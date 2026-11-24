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Berlin – Neuer Krach in der schwarz-roten Koalition! Die Union will die für 2027 geplante Verschärfung der Reichensteuer nur mittragen, wenn die SPD auch der vereinbarten Arbeitsmarktreform zustimmt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) soll das in der Sitzung der Unionsfraktion deutlich gemacht haben – das berichtet BILD unter Berufung auf Teilnehmer, ein Wortprotokoll oder Video gibt es nicht. Öffentlich und namentlich belegt ist die Linie von Unionsfraktionschef Thorsten Frei: „Das eine gibt es nicht ohne das andere.“ Neu ist die Verknüpfung nicht, beide Pakete stammen aus dem Koalitionsausschuss vom 1. Juli.

Was genau Merz gesagt hat, lässt sich nur aus zweiter Hand rekonstruieren. Laut BILD machte der Kanzler in der Fraktionssitzung klar, die Union werde die Steuererhöhung blockieren, wenn die SPD die Arbeitsmarktreform weiter ausbremse. „Alles stehe in einem Zusammenhang“, soll er laut Teilnehmern gesagt haben. Das ist indirekte Rede, kein wörtliches Zitat. Eine Mitteilung der Bundesregierung oder eine öffentliche Äußerung des Kanzlers zu diesem Punkt haben wir bis zum Nachmittag nicht gefunden. Andere Medien wie FOCUS und upday beziehen sich ausdrücklich auf BILD.

Deutlich klarer ist die Quellenlage bei Thorsten Frei. Der Unionsfraktionschef sagte schon am Montag vor der Fraktionssitzung laut „Rheinischer Post“: „Wir haben immer auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Das eine gibt es nicht ohne das andere.“ Es bestehe „selbstverständlich die Möglichkeit, beides bis Weihnachten durch den Bundestag zu bringen“. Fraktionsvize Johannes Winkel sagte BILD: „Eine Steuererhöhung kommt nur in Betracht, wenn wir für den Arbeitsmarkt neue Flexibilität schaffen. Falls die SPD sich nicht an die Verabredung halten kann, kann es keine Steuererhöhung geben.“

Worum geht es konkret? Beim Koalitionsausschuss am 1. Juli vereinbarten Union und SPD ein Steuerpaket: Ab 1. Januar 2027 sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden, unter anderem durch einen höheren Grundfreibetrag. Im Gegenzug soll der Spitzensteuersatz von 45 Prozent schon ab 250.000 Euro zu versteuerndem Einkommen greifen, ab 280.000 Euro soll eine neue Stufe von 47 Prozent gelten. Zudem soll der Steuerbonus für Handwerkerleistungen sinken. Die Union stimmte der höheren Reichensteuer nach übereinstimmenden Berichten nur widerwillig zu.

Das Gegenstück ist die Arbeitsmarktreform. Nach Angaben der „Rheinischen Post“ liegt ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) nach dem Kabinettsbeschluss der Vorwoche den Fraktionen vor. Vorgesehen ist demnach ein gelockerter Kündigungsschutz für Gutverdiener mit einem Jahreseinkommen ab 180.000 Euro. Sachgrundlose Befristungen sollen bis Ende 2030 bis zu sechs Mal verlängert werden können. Im Bundestag beraten ist der Entwurf noch nicht.

Und die SPD? Sie will die Steuerreform unbedingt vor Jahresende beschließen. Der Bundestag müsse sie unbedingt vor Jahresende verabschieden, drängte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar laut „Rheinischer Post“. Bei der Arbeitsmarktreform verweist die SPD auf mehr Zeitbedarf für die parlamentarischen Beratungen, die Gewerkschaften machen Front gegen das Paket. Eine offizielle Reaktion der SPD-Spitze auf die Drohung aus der Unionsfraktion lag bis zum Nachmittag nicht vor.

Was passiert, wenn der Deal platzt? Aus der Union heißt es laut BILD, auch ohne höhere Reichensteuer könnten Grundfreibetrag, Kindergeld und Kinderfreibetrag wie geplant zum 1. Januar 2027 steigen. Ob die SPD einem solchen Rumpfpaket zustimmen würde, ist offen. Nach bisherigem Plan sollen sowohl die Steuer- als auch die Arbeitsmarktreform noch vor Weihnachten durch den Bundestag.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kuhhandel ist in einer Koalition nichts Ehrenrühriges – aber er muss offen auf den Tisch. Wer erst im Sommer einen Paketdeal schnürt und ihn im Winter wieder aufschnürt, verspielt das letzte Vertrauen der Bürger in diese Regierung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die SPD will die Reichen schröpfen, aber die Reformen am Arbeitsmarkt auf die lange Bank schieben. Die Union droht, statt zu verhandeln. Am Ende zahlen Familien und Arbeitnehmer die Zeche für ein Koalitionstheater, das niemand mehr sehen will.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bemerkenswert ist auch der Stil: Statt eines klaren Wortes des Kanzlers vor Kameras gibt es Andeutungen aus einer Fraktionssitzung. Führung sieht anders aus. Wer etwas zur Bedingung macht, sollte es öffentlich sagen.

Was meinen Sie: Darf die Union die Steuerentlastung an die Arbeitsmarktreform koppeln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Rheinische Post: Rente, Steuern, Arbeit – Gerangel in der Koalition bei Reformen, 23.11.2026: https://rp-online.de/politik/deutschland/rente-steuern-arbeit-gerangel-in-der-koalition-bei-reformen_aid-158834261

BILD: Plötzlich will Merz Klingbeils Reichen-Steuer stoppen, 24.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/friedrich-merz-steuerreform-nur-mit-arbeitsmarktreform-6b05631e39a3e8110f0e9f1f

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