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Bochum – SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich auf dem Bundeskongress der Jusos für eine Debatte über Vergesellschaftung ausgesprochen und Wohnen als Anlageobjekt infrage gestellt. In einem Videomitschnitt fragt der 35-Jährige, wer eigentlich entschieden habe, dass man mit Energie, Entsorgung und Versorgung Rendite erzielen müsse. Zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge gehörten mindestens in öffentliche Hand oder in öffentliche Regulation, sagte er. Die Bild-Zeitung titelte dazu, der SPD-General flirte mit Enteignungen – ein Wort, das in der aufgezeichneten Passage nicht vorkommt.

Stand: 12:58 Uhr MEZ

Der Mitschnitt stammt vom Freitag, dem ersten Tag des Kongresses in Bochum, der bis Sonntag unter dem Motto „Mut statt Mitte“ tagt. Die Journalistin Laura Block von Table.Briefings veröffentlichte den Ausschnitt am Nachmittag auf der Plattform X. Klüssendorf sagte demnach: „Ich habe gesehen, dass ihr auch Anträge zum Beispiel zur Vergesellschaftung habt. Und ich will euch mal meine Meinung dazu sagen.“ Die SPD habe nicht ohne Grund dafür gekämpft, die Möglichkeit der Vergesellschaftung im Grundgesetz zu verankern. Damals sei man noch der Auffassung gewesen, dass zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge „mindestens in öffentliche Hand oder in öffentliche Regulation gehören“. Anschließend fragte er: „Wer hat eigentlich mal entschieden, dass Wohnen ein Anlageobjekt sein muss? Wer hat das entschieden in diesem Land? Warum muss das so sein?“ Und weiter: „Wer hat eigentlich entschieden, dass man mit Energie, mit Entsorgung, mit Versorgung, dass man da Rendite erzielen muss?“ Es sei Auftrag der SPD, das zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie solche Bereiche künftig öffentlich organisiert werden könnten. „Diese Partei muss der Ort sein, wo man sowas diskutieren kann und wo am Ende auch Politik sich verändert, liebe Genossinnen und Genossen“, sagte Klüssendorf. Das Wort Enteignung fällt in dieser Passage nicht; verfassungsrechtlich steht die Vergesellschaftung in Artikel 15 des Grundgesetzes neben der Enteignung nach Artikel 14.

Die von Klüssendorf angesprochenen Anträge liegen im Antragsbuch der Jusos als Leitantrag A01 vor, sind damit aber noch kein beschlossenes Programm; der Kongress dauert bis zum 29. November. Darin fordern die Jungsozialisten, Immobilienkonzerne, die hunderte oder tausende Wohnungen besitzen, zu vergesellschaften und die Bestände staatlich zu vermieten. Als Utopie formuliert der Text, „dass niemand mehr Wohnraum besitzt, als selbst bewohnt wird“. Den Besitz an vermietetem Wohneigentum betrachten die Antragsteller „generell kritisch“ und wollen Mietkauf-Modelle vorantreiben; Förderungen und steuerliche Vorteile für den Kauf zur Vermietung sollen entfallen, selbst genutztes Eigentum und Genossenschaften dagegen gestärkt werden. Berichte, der private Besitz vermieteter Wohnungen solle perspektivisch beendet werden, gehen über den Wortlaut hinaus: Im Antrag ist von einer Utopie die Rede, nicht von einem sofortigen Verbot. Weitere Forderungen des Leitantrags sind ein lebenslanger Erbschaftsteuer-Freibetrag von 999.999 Euro mit einem Stufentarif von 10 Prozent je weiterer Million bis 90 Prozent ab der neunten Million oberhalb des Freibetrags, ein Grunderbe von 60.000 Euro für alle 18-Jährigen mit Hauptwohnsitz in Deutschland sowie eine Vermögensteuer von 1 Prozent im Jahr, steigend auf 3 Prozent ab 50 Millionen Euro, bei Freibeträgen von 2 Millionen Euro je Person, 3 Millionen Euro für eine selbst bewohnte Immobilie, 5 Millionen Euro für ein selbst geführtes Unternehmen mit mindestens 25 Prozent Anteil und 10 Millionen Euro für Stiftungen. Die Überschrift „Klassenkampf statt Individualismus“ steht im Leitantrag über dem Analyseteil; das Motto des Kongresses lautet „Mut statt Mitte“. Zum Streit um die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin haben wir bereits berichtet.

Die Aussagen stehen im Gegensatz zu einem Beschluss des Koalitionsausschusses vom 2. Juli. Union und SPD hatten darin vereinbart: „Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist.“ Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat ein geplantes Investitionsschutzgesetz öffentlich verteidigt; der Landesvorstand der Berliner SPD sprach sich am 16. November gegen ein solches Bundesgesetz aus. In derselben Rede warb Klüssendorf nach einer von der Nachrichtenagentur AFP wiedergegebenen Passage auch für stärkere Umverteilung. „Wir besteuern Arbeit hoch. Und wir besteuern Vermögen, Schenkungen und Erbschaften gar nicht“, sagte er. Das sei „ein zentrales Problem in diesem Land“. Erbschaft- und Schenkungsteuer werden in Deutschland erhoben, eine Vermögensteuer derzeit nicht. Die Haushaltsdebatte zum Bundeshaushalt 2027 habe sich „nur nach unten gerichtet“, die SPD müsse „größer denken“ und im Grundsatzprogrammprozess grundsätzlicher werden, so Klüssendorf laut AFP. Ob sich aus den rhetorischen Fragen des Generalsekretärs ein gesetzlicher Vorstoß der Parteizentrale ergibt, ist offen; beschlossen hat der Kongress die Vergesellschaftungsforderungen mit Stand vom Samstagmittag nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vergesellschaftung und Enteignung sind im Grundgesetz zwei verschiedene Wege. Wer beides in einen Topf wirft, macht aus einer Grundsatzdebatte schnell eine Kampfvokabel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ob Wohnen ein Anlageobjekt sein darf, ist eine politische Frage und kein Naturgesetz. Wer sie stellt, muss aber auch sagen, wer danach baut, instand hält und haftet – und wer das bezahlt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Generalsekretär, der vor der eigenen Jugend über renditefreie Daseinsvorsorge spricht, während die Koalition Verstaatlichungen per Bundesgesetz begrenzen will, öffnet einen Konflikt in der eigenen Partei. Das verdient eine klare Antwort, keine bloße Zuspitzung.

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Quellen:

Laura Block / Table.Briefings – Videomitschnitt der Rede von Tim Klüssendorf auf dem Juso-Bundeskongress, 27.11.2026: https://x.com/Laura_Bloxx/status/2126356273222291701

Stern / AFP – SPD-Generalsekretär Klüssendorf für stärkere Umverteilung, 27.11.2026: https://www.stern.de/news/spd-generalsekretaer-kluessendorf-fuer-staerkere-umverteilung-38619240.html

BILD – SPD-General Klüssendorf flirtet mit Enteignungen, 28.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/das-wird-die-linke-freuen-spd-general-kluessendorf-flirtet-mit-enteignungen-6b0a945f741a4ef94784b1c5

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