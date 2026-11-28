Gelsenkirchen – „Zahlen und Fakten sind mal wieder rechts“: Mit diesem Titel rechnet der YouTuber und Landwirt Anthony Lee mit dem Anti-Belästigungsfilm von Schalke 04, mit ZDF und Tagesschau ab. Wir haben die Kernaussagen geprüft: Einige Zahlen stimmen, andere sind aus dem Zusammenhang gerissen – und für den behaupteten Zusammenhang mit Migration liefert das Video keinen Beleg.

Stand: 12:51 Uhr MEZ

Das Video „Das ZDF und Schalke 04 realitätsfremd, oder sind wir dumm? Zahlen und Fakten sind mal wieder rechts.“ erschien am 27. November um 11.41 Uhr auf dem Kanal „Landwirtschaft erLEEben mit Anthony Lee“ und dauert knapp 11 Minuten. Grundlage unserer Prüfung sind die automatisch erzeugten Untertitel.

Stimmt: Lee nennt „51.000 mehr Arbeitslose als im Jahr zuvor“. Laut Bundesagentur für Arbeit lag die Zahl im November bei 2.936.000 und damit um 51.000 über dem Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat sank sie allerdings um 19.000. Seine Folgerung, man müsse deshalb „dringend mehr Fachkräfte herholen“, ist ironisch gemeint. Die eingeblendeten Werte zur Ausbildung von Asylbewerbern (8 Prozent mit Abschluss, 75 Prozent ohne Berufsabschluss) nennt das Video ohne Quelle, wir konnten sie nicht überprüfen.

Stimmt: Der Schalke-Film existiert so. Laut Verein entstand er zum Orange Day am 25. November mit L’Oréal Paris und der Initiative „StandUP“, deren Training L’Oréal mit der Organisation Right To Be entwickelt hat. Die Szenen sind gestellt, die Belästiger werden von hellhäutigen Darstellern gespielt. Darüber hatten wir bereits berichtet: Streit um die Schalke-Kampagne. Die Angaben zu US-Fördergeldern für Right To Be stammen im Video aus einer Live-Abfrage bei einem KI-Chatbot – das ist keine belastbare Quelle.

Teilweise richtig: Lee spielt einen englischsprachigen Clip ein, wonach die sexuellen Übergriffe im spanischen Ceuta um 650 Prozent gestiegen seien. Laut der spanischen Zeitung El Español stammt die Zahl aus einem internen Bericht des Notrufs 112: 30 statt 4 Einsätze wegen sexueller Übergriffe zwischen 30. Juli und 29. Oktober. Das sind Notrufeinsätze, keine nachgewiesenen Straftaten. Täter nennt der Bericht nicht. Laut Staatsanwaltschaft waren viele Opfer selbst Migrantinnen. Falsch ist im Clip die Zahl von „tausend“ Migranten: Nach Behördenschätzungen kamen Ende Juli rund 80.000 bis 100.000 Menschen.

Nicht belegt: Weitere Behauptungen aus dem Clip zu Großbritannien und Einzelfällen im Ruhrgebiet nennt das Video ohne Quellen. Lees Schlussfolgerung, die Zahlen bewiesen einen Zusammenhang mit Migration, geben die genannten Daten so nicht her. Wer etwas über Tatverdächtige wissen will, muss die Polizeiliche Kriminalstatistik heranziehen – und dort sauber zwischen Verdacht und Verurteilung unterscheiden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Lee trifft einen Nerv: Viele Menschen haben das Gefühl, dass Kampagnen an ihrer Lebensrealität vorbeigehen. Ein Verein, der Kritiker pauschal als Hater abstempelt, macht es sich ebenfalls zu leicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Aber wer anderen Realitätsferne vorwirft, muss selbst sauber arbeiten. Ein Chatbot ist keine Quelle, ein Notruf-Einsatz ist keine Verurteilung, und ein viraler Clip mit falschen Zahlen ist kein Beweis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Debatte über Sicherheit, Migration und Gewalt gegen Frauen ist zu wichtig, um sie mit Spott und Zuspitzung zu führen – von welcher Seite auch immer. Fakten statt Gefühl, das gilt für alle.

Wir prüfen weiter, was in viralen Videos behauptet wird – folgen Sie uns auf Telegram!

Quellen:

YouTube, Landwirtschaft erLEEben mit Anthony Lee: https://www.youtube.com/watch?v=vJQ1NHykm8g

Bundesagentur für Arbeit: https://www.arbeitsagentur.de/presse/2026-47-arbeitsmarkt-im-november-2026

FC Schalke 04: https://schalke04.de/inside/standup-kampagne-orange-day/

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