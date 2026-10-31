COLD CASE DAGMAR KNOPS: 38 JAHRE SPURLOS – JETZT SOLL „AKTENZEICHEN XY“ DEN DURCHBRUCH BRINGEN!

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Kempen – Nur rund 350 Meter Fußweg, mehr nicht! So kurz war der Heimweg, den Dagmar Knops in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1988 vor sich hatte. Doch die damals 22-jährige Studentin kam nie zu Hause an. Seit mehr als 38 Jahren fehlt von ihr jede Spur, eine Leiche wurde nie gefunden. Jetzt rollen die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach den Cold Case neu auf – und setzen erneut auf die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwoch, 4. November 2026! BILD berichtet über den Fall. Wir haben die Angaben mit der offiziellen Pressemitteilung der Ermittler, der Fahndungsseite der Polizei Mönchengladbach, dem ZDF-Programm und Berichten von „Westdeutscher Zeitung“, „Rheinischer Post“, Welle Niederrhein und Radio 90,1 abgeglichen. Ergebnis: Der Kern stimmt – an zwei Stellen muss man BILD aber ergänzen!

Was geschah in jener Nacht? Laut der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Mönchengladbach vom 26. Oktober 2026 studierte Dagmar Knops in Köln Sozialpädagogik und war in den Semesterferien zu Besuch in ihrem Elternhaus in Kempen am Niederrhein. Am Abend des 28. März 1988, einem Montag, besuchte sie gemeinsam mit Freunden das Lokal „Lichtblick“ in der Kempener Altstadt. Die Kneipe gibt es heute nicht mehr, sie befand sich an der Tiefstraße 24. Gegen 22.15 Uhr verließ Dagmar Knops das „Lichtblick“ allein. Bis zum Haus ihrer Eltern an der Siegfriedstraße waren es laut Polizei nur circa 350 Meter zu Fuß. Dort kam sie nie an. Diese Angaben gibt BILD korrekt wieder.

Ein Detail, das bei BILD fehlt und das Drama dieses Falls noch verschärft: Nach damaligen Berichten der „Rheinischen Post“ und der „Westdeutschen Zeitung“ waren die Eltern zu dieser Zeit im Urlaub in der Schweiz. Dagmar Knops war laut „Rheinischer Post“ für ein paar Tage nach Kempen gekommen, um auf das Haus aufzupassen und an ihrer Diplomarbeit zu schreiben. Weil Freunde in Köln sie in Kempen vermuteten und Bekannte in Kempen sie in Köln wähnten, fiel ihr Verschwinden zunächst niemandem auf. Erst am 5. April 1988, nach der Rückkehr aus dem Urlaub, alarmierten die Eltern die Polizei, so die „Rheinische Post“ im Jahr 2008. Wertvolle Tage waren damit verloren.

Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Hier formuliert BILD allerdings zugespitzt: Dort heißt es, die Polizei gehe davon aus, „dass sie ermordet wurde“. In der offiziellen Mitteilung steht vorsichtiger: „Obgleich eine Leiche nie gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass Dagmar Knops Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein dürfte.“ Ein Tötungsdelikt ist der Oberbegriff – ob es Mord oder etwa Totschlag war, ist juristisch offen, solange niemand ermittelt und verurteilt ist. Richtig ist: Mord verjährt in Deutschland nicht. Genau so heißt auch die Kampagne, zu der der Fall gehört: „Mord verjährt nicht. Der Niederrhein erinnert sich.“ Dafür hat die Polizei Mönchengladbach laut Pressemitteilung die Ermittlungen zu ungeklärten Tötungsdelikten aus den vergangenen Jahrzehnten zusammen mit dem Landeskriminalamt NRW und der Staatsanwaltschaft Krefeld wieder aufgenommen; unterstützt wird sie von den Polizeibehörden in Krefeld und im Kreis Viersen.

Wie sah Dagmar Knops in jener Nacht aus? BILD beschreibt – gestützt auf Fotos und Angaben der Polizei Mönchengladbach – eine Fliegerjacke der Marke „Avirex“ mit hellbraunen Lederärmeln und der Aufschrift „Air Force USA“, ein mintfarbenes Sweatshirt, Jeans mit einem Flicken am rechten Knie und Nike-Turnschuhe. Dazu trug sie laut BILD einen kupfernen Armreif mit eingravierten Verzierungen und eine Silberkette mit einem herzförmigen Schlüsselanhänger, dessen unteres Ende die Zahl 13 bildet. Auch ihre Geldbörse samt Ausweis verschwand mit ihr. Die Polizei verweist in ihrer Mitteilung ausdrücklich auf „eine detaillierte Beschreibung ihrer Kleidung, ihres Schmucks sowie der Örtlichkeit“ auf ihrer Internetseite. Wichtig: Wir konnten die dort verlinkten Dokumente nicht selbst abrufen – diese Detailangaben stammen daher aus dem BILD-Bericht. Die „Westdeutsche Zeitung“ beschrieb Dagmar Knops im Jahr 2008 als dunkelblond, 1,72 Meter groß, leger gekleidet mit Jeans und Nike-Turnschuhen – das passt zur BILD-Beschreibung.

Wonach die Ermittler jetzt konkret fragen, listet die Polizei in ihrer Mitteilung auf: Gibt es Zeugen, denen sich der Täter im Laufe der Zeit offenbart hat, „sei es auch nur andeutungsweise“? Wer kennt Personen, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Fall beschäftigt haben? Wer kannte Dagmar Knops und kann etwas beitragen? Wer hat sie auf ihrem Heimweg gesehen? Und wer hat schon 1988 mit den damaligen Ermittlern gesprochen, möchte heute aber Dinge ergänzen, die er damals für nicht erwähnenswert hielt? Die Begründung der Ermittler: „In fast vierzig Jahren kann sich vieles verändern, auch die Beziehungen zwischen Menschen. So können auch Hinweise relevant sein, die zunächst unbedeutend erschienen.“

Eine besonders wichtige Spur: eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener. Sie soll laut Polizei auf einer Bank gleich in der Nähe des „Lichtblick“ gesessen haben, als Dagmar Knops das Lokal verließ. „Diese Personen konnten nie ermittelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittler hoffen, dass sich jemand mithilfe der Fernsehsendung an diese Gruppe erinnert. Wichtig für die Einordnung: Die Polizei sucht diese Menschen als mögliche Zeugen. Es gibt keinerlei öffentliche Angaben, die sie mit der Tat in Verbindung bringen. BILD nennt die Gruppe eine „heiße Spur“ – das ist eine Wertung von BILD, keine Formulierung der Ermittler.

Und dann sind da die rätselhaften anonymen Briefe. Laut Polizei gingen in den Jahren 2005 und 2008 zwei Schreiben ein, in denen jeweils ein angeblicher Ablageort der Leiche genannt wurde. „Umfangreiche Suchmaßnahmen an den genannten Ablageorten liefen erfolglos“, so die Ermittler. Trotzdem bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Verfasserin oder den Verfasser ausdrücklich, sich zu melden, da diese Person „möglicherweise neue Ermittlungsansätze liefern“ könne. Die Polizei betont damit nicht, dass der Absender etwas mit der Tat zu tun hat – sie sucht ihn als Hinweisgeber. Schon 2008 hatte das ZDF laut „Rheinischer Post“ mitgeteilt: Man erwarte nicht, dass er oder sie den Täter kenne, „aber jede Kleinigkeit kann weiter helfen“.

Der Brief von 2008 führte zur „Villa Horten“, einem denkmalgeschützten Gründerzeithaus am Kempener Burgring. Laut „Westdeutscher Zeitung“ und „Rheinischer Post“ ging das Schreiben im Februar 2008 bei der Kripo ein. Darin hieß es, die Studentin sei getötet und im Keller der Villa verscharrt worden, die damals renoviert wurde; anschließend sei Beton darübergegossen worden. Ein Geo-Radar zeigte eine Bodenanomalie, und zwei Leichenspürhunde schlugen unabhängig voneinander an derselben Stelle an – so berichteten es beide Zeitungen damals übereinstimmend. Das deckt sich mit BILD. Der damalige Leiter der Mordkommission, Ingo Thiel, sagte im Frühjahr 2008 der „Westdeutschen Zeitung“: „Wir sind uns jetzt ziemlich sicher, dass wir die Leiche von Dagmar Knops gefunden haben.“ Das von BILD zitierte Thiel-Zitat aus dem Jahr 2010 gegenüber BILD konnten wir nicht unabhängig prüfen; es passt aber zum damaligen Stand der Ermittlungen.

Doch die Hoffnung zerschlug sich Stück für Stück. Im Oktober 2008 gruben die Ermittler laut „Westdeutscher Zeitung“ an einem vermuteten Brunnenschacht unter einem Pfeiler – und stießen nur auf ein normales Hausfundament. Danach rückte eine Stelle unter dem Treppenhaus in den Fokus. Weil dort Einsturzgefahr für das alte Gebäude drohte, mussten Statiker die Arbeiten absichern; das verzögerte die Suche um Monate. Im Januar 2010 folgte eine Kernbohrung, die Probe ging zur Untersuchung an das Landeskriminalamt in Düsseldorf. Ergebnis laut „Rheinischer Post“: „Es wurde in den Proben nichts gefunden“, so der damalige Polizeisprecher Willy Theveßen. Im Juni 2010 wurde die Suche in der Villa eingestellt – man sei „technisch an die Grenzen gestoßen“. Thiel sagte damals, man sei nicht völlig sicher, dass die Leiche nicht doch irgendwo unter der Villa verborgen sei. BILDs Darstellung, die Suche sei erfolglos eingestellt worden, ist damit korrekt.

Nun also zum zweiten Mal „Aktenzeichen XY“. Bereits am 5. November 2008 war der Fall in der ZDF-Sendung zu sehen; Ingo Thiel nahm damals laut „Rheinischer Post“ live Zuschauerhinweise entgegen. Laut „Westdeutscher Zeitung“ brachte die Sendung „ohne nennenswerten Erfolg“, laut „Rheinischer Post“ gingen zwar zahlreiche Hinweise ein, aber kein Durchbruch. BILDs Angabe, es sei der zweite Auftritt in der Sendung, ist damit belegt. Am Mittwoch, 4. November 2026, ab 20.15 Uhr wird Kriminalhauptkommissarin Stefanie Kohnen den Fall laut Polizei im Münchner Studio bei Moderator Rudi Cerne vorstellen – mit einem Filmbeitrag, der anschließend auch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Das ZDF kündigt den Beitrag in seinem Programm unter dem Titel „Spurlos verschwunden“ an: „Eine Studentin kommt von einem Kneipenbesuch nicht nach Hause. Die Familie verständigt die Polizei. Doch die jahrelangen Ermittlungen laufen ins Leere.“

Und die Belohnung? Hier ist BILD unvollständig! BILD schreibt von „5000 Euro Belohnung“. Laut Pressemitteilung und Fahndungsseite der Polizei hat die Staatsanwaltschaft Krefeld 5.000 Euro ausgelobt – und „weitere 5.000 Euro werden von privater Seite bereitgestellt“. Insgesamt stehen also bis zu 10.000 Euro zur Verfügung. Ausgelobt ist das Geld laut Polizei für sachdienliche Hinweise, „die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen“ – nicht pauschal für „den entscheidenden Hinweis“. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, nicht für Menschen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Über Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss sich das vorstellen: Eine junge Frau geht nach einem Abend mit Freunden die paar Schritte nach Hause, durch die vertrauten Gassen ihrer Heimatstadt – und ist einfach weg. Keine Gewissheit, kein Grab, kein Abschied. Für ihre Familie und ihre Freunde ist das eine Wunde, die sich nie schließt. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Ermittler nicht aufgeben. Ein Rechtsstaat, der seine ungeklärten Fälle einfach in den Keller räumt, würde den Opfern ein zweites Mal Unrecht tun!

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig zeigt dieser Fall, wie gefährlich vorschnelle Gewissheit ist. Damals schienen Radar und Spürhunde fast schon den Beweis zu liefern – am Ende fand sich nichts. Für die Angehörigen muss dieses Wechselbad aus Hoffnung und Enttäuschung schwer zu ertragen gewesen sein. Wir sollten deshalb auch heute nüchtern bleiben: Niemand ist überführt, niemand ist angeklagt. Spekulationen über mögliche Täter in Netzwerken oder an Stammtischen helfen keinem – sie schaden Unbeteiligten und im schlimmsten Fall den Ermittlungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was wirklich hilft, ist Erinnerung. Irgendjemand hat in jener Nacht etwas gesehen, etwas gehört oder später etwas erzählt bekommen. Vielleicht saß er auf jener Bank, vielleicht hat er jahrelang geschwiegen, aus Angst oder aus falscher Loyalität. Beziehungen ändern sich, Freundschaften zerbrechen, Gewissen melden sich. Wer etwas weiß, sollte jetzt den Mut haben, zum Telefon zu greifen. Auch der Verfasser der anonymen Briefe: Ihre Worte haben damals eine riesige Suche ausgelöst – jetzt ist die Zeit, sich zu erklären!

So können Sie helfen: Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen, per E-Mail an MK.Knops.Moenchengladbach@polizei.nrw.de oder postalisch an die Polizei Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach. Fotos von Dagmar Knops sowie die Beschreibung ihrer Kleidung und ihres Schmucks veröffentlicht die Polizei auf ihrer Fahndungsseite (Link in den Quellen). Auch nach der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ werden Hinweise entgegengenommen.

Fazit: Dagmar Knops (22) verschwand in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1988 auf dem nur rund 350 Meter langen Heimweg von der Kneipe „Lichtblick“ in Kempen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Die Suche nach Hinweisen aus zwei anonymen Briefen – unter anderem im Keller der Villa Horten – blieb bis 2010 erfolglos. Am 4. November 2026 ist der Fall erneut bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind insgesamt bis zu 10.000 Euro ausgesetzt – nicht nur 5.000 Euro, wie BILD schreibt. Wer etwas weiß: Bitte melden Sie sich bei der Polizei!

Quellen:

BILD – 5000 Euro für Hinweise: Studentin (22) verschwand nach Kneipenbesuch (31.10.2026): https://www.bild.de/regional/nordrhein-westfalen/cold-case-dagmar-knops-nach-38-jahren-erneut-bei-aktenzeichen-xy-6adf184d7846c6ec50e6fda7

Presseportal – POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach (26.10.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6377646

Polizei Mönchengladbach – Studentin verschwindet nach Kneipenbesuch (Fahndungsseite): https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/studentin-verschwindet-nach-kneipenbesuch

Polizei Mönchengladbach – Kampagne „Mord verjährt nicht. Der Niederrhein erinnert sich.“: https://moenchengladbach.polizei.nrw/mord-verjaehrt-nicht-der-niederrhein-erinnert-sich

ZDF – Aktenzeichen XY … ungelöst vom 04.11.2026: https://www.zdf.de/video/magazine/aktenzeichen-xy-ungeloest-110/aktenzeichen-xy-ungeloest-vom-4-november-2026-100

Welle Niederrhein – Cold Case Kempen: Polizei sucht Zeugen im Fall Knops: https://www.welleniederrhein.de/artikel/cold-case-kempen-polizei-sucht-zeugen-im-fall-knops-2790124

Radio 90,1 – Polizei sucht nach fast 40 Jahren Zeugen: https://www.radio901.de/artikel/polizei-sucht-nach-fast-40-jahren-zeugen-2790839

Joyn Newstime – „Aktenzeichen XY“: Cold Case zu verschwundener Studentin neu aufgerollt: https://newstime.joyn.de/themen/aktenzeichen-xy/aktenzeichen-xy-cold-case-verschwundene-studentin-dagmar-knops-207615

Rheinische Post – Mordfall Knops in „Aktenzeichen XY“ (04.11.2008): https://rp-online.de/nrw/staedte/kempen/mordfall-knops-in-aktenzeichen-xy_aid-11504535

Rheinische Post – Dagmar Knops: Suche beendet (2010): https://rp-online.de/nrw/staedte/kempen/dagmar-knops-suche-beendet_aid-12774183

Westdeutsche Zeitung – Leiche im Beton: Hunde schlagen an (2008): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/leiche-im-beton-hunde-schlagen-an_aid-31433487

Westdeutsche Zeitung – Studentin in der Horten-Villa einbetoniert (2008): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/studentin-in-der-horten-villa-einbetoniert_aid-31433451

Westdeutsche Zeitung – Keine Spur von Dagmar (23.10.2008): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/keine-spur-von-dagmar_aid-31543147

Westdeutsche Zeitung – Kempen: Leiche im Villa-Keller? (2009): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kempen-leiche-im-villa-keller_aid-31239781

Westdeutsche Zeitung – Kempen: Erneut Bohrungen nach Leiche in „Villa Horten“ (25.01.2010): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kempen-erneut-bohrungen-nach-leiche-in-villa-horten_aid-30986001

Westdeutsche Zeitung – Fall Dagmar Knops: Verwesungsspuren im Keller-Beton? (27.01.2010): https://www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/fall-dagmar-knops-verwesungsspuren-im-keller-beton_aid-30988813

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