Symbolfoto – Bild KI-generiert

Hamburg – In der ZDF-Talksendung „Markus Lanz“ ist Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) mit der Union aneinandergeraten – über Berliner Koalitionsgespräche, Clankriminalität und, so berichtet die „Bild“-Zeitung, über ein altes Praktikum des Rappers Bushido bei einem CDU-Abgeordneten. Den von BILD zitierten Wortlaut haben ZDFheute und die Berliner Morgenpost nicht übernommen; das ZDF listet für die Folge auch keine Untertitel. Unstrittig ist: Trittin und CDU-Bundesschatzmeister Mathias Middelberg waren am Dienstagabend Gäste der Sendung.

Die Folge „Markus Lanz vom 24. November 2026“ steht in der ZDF-Mediathek, dauert rund 76 Minuten und wurde am Dienstag um 23:15 Uhr ausgestrahlt. Gäste waren laut ZDF Jürgen Trittin, Bundesminister a. D.; Mathias Middelberg, CDU-Bundesschatzmeister; die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und Michael Bröcker von Table.Briefings. Die Sendung wird regelmäßig in Hamburg aufgezeichnet; ein Hinweis, dass diese Folge an einem anderen Ort produziert worden wäre, liegt nicht vor. Als Themen nennt der Sender den Bundeshaushalt, Konflikte in der Koalition, die Opposition der Grünen und die Gespräche über ein rot-grün-rotes Bündnis in Berlin.

Im Mittelpunkt stand der Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus – nicht, wie in manchen Berichten formuliert, aus einer „Landtagsfraktion“. Nach Angaben von ZDFheute, die sich auf den Fraktionschef Tobias Schulze stützen, stimmten in geheimer Abstimmung 33 Mitglieder dafür, sechs dagegen, vier enthielten sich. Die Entscheidung gilt als richtungsweisend für die laufenden Koalitionsgespräche von SPD, Grünen und Linken. Eine bereits feststehende neue Koalition ist das noch nicht. Bröcker sagte laut ZDFheute, im Vorfeld sei intensiv „geworben, verhandelt und diskutiert“ worden, und mit dem Ausschluss sei der Weg für ein Linksbündnis frei. Zugleich meinte er, Emdes Positionen seien in der Berliner Linken mehrheitsfähig: „Was sie gesagt hat, ist Common Sense der Linkspartei in Berlin.“

Trittin nannte den Ausschluss laut ZDFheute „ein Schritt gewesen, wo die Realpolitisierung der Elif Eralp und der Linkspartei begonnen hat“. Zugleich müsse sich zeigen, ob der Schritt aus politischer Überzeugung oder nur taktisch erfolgt sei. Auf die öffentliche Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Berliner Linken durch Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) sagte Trittin demnach: „Ich traue mir auch nicht zu, die Details der Landespolitik von Baden-Württemberg einzuschätzen“, Özdemir solle sich „zurückhalten, was Ratschläge angeht“. Die Berliner Morgenpost berichtet ergänzend, Trittin habe Emde Geschichtsvergessenheit vorgeworfen und das Existenzrecht von Staaten betont.

Unabhängig davon schildert die Berliner Morgenpost den Schlagabtausch zu Polizei und Clankriminalität. Middelberg habe der möglichen künftigen Berliner Bürgermeisterin Elif Eralp vorgehalten, die Polizei als Sicherheitsrisiko darzustellen. Trittin sagte laut Morgenpost, er hätte „eine harte Linie“ gezeigt und dafür gesorgt, „dass von denen keiner auf meiner Feier aufaucht“. Die Morgenpost erwähnt zudem, ein Mitglied der Familie Remmo sei auf einer Wahlparty der Linken aufgetreten. Ein Bundestagspraktikum oder der Name Bushido kommen in diesem Bericht nicht vor.

Die „Bild“-Zeitung zitiert Trittin hingegen mit einem Satz in Richtung der anwesenden Union: „und ich hätte als Herr von Stetten, immerhin Mitglied Ihrer Fraktion, nicht Bushido als Praktikant beschäftigt und in den Bundestag gelassen zu Zeiten, als er noch ganz dicke war mit den Clanleuten.“ Diesen Wortlaut haben wir in den uns vorliegenden unabhängigen Berichten und in der öffentlichen Sendungsbeschreibung des ZDF nicht wiedergefunden; das ZDF listet für die Folge auch keine Untertitel. Ob Trittin den Satz so gesagt hat, bleibt deshalb vorerst eine Angabe der „Bild“, nicht ein von uns an der Sendung geprüfter Beleg. Eine KI-Kurzfassung bei upday stützt sich ausdrücklich auf BILD und ist keine zweite Quelle.

Ein Praktikum Bushidos im Bundestagsbüro von Christian von Stetten (CDU) ist für den Sommer 2012 in zeitgenössischen Berichten dokumentiert; die Angaben zur Dauer schwanken zwischen wenigen Tagen und rund einer Woche. Von Stetten ließ später über seinen Anwalt mitteilen, er hätte Bushido nicht eingeladen, hätte er von damals vorgeworfenen Kontakten ins kriminelle Milieu gewusst. Wichtig für die Einordnung: Die Formulierung „ganz dicke … mit den Clanleuten“ beschreibt, wenn der Satz so fiel, eine damalige Zeit, nicht den heutigen Stand. Bushido hat sich später öffentlich von seinem früheren Manager Arafat Abou-Chaker getrennt und in einem Strafverfahren gegen ihn als Zeuge ausgesagt. Eine Gleichsetzung des Musikers mit Clankriminalität in der Gegenwart wäre deshalb falsch.

Im späteren Teil der Sendung ging es um den Bundeshaushalt 2027, der am Freitag im Bundestag verabschiedet werden soll. Middelberg sagte laut ZDFheute, es gehe ihm „ehrlich gesagt mittelmäßig“, der Haushalt werde „ziemlich sicher“ beschlossen. Zugleich warnte er: „Wir leben wirklich über unsere Verhältnisse.“ Jeden dritten Euro, den der Bund jetzt ausgebe, habe er „tatsächlich nicht“. Ohne Kurswechsel steuere das Land „in Richtung Abgrund“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Talkgast darf die Union an ihre eigenen Personalentscheidungen erinnern. Aber wer dafür einen Musiker aus einer lange zurückliegenden Episode hervorholt, muss fair bleiben: Die Vergangenheit ist nicht die Gegenwart, und ein Praktikum macht die CDU nicht zum Clankumpan.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage in Berlin lautet, ob ein Bündnis mit der Linken nach dem Emde-Ausschluss antisemitische und polizeifeindliche Positionen wirklich hinter sich lässt – oder nur ein personelles Hindernis wegräumt. Daran entscheidet sich, ob Realpolitisierung mehr ist als ein Wort im Fernsehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Medien sollten einen solchen Satz im Zusammenhang der Berliner Regierungsbildung wiedergeben und kenntlich machen, was belegt ist und was bisher nur aus einem Blatt stammt. Zuschauer verdienen den ganzen Abend, nicht nur die zugespitzte Pointe.

Was meinen Sie zu diesem Auftritt bei Lanz? War der Hinweis auf das Praktikum sachlich – oder ein Ablenkungsmanöver? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

ZDF-Mediathek: Die Sendung „Markus Lanz“ vom 24. November 2026: https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-24-november-2026-100

ZDFheute: Nach Emde-Ausschluss: Weg frei für Berliner Linksbündnis?, 25.11.2026: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/lanz-linke-emde-ausschluss-trittin-middelberg-broecker-100.html

Berliner Morgenpost: Trittin kritisiert bei „Markus Lanz“ Emde und plädiert dennoch für Rot-Grün-Rot, 25.11.2026: https://www.morgenpost.de/kultur/tv-streaming/article413769876/trittin-kritisiert-bei-markus-lanz-emde-und-plaediert-dennoch-fuer-rot-gruen-rot.html

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