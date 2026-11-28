Brüssel – „Lichtjahre von einer Lösung entfernt“: Mit diesem Satz von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und einem Ultimatum von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis zum 31. Dezember erklärt der YouTube-Kanal „Vor 7 Minuten…“ den geplatzten EU-Haushaltsgipfel zum „Bruch“ der Union. Der Abbruch in der Nacht, Melonis Worte und Macrons Frist sind belegt. Andere Zuspitzungen im gut zwölfminütigen Video sind Meinung, mindestens eine Länderliste ist ungenau – und der Kanal wirbt zugleich für den Ausstieg aus dem „Irrenhaus“.

Stand: 17:56 Uhr MEZ

Das Video „Brüssel-Ultimatum: Macron, Meloni und der Bruch in der EU!“ erschien am 27. November auf dem Kanal „Vor 7 Minuten…“ und dauert gut zwölf Minuten. Untertitel lagen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor, Grundlage ist eine Transkription des Tons. In der Beschreibung steht ein Disclaimer: Die Inhalte beruhten auf öffentlich zugänglichen Informationen und persönlicher Meinung, könnten Fehler enthalten oder sich „im Einzelfall sogar als frei erfunden herausstellen“. Zugleich bewirbt der Betreiber dort „Exit-Tools“ für ein „steuerfreies Leben“ und das Auswandern. Den Kanzler nennt er im Film „Lügenkanzler“. Über den geplatzten Gipfel haben wir bereits berichtet.

Stimmt: Der auf zwei Tage angesetzte Sondergipfel zum Haushalt 2028 bis 2034 wurde in der Nacht zum Freitag ohne Einigung beendet, der Freitag entfiel. Ratspräsident António Costa räumte ein, es sei keine Verständigung zustande gekommen. Laut Euronews boykottierten die „sparsamen“ Nettozahler Costas Kleingruppen, weil sie sich ausgegrenzt fühlten. Meloni sagte vor dem Treffen, man sei „Lichtjahre“ von einer Einigung entfernt, und nur unterschreiben werde sie, wenn die Vereinbarung für Italien „gültig und gerecht“ sei; mehr einzuzahlen, um weniger zu erhalten, lehne sie ab. Macron setzte eine Frist bis zum 31. Dezember: Danach werde er die formellen Verhandlungen vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr politisch und demokratisch nicht mehr zu einem Abschluss bringen können. Dass Marine Le Pen in Umfragen vorn liegt und Frankreichs EU-Beitrag kürzen will, ist ebenfalls belegt. Ein Diplomat sprach laut Euronews von „viel politischem Theater“. Als nächsten Termin nennt das Video den 17. und 18. Dezember – das ist der nächste ordentliche Europäische Rat.

Stimmt auch das Volumen: Costas Kompromiss liegt bei rund 1,78 Billionen Euro, etwa 204 Milliarden Euro unter dem Kommissionsentwurf; Merz hält das weiter für zu hoch und lehnt neue EU-Schulden ab. Dass Deutschland rund ein Viertel des Haushalts zahle und nur etwa 8 Prozent zurückerhalte, sagte der Kanzler selbst. Belegt ist auch seine Warnung, der ursprüngliche Kommissionsentwurf würde den deutschen Beitrag um mindestens 15 bis 20 Milliarden Euro im Jahr erhöhen, und dass auf dem nächsten Finanzrahmen Zinsen von über 150 Milliarden Euro lasteten. Neue Eigenmittel wie eine Elektroschrottabgabe, eine CO2-Grenzabgabe, Tabak- und Digitalsteuern sind tatsächlich im Gespräch; den größten Anteil würden nach vorliegenden Schätzungen Deutschland und Italien tragen, nicht Deutschland allein. Ungenau ist die Liste der Blockierer bei den Ukraine-Hilfen: Ungarn, die Slowakei und Tschechien sperren sich gegen eine Beteiligung aller 27 Staaten. Bulgarien stellte sich laut Costa nicht generell quer, sondern will sich nur am nicht-militärischen Teil beteiligen.

Den Widerspruch daheim spricht das Video zu Recht an. Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt 2027 ab, der rund 210 Milliarden Euro neue Kredite vorsieht, knapp 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt, den Rest in Sondervermögen. Zu den Rekordkrediten daheim haben wir schon geschrieben. Korrekt wiedergegeben ist auch Merz’ Satz aus der Generaldebatte, man werde „manche lieb gewonnene Vorstellung aufgeben müssen“, weil man sich aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten könne; ebenso die angekündigte Korrektur bei der abschlagsfreien Frühverrentung. Meinung statt Beleg sind dagegen die Kriegsfloskel, die Deutschen zahlten, „weil wir mal einen Krieg verloren haben“, und die Behauptung, „die Eliten“ stopften sich die Taschen voll. Dass der Gipfel „von Anfang an gar nicht für einen Abschluss gedacht“ gewesen sei, nur um Lager aufeinanderzuhetzen, bleibt Spekulation – mehrere Medien hatten allerdings im Voraus geschrieben, mit einer Einigung an diesem Termin rechne ohnehin niemand.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein vertagter Streit ist ein ernstes Signal, aber noch kein Bruch der Union. Wer aus einem geplatzten Gipfel das Ende Europas macht, übertreibt – und nimmt der berechtigten Kritik die Schärfe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Widerspruch des Kanzlers bleibt der stärkste Punkt des Videos. Wer in Brüssel den Sparkommissar gibt und daheim Rekordkredite durchwinkt, muss sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit gefallen lassen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Beleidigungen, Kriegsfloskeln und Werbeblöcke für ein Leben außerhalb der Union ersetzen keine Belege. Wer Bürger überzeugen will, sollte bei den nachprüfbaren Fakten bleiben.

Schauen Sie sich das Video an und trennen Sie selbst zwischen belegten Zitaten und Polemik!

Quellen:

Europäischer Rat – Remarks von Ratspräsident António Costa nach der Sondertagung, 27.11.2026: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/27/remarks-by-president-antonio-costa-at-the-press-conference-following-the-special-european-council-meeting-of-26-november-2026/

Euronews – Chaos statt Durchbruch: EU-Sondergipfel zum Haushalt scheitert, 27.11.2026: https://de.euronews.com/2026/11/27/chaos-statt-durchbruch-eu-sondergipfel-zum-haushalt-scheitert

YouTube / Vor 7 Minuten… – Brüssel-Ultimatum, 27.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=-0hOK6lef8M

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