HORROR-NACHT NACH GEN-Z-DEMOS! PLÜNDERER, BÖLLER, VERLETZTE POLIZISTEN

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Berlin – Geplünderte Geschäfte, ein demolierter Streifenwagen, Böller, Steine und Flaschen auf Polizisten, Dutzende Festnahmen und Hunderte Menschen in Polizeikesseln! Die Halloween-Nacht nach den bundesweiten Gen-Z-Protesten war für viele Innenstädte, für Ladenbesitzer und vor allem für die Polizei echter Horror. BILD bilanziert am Sonntagmorgen: „Mit der Dunkelheit kamen Vermummte und Plünderer.“ Wir haben die Zahlen von BILD mit den Bilanzen der Polizei, mit dpa, ARD-Sendern und Lokalmedien abgeglichen – wer hat was gezählt, was ist gesichert, und wo liegt BILD daneben?

Vorweg eine wichtige Einordnung: Eine bundesweite Gesamtbilanz gibt es bis Sonntagmorgen nicht – weder von den Innenministerien noch vom Bund. Die Polizeipräsidien in Frankfurt, Köln, Hamburg und Leipzig haben ausdrücklich angekündigt, abschließende Zahlen zu Festnahmen, Verletzten und Ermittlungsverfahren erst im Laufe des Sonntags oder am Montag vorzulegen. Was es gibt, sind Zwischenstände aus der Nacht. Die nennen wir hier so genau wie möglich – und immer mit Quelle. Die Ereignisse vom Samstagnachmittag und frühen Abend haben wir bereits in unserem Überblick sowie in eigenen Berichten zu Frankfurt, Köln und Berlin aufgeschrieben. Hier geht es um das, was in der Nacht dazukam.

Frankfurt am Main war der Brennpunkt der Nacht. Nach der Auflösung der Demonstration und dem Einbruch ins Waffengeschäft in der Berliner Straße, über den wir berichtet haben, ging die Gewalt bis weit nach Mitternacht weiter. Um 23:35 Uhr meldete die Polizei Frankfurt auf X: „Bislang wurden mehr als 30 Personen vorläufig festgenommen.“ Unterstützt wurde sie von Einsatzkräften weiterer hessischer Präsidien, „unter anderem auch das SEK“. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums waren mehr als 1.000 Polizisten in der Innenstadt im Einsatz, mit Wasserwerfern, gepanzerten Fahrzeugen, Hubschrauber und Drohnen. Um 00:51 Uhr meldete die Polizei zudem, mit Unterstützung der Bundespolizei seien am Bahnhof Hanau vier Minderjährige festgenommen worden, die „mutmaßlich Diebesgut aus Frankfurt mit sich führten“. Das Diebesgut wurde sichergestellt, die Jugendlichen sollten anschließend ihren Eltern übergeben werden. Für sie wie für alle anderen Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.

Gegen 01:09 Uhr setzte die Polizei im Innenstadtbereich eine größere Gruppe von „um die 100 Personen“ fest, um ihre Identität festzustellen. Wichtig: Das ist keine Festnahmezahl. Ob und wie viele dieser Menschen festgenommen wurden, war am Sonntagmorgen nicht bekannt. Um 02:12 Uhr beendete die Polizei ihre Einsatzkommunikation auf X, Presseanfragen werden erst ab 08:00 Uhr wieder beantwortet. Laut hessenschau beruhigte sich die Lage gegen 3 Uhr. Der hr hält am Sonntagmorgen fest: „Zahlen zu Festnahmen, Verletzten und dem Ausmaß der Plünderungen und Sachbeschädigungen lagen am Sonntagmorgen noch nicht vor.“ Auch die Zahl der verletzten Polizisten in Frankfurt ist offiziell weiter offen. Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte am Abend von mehreren Verletzten gesprochen, einer davon „möglicherweise auch etwas schwerer“.

Das Ausmaß der Plünderungen in Frankfurt wurde erst in der Nacht sichtbar. Laut Polizei, zitiert von hessenschau und tagesschau.de, kam es zu Plünderungen „auf der Zeil und in den umliegenden Straßen, unter anderem in zwei Schuhgeschäften“. Gegen 00:47 Uhr berichteten hr-Reporter von eingeschlagenen Scheiben bei einem weiteren Sneaker-Geschäft, ein Laufsport-Laden nahe der Zeil sei „komplett verwüstet“ worden. Bereits um 00:17 Uhr hatte der hr Fotos eines geparkten Streifenwagens in der Schäfergasse veröffentlicht: Scheiben eingeschlagen, Reifen zerstochen. Später verlagerte sich das Geschehen laut Polizei Richtung Eschenheimer Tor und Freßgass. Am Waffengeschäft nahm die Polizei nach Angaben eines Sprechers gegenüber tagesschau.de „mehrere Personen“ fest, zwei Waffen wurden sichergestellt, ein Spezialeinsatzkommando sicherte anschließend den Laden. Um welche Waffen es sich handelt, ist weiter unbekannt. Nach Beobachtung von hr-Reportern handelte es sich bei den Randalierern der späten Stunden größtenteils um Jugendliche, von denen die Mehrheit nicht am Demozug teilgenommen habe.

Die Landespolitik reagierte noch in der Nacht. „Ich bin schockiert von den Gewaltexzessen in Frankfurt, die nicht ohne Konsequenzen bleiben werden“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) der dpa. „Wer sich so verhält wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft.“ Innenminister Poseck sprach von einer „verheerenden Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen jungen Menschen“ und kündigte ein „frühzeitiges und hartes Durchgreifen“ an. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jens Mohrherr, nannte das Kräfteaufgebot gegenüber dpa „absolut notwendig“ und warf den Organisatoren vor, sich nicht ausreichend gegen Gewalt positioniert zu haben. Laut hessenschau distanzierte sich am späten Abend auch „Gen Z regelt“ von der Gewalt.

Köln: Hier liegt seit 06:19 Uhr eine neue Mitteilung der Polizei vor. Darin heißt es, es zeichne sich ab, dass „weitere Einzelpersonen und Gruppen in der Kölner Innenstadt unter anderem randaliert, Hausfassaden und Streifenwagen beschädigt, Einsatzkräfte angegriffen sowie Pyrotechnik gezündet haben“. Die gute Nachricht für die Kölner Händler: „Plünderungen gab es nach jetzigem Kenntnisstand (06 Uhr) nicht.“ Die Polizei hat ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen unter dem Stichwort „Köln-GenZ-31.10.2026“ Fotos und Videos hochladen können. Eine Bilanz mit Zahlen will sie im Laufe des Sonntags nachreichen. Bisher bekannt sind die fünf Ingewahrsamnahmen auf der Domplatte, etwa 50 Festgesetzte auf der Hohe Straße und mehrere hundert Kontrollierte am Rheinufer – dazu haben wir ausführlich berichtet. Neu ist auch: Die Polizeisprecherin bestätigte laut dpa, dass am Nachmittag „Pyrotechnik und Steine“ auf Einsatzkräfte geworfen wurden.

Berlin: Hier gibt es inzwischen Zahlen, die es bei unserem Bericht am Abend noch nicht gab. Bei der Abenddemo „GenZ hat genug!“, die ausdrücklich keine Veranstaltung von „Gen Z regelt“ war, wurden nach Polizeiangaben 27 Beamte leicht verletzt. Bis zu 56 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Das berichtet dpa unter Berufung auf die Polizei. Der Zug war gegen 17:30 Uhr am Rosenthaler Platz mit rund 700 Teilnehmern gestartet und wuchs laut Polizei auf bis zu 3.500 Menschen an. Auf der Prenzlauer Allee blockierten Demonstranten eine Straßenbahn der Linie M2, schlugen gegen die Scheiben, bewarfen sie mit Steinen, Eiern und Flaschen und beschmierten sie. Die Polizei stoppte den Zug vor seinem Ziel am S-Bahnhof Prenzlauer Allee, der Veranstalter beendete ihn gegen 19:10 Uhr. Die Nachmittagskundgebung von „Gen Z regelt“ am Brandenburger Tor mit rund 5.000 Teilnehmern blieb dagegen nach Polizeiangaben nahezu störungsfrei.

Hamburg: Die Polizei veröffentlichte um 00:30 Uhr ihre Abschlussmeldung. Demnach zogen rund 6.700 Menschen beim Aufzug „Gegen Wehrpflicht – GenZ regelt!“ vom Jungfernstieg Richtung Lohmühlenstraße. Am Steindamm entwendeten Personen Absperrelemente und entzündeten ein Kleinfeuer, Einsatzkräfte wurden mit Steinen und Pyrotechnik beworfen, der Versammlungsleiter beendete den Aufzug um 16:56 Uhr. Bis in den späten Abend sammelten sich im Umfeld des Hauptbahnhofs immer wieder Gruppen von „zum Teil mehreren hundert Personen“, die Pyrotechnik auf Beamte warfen, ein Wasserwerfer half bei Räumungen. Gegen 22:00 Uhr versuchten zahlreiche Personen am Steintorweg/Bremer Reihe, Baustellenmaterial, Unrat und E-Scooter auf die Straße zu ziehen. Rund 120 von ihnen wurden angehalten und kontrolliert, die Polizei stellte Pyrotechnik sicher und nahm alle vorläufig fest. Wichtig: „Valide Zahlen“ zu verletzten Beamten, Ermittlungsverfahren und Festnahmen lagen laut Polizei bei Fertigung der Meldung noch nicht vor. Im Einsatz waren rund 1.300 Polizisten.

Dazu kommen zwei Hamburger Meldungen, die man auseinanderhalten muss. BILD zeigt ein Video, laut dem ein 13-Jähriger Polenböller auf Polizisten geworfen haben soll und festgenommen wurde – eine Bestätigung der Polizei dazu haben wir nicht gefunden. Davon getrennt berichtet dpa nach Polizeiangaben, nach dem Ende der Demo sei eine Feuerwerksbatterie durch unsachgemäße Handhabung umgekippt und habe ein Kind und eine Polizistin getroffen. Beide wurden vor Ort behandelt, das Kind erlitt einen Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus. Wie schwer die Beamtin verletzt wurde, ist unklar.

Stuttgart: Die Polizei zog um 22:33 Uhr eine vorläufige Bilanz. Rund 6.000 Menschen hätten nach ersten Schätzungen teilgenommen. Gegen 15:20 Uhr verließ der gesamte Aufzug die vereinbarte Strecke, entlang der Route gab es Graffiti und drei brennende Mülleimer. Nach dem Ende auf dem Marienplatz bewarfen einzelne Personen die Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Bilanz laut Polizei: fünf leicht verletzte Beamte, die weiterarbeiten konnten, rund 50 Straftaten, überwiegend Vermummung und Pyrotechnik, mehrere vorläufige Festnahmen. Die befürchteten größeren Ausschreitungen gegenüber Unbeteiligten blieben nach Polizeiangaben aus.

Leipzig: Laut Medieninformation der Polizeidirektion demonstrierten rund 7.000 Menschen „weitgehend friedlich“. Während der Versammlung registrierte die Polizei über 80 Straftaten, vor allem Vermummung und Pyrotechnik. Danach warf eine Gruppe von circa 250 Personen im Leipziger Süden Baustelleneinrichtungen und Straßenschilder auf die Karl-Liebknecht-Straße, zündete Pyrotechnik und warf Scheiben von Haltestellen ein. Zahlen zu Tatverdächtigen und Gewahrsamnahmen will die Polizei am Sonntag oder Montag nennen. Weitere Städte: In Nürnberg wurden laut Polizei etwa 100 Personen vorübergehend festgesetzt. In Hannover wurden laut NDR nach der Demo zwei Einsatzkräfte mit Böllern beworfen, einer leicht verletzt. In Bremen wurden Beamte laut Polizeisprecher bei einer Identitätsfeststellung mit Schlägen und Tritten attackiert, mindestens eine Mülltonne brannte. In München verlief der Protest mit rund 4.000 Teilnehmern laut Polizei größtenteils friedlich.

Was heißt das unterm Strich? Zählt man nur, was Polizeibehörden bis Sonntagmorgen tatsächlich beziffert haben, ergibt sich folgendes Bild: Plünderungen sind bislang nur aus Frankfurt gemeldet, Köln schließt sie ausdrücklich aus, aus Berlin, Hamburg, Stuttgart und Leipzig wurden keine gemeldet. Verletzte Polizisten sind beziffert in Berlin mit 27, in Stuttgart mit fünf, in Köln und Hannover mit je mindestens einem, dazu die Polizistin in Hamburg. In Frankfurt steht nur fest: „mehrere“. Bei den Festnahmen reichen die Zwischenstände von „mehr als 30“ in Frankfurt über bis zu 56 in Berlin bis zu rund 120 vorläufig Festgenommenen in Hamburg. Hinzu kommen Hunderte Menschen, deren Identität in Polizeikesseln festgestellt wurde – in Köln, Frankfurt und Nürnberg. Diese Zahlen darf man nicht einfach addieren: Festsetzung, Gewahrsam und Festnahme sind rechtlich unterschiedliche Maßnahmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss es der Halloween-Nacht lassen: Sie hat geliefert. Statt Kürbissen und Kostümen gab es Wasserwerfer und Panzerwagen, statt Süßes oder Saures eben Böller oder Pflasterstein. Die Initiatoren werden nun erklären, sie hätten mit all dem nichts zu tun – und das mag für die vielen friedlichen Jugendlichen sogar stimmen. Nur wer zu einem Protesttag in ganz Deutschland aufruft, sollte vielleicht auch einen Plan haben, was passiert, wenn die Sonne untergeht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders bemerkenswert ist die neue Einkaufskultur in Frankfurt. Die einen nennen es Protest gegen soziale Ungerechtigkeit, die anderen nennen es Ladendiebstahl mit Pflasterstein. Wer mit Sneakern unterm Arm durch die Innenstadt rennt, hat für bezahlbare Mieten und bessere Schulen ungefähr so viel getan wie ein Kürbis für den Klimaschutz. Die Rechnung zahlen am Ende Ladenbesitzer, Versicherte und Steuerzahler.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann ist da noch die Politik, die sich nun gegenseitig mit Schock-Vokabeln überbietet. Gewarnt wurde vorher von allen Seiten, Läden wurden vernagelt, die Polizei rückte in voller Montur an – und trotzdem konnte man die Bilder nicht verhindern. Wenn jetzt wieder harte Konsequenzen angekündigt werden, wäre es schön, sie würden diesmal auch kommen. Die Polizisten, die diese Nacht ausbaden mussten, hätten es verdient!

Wir bleiben dran und aktualisieren, sobald die Polizeipräsidien ihre abschließenden Bilanzen vorlegen! Was meinen Sie: War das noch Protest – oder nur noch Krawall? Schreiben Sie es uns!

Quellen:

BILD – GenZ-Proteste eskaliert: Mit der Dunkelheit kamen Vermummte und Plünderer (01.11.2026): https://www.bild.de/news/inland/genz-proteste-eskaliert-mit-der-dunkelheit-kamen-vermummte-und-pluenderer-6ae62112cdbfe0ead56869bd

BILD – Hamburger Polizei nimmt Kind fest (Video, 31.10.2026): https://www.bild.de/news/jugendproteste-gen-z-regelt-polizist-in-hamburg-verletzt-6ae638f24db6c62483ec3b2c

Polizei Frankfurt auf X – Mehr als 30 vorläufige Festnahmen, SEK im Einsatz (31.10.2026, 23:35 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116660337365672371

Polizei Frankfurt auf X – Vier Minderjährige mit mutmaßlichem Diebesgut am Bahnhof Hanau festgenommen (01.11.2026, 00:51 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116679515824853439

Polizei Frankfurt auf X – Rund 100 Personen festgesetzt (01.11.2026, 01:09 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116684073988997396

Polizei Frankfurt auf X – Ende der Einsatzkommunikation (01.11.2026, 02:12 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116699913954238721

Polizei Frankfurt auf X – An zahlreichen Örtlichkeiten aktiv (31.10.2026, 23:18 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116656078880465289

hessenschau – Eskalation nach Gen-Z-Protesten in Frankfurt: Ticker: https://www.hessenschau.de/panorama/eskalation-nach-gen-z-protesten-in-frankfurt-aktuelle-meldungen-im-ticker,gen-z-demo-frankfurt-100.html

SZ/dpa – Ministerpräsident Rhein „schockiert“ von Gewalt in Frankfurt: https://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-eskalieren-ministerpraesident-rhein-schockiert-von-gewalt-in-frankfurt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-924996

tagesschau.de/hr – Scheiben eingeschlagen, Geschäfte geplündert: Ausschreitungen in Frankfurt: https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-ausschreitungen-in-frankfurt-scheiben-eingeschlagen-geschaefte-gepluendert-100.html

FAZ/dpa – Schock über Gewalt in Frankfurt – Lage wieder beruhigt (01.11.2026, 02:49 Uhr): https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/schock-ueber-gewalt-in-frankfurt-lage-wieder-beruhigt-201640118.html

FAZ/dpa – Innenminister: Verletzte Polizisten bei Demo in Frankfurt: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/innenminister-verletzte-polizisten-bei-demo-in-frankfurt-201639743.html

Polizei Köln (Presseportal) – Hinweisportal eingerichtet, keine Plünderungen (01.11.2026, 06:19 Uhr): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6381573

Polizei Köln (Presseportal) – Einsatzgeschehen am Samstag (31.10.2026, 20:46 Uhr): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6381520

SZ/dpa – Gen Z-Demo in Köln: Demonstranten werfen Pyrotechnik und Steine auf Beamte: https://www.sueddeutsche.de/politik/gen-z-demo-in-koeln-demonstranten-werfen-pyrotechnik-und-steine-auf-beamte-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-924424

t-online Berlin/dpa – 27 Polizisten bei Abenddemo in Berlin-Mitte leicht verletzt: https://berlin.t-online.de/region/berlin/id_101506976/27-polizisten-bei-abenddemo-in-berlin-mitte-leicht-verletzt-festnahmen.html

rbb24 – Demo „GenZ hat genug!“: Steinwürfe und Pyrotechnik – Polizei stoppt Demo in Berlin: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/10/demo-gen-z-hat-genug-rosenthaler-platz-polizei.html

Polizei Hamburg (Presseportal) – Abschlussmeldung zum Versammlungsgeschehen (01.11.2026, 00:30 Uhr): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6381547

SZ/dpa – Hamburg: Nach Demo: Pyrotechnik verletzt Kind und Polizistin: https://www.sueddeutsche.de/politik/hamburg-nach-demo-pyrotechnik-verletzt-kind-und-polizistin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261031-930-925005

NDR – „Gen-Z-regelt“-Demo: Ausschreitungen in Hamburg: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/gen-z-regelt-demo-in-hamburg-ist-gestartet,genz-132.html

Polizei Stuttgart (Presseportal) – Vorläufige Bilanz zum Demonstrationsgeschehen (31.10.2026, 22:33 Uhr): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6381534

Polizei Sachsen – Medieninformation: „GenZ regelt das“ Demonstration in Leipzig (31.10.2026, 20:05 Uhr): https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1100882

NDR – Tausende bei weitgehend friedlichen „Gen Z regelt“-Demos (Hannover, Göttingen, Bremen): https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/tausende-bei-weitgehend-friedlichen-gen-z-regelt-demos,genz-260.html

Pressecop24 – Überblick: Brennende Barrikaden, Böller auf Polizisten!: https://pressecop24.com/brennende-barrikaden-boeller-auf-polizisten-gen-z-proteste-kippen-am-abend-wasserwerfer-in-koeln-und-hamburg/

Pressecop24 – Krawall-Nacht in Frankfurt! Randalierer schlagen Waffenladen ein: https://pressecop24.com/krawall-nacht-in-frankfurt-randalierer-schlagen-waffenladen-ein-zwei-waffen-weg-polizei-stellt-sie-sicher/

Pressecop24 – Krawalle unterm Kölner Dom!: https://pressecop24.com/krawalle-unterm-koelner-dom-flaschen-boeller-fuenf-in-gewahrsam/

Pressecop24 – Vermummte in Berlins Straßen!: https://pressecop24.com/vermummte-in-berlins-strassen-boeller-flaschen-festnahmen-an-der-m2-abend-demo-in-prenzlauer-berg-eskaliert/

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