sichergestellt und werden ausgewertet. Zwischen einem der Verdächtigen und der Geschädigten soll eine Vorbeziehung bestanden haben; ob weitere persönliche oder soziale Beziehungen existierten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In der gemeinsamen Mitteilung, die lokale Medien im Wortlaut wiedergeben und die auch der Bayerische Rundfunk aufnimmt, nennen die Behörden nun ausdrücklich die Staatsangehörigkeiten: sechs Personen mit syrischer Nationalität und eine Person mit deutsch-syrischer Staatsangehörigkeit. Diese Angabe war in der dpa-Wiedergabe vom Mittwoch nicht enthalten und fehlte deshalb in unserer ersten Darstellung. Sie steht jetzt in der behördlichen Formulierung.

Das Video und die NIUS-Beschreibung lassen die Altersangabe 16 bis 18 Jahre weitgehend aus. Kissler spricht von „jungen Männern“ und „jungen Syrern“, Schuler von einer „Großzügigkeit“ der Staatsanwaltschaften „gerade bei jungen Tätern“. Amtlich handelt es sich um Jugendliche und Heranwachsende; für diesen Altersbereich gilt das Jugendgerichtsgesetz, bei Heranwachsenden kann Jugendstrafrecht angewendet werden. Das ist ein zentraler Rahmen für die Haftfrage – und im Clip kaum zu hören.

Dass niemand in Untersuchungshaft sitzt, bestätigt NIUS mit einem direkten Behördensatz: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich keiner der tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden in Untersuchungshaft.“ Auch der Bayerische Rundfunk und andere Medien berichten das. Die sechs Identifizierten waren nach der amtlichen Mitteilung aber vorläufig festgenommen worden; eine vorläufige Festnahme ist keine Untersuchungshaft und kein Schuldspruch.

Bei der Tatbezeichnung setzt NIUS schärfer an als die Behörden. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von „mehreren sexuell motivierten Übergriffen“ und vom „Anfangsverdacht mehrerer Sexualstraftaten“. Im Video und in der Überschrift ist von „Gruppenvergewaltigung“ und davon die Rede, das Mädchen sei über ein Jahr „vergewaltigt worden“. Das steht so nicht in der behördlichen Mitteilung; NIUS kennzeichnet es in ihrem schriftlichen Bericht als eigene Information. Ob und in welcher Form mehrere Beschuldigte gemeinsam gehandelt haben sollen, teilen die Ermittler öffentlich nicht mit.

Weitere Angaben stammen ebenfalls nur von NIUS. In der Videobeschreibung und im Einstieg heißt es, das Mädchen sei zu Beginn der Vorwürfe erst 11 Jahre alt gewesen; amtlich ist bisher nur das heutige Alter von 13 Jahren und der Zeitraum ab Anfang 2025 belegt. Nach NIUS-Informationen sollen die Vorwürfe durch einen Abschiedsbrief bekannt geworden sein. Bei den Durchsuchungen sollen gefälschte Ausweisdokumente gefunden worden sein. Die vorliegende Behördenmitteilung nennt beides nicht; sie spricht nur von mehreren sichergestellten Gegenständen. Im schriftlichen NIUS-Bericht heißt es zudem, bei dem Einsatz seien fünf Verdächtige festgenommen worden – die amtliche Mitteilung spricht von vorläufiger Festnahme aller sechs identifizierten Personen.

Auch beim Zeitraum unterläuft NIUS ein Fehler: Die YouTube-Beschreibung nennt „April 2025 bis April 2026“. Im Studio wird die Behördenformel „Anfang 2025 bis April 2026“ vorgelesen, und der NIUS-Artikel spricht von Anfang 2025 bis Mitte April 2026. Das ist ein Unterschied von mehreren Monaten.

Kissler sagt im Gespräch, man könne davon ausgehen, dass die Übergriffe stattgefunden hätten, und er würde „das ‚mutmaßlich‘ streichen“. Das ist eine persönliche Wertung, keine gerichtliche Feststellung. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung – das betonen die Behörden ausdrücklich. Denselben Vorbehalt streicht Kissler auch bei der Person mit deutsch-syrischer Staatsangehörigkeit ein, die er als „eigentlich auch ein Syrer“ bezeichnet. Amtlich besitzt diese Person auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Den verzögerten Gang an die Öffentlichkeit macht NIUS zum zweiten großen Vorwurf. Die Durchsuchungen waren am 19. November, einem Donnerstag. NIUS fragte nach eigenen Angaben am Dienstag bei den Behörden an; am Mittwoch kündigte die Polizei eine gemeinsame Pressemitteilung an, die am Abend des 25. November erschien. Das sind sechs Tage. Im Video wird aus der Behördenantwort zitiert, die Mitteilung werde „aus Gründen der Transparenz“ noch am selben Abend veröffentlicht. Dass Pressestellen nach einem Zugriff nicht sofort berichten, kann ermittlungs- oder opferschutzbedingt sein; einen Beleg dafür, die Öffentlichkeit solle bewusst „nicht beunruhigt“ werden, liefert das Video nicht.

Kissler stellt den Fall in eine Reihe mit sogenannten Grooming Gangs in England und mit Ermittlungen in Nürnberg. Er beschreibt ein Muster aus Geschenken, Komplimenten und späterer Ausbeutung bis hin zur Zwangsprostitution. In der Schweinfurter Behördenmitteilung steht dieses Muster nicht. Belegt ist dort nur eine nicht näher erklärte Vorbeziehung zu einem Verdächtigen. Der Nürnberger Komplex ist ein eigenes, anderes Verfahren; ein automatischer Gleichklang ist daraus nicht abzuleiten.

Ebenso unbelegt bleibt im Amtlichen Kisslers Satz, mit einer „illegalen Massenzuwanderung“ seien „Gruppenvergewaltiger eingewandert“. Zum aufenthaltsrechtlichen Status der Beschuldigten, zu ihrem Einreiseweg und dazu, ob sie als Kinder oder Jugendliche nach Deutschland gekommen sind, sagen die vorliegenden Mitteilungen nichts.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein schwerer Verdacht gegen Jugendliche zum Nachteil eines Kindes darf die Öffentlichkeit erfahren. Aber wer das Wort mutmaßlich schon im Studio streicht, macht aus einem laufenden Verfahren ein fertiges Urteil. Das steht Kissler nicht zu.

KOMMENTAR / MEINUNG: Behördendeutsch schützt nicht nur Beschuldigte, es soll auch das Kind schützen. Wer aus einer späten Pressemitteilung gleich eine Vertuschung macht, unterstellt ein Motiv, das er nicht belegen kann. Aufklärung braucht Genauigkeit, nicht nur Empörung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Nationalität erklärt keine Tat, und ein anderer Fall in einer anderen Stadt beweist diesen hier nicht. Solange die Ermittler den Ablauf nicht öffentlich feststellen, gehört der Schutz des Mädchens über jede politische Zuschreibung.

Halten Sie sich an die behördlichen Angaben und an die Unschuldsvermutung. Spekulieren Sie nicht über das Kind und nicht über die Beschuldigten, solange die Ermittlungen laufen.

Quellen:

Bayerischer Rundfunk – Mädchen monatelang missbraucht: Sechs Jugendliche festgenommen, 25.11.2026: https://www.br.de/nachrichten/bayern/maedchen-monatelang-missbraucht-sechs-jugendliche-festgenommen,Vc0RIiH

Revista – Verdacht mehrerer Sexualstraftaten zum Nachteil einer Schülerin (Wiedergabe der gemeinsamen Mitteilung von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft), 25.11.2026: https://revista.de/verdacht-mehrerer-sexualstraftaten-zum-nachteil-einer-schuelerin-gemeinsame-ermittlungen-mit-hoher-prioritaet-strafverfahren-gegen-mehrere-jugendliche/

NIUS / YouTube – Video „VERGEWALTIGUNG IN BAYERN“ sowie Artikel von Helena Gebhard, 25./26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=jprIJJlLXks

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