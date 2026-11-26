Bild KI-generiert

Kuwait – Bei einem Drohnenangriff auf Kuwait sind am Donnerstag zwei italienische Techniker der Firma Rheinmetall Italia ums Leben gekommen. Nach Angaben des italienischen Außenministeriums arbeiteten die Männer im Alter von 65 und 36 Jahren an einem Standort der kuwaitischen Streitkräfte an der Wartung von Erfassungsantennen des Flugabwehrsystems Skyguard. Kuwait und Italien machen den Iran für den Angriff verantwortlich. Teheran weist jede Verantwortung „kategorisch“ zurück. Ein Kuwaiter und ein Pakistaner wurden verletzt.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Das italienische Außenministerium (Farnesina) bestätigte den Tod der beiden Staatsbürger in einer Mitteilung. Die Explosion infolge eines Drohnenangriffs habe einen Standort getroffen, an dem die Techniker mit Wartungsarbeiten an den Erfassungsantennen des Skyguard-Systems der kuwaitischen Streitkräfte beschäftigt waren. Die Botschaft in Kuwait stehe in ständigem Kontakt mit den örtlichen Behörden und informiere die Familien. Die Opfer stammen laut italienischen Medien aus der Region Latium; aus Rücksicht auf die Angehörigen nennen wir keine Namen.

Außenminister Antonio Tajani schilderte den Ablauf im Senat: Gegen 14 Uhr hätten „Drohnen iranischer Herkunft“ militärische Einrichtungen in Kuwait ins Visier genommen, darunter eine Erfassungsstation der Luftabwehr, an der die beiden Techniker arbeiteten. „Es gab eine starke Explosion“, beide seien nach den Informationen aus Kuwait gestorben. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA starben sie durch Splitter nach dem Abfangen der Drohnen; zunächst war von vier Verletzten die Rede, die Italiener erlagen ihren Verletzungen. Tajani kündigte an, Italien werde sich bei der iranischen Botschaft beschweren, und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Das kuwaitische Verteidigungsministerium sprach laut ANSA und DW von einem „kriminellen Angriff“ auf einen „vitalen Standort“; die Streitkräfte hätten mehrere feindliche Drohnen im Luftraum entdeckt und neutralisiert. Das kuwaitische Außenministerium wertete den Angriff als „Aggression und eklatante Verletzung der Souveränität“. Die Zuschreibung an den Iran stammt von Kuwait und Italien; eine unabhängige Bestätigung liegt bislang nicht vor. Die iranischen Streitkräfte erklärten laut Fars, es sei keine militärische Operation in der Region durchgeführt worden, und sprachen von möglichen Operationen unter falscher Flagge. Auch die iranische Botschaft in Rom wies den Vorwurf zurück.

Rheinmetall äußerte sich laut BILD zunächst nicht. Der Konzern hatte im Juli einen Großauftrag aus Kuwait gemeldet. Das Skyguard-System stammt aus der Oerlikon-Sparte, die seit Ende der Neunzigerjahre zu Rheinmetall gehört; die italienische Tochter sitzt bei Rom. Über frühere Angriffe in der Golfregion haben wir bereits berichtet.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwei Männer, die an der Wartung einer Luftabwehr arbeiteten, sind tot. Hinter den Schlagzeilen über Drohnen und Rüstungskonzerne stehen Familien, die einen Vater, einen Sohn, einen Kollegen verloren haben. Ihnen gilt zuerst unser Mitgefühl.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kuwait und Italien sprechen von einem iranischen Angriff, Teheran bestreitet ihn. Wer hier von Mullah-Drohnen schreibt, nimmt das Ergebnis einer Untersuchung vorweg. Sorgfalt heißt, Zuschreibungen als das zu kennzeichnen, was sie sind, bis Belege vorliegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Fall zeigt, wie schnell zivile Fachleute zwischen die Fronten eines regionalen Konflikts geraten. Wer Technik und Personal in Krisenregionen schickt, trägt Verantwortung für deren Schutz – Unternehmen ebenso wie Regierungen.

Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer! Wir berichten weiter, sobald es neue gesicherte Erkenntnisse gibt.

Quellen:

Italienisches Außenministerium (Farnesina) – Drohnenangriff in Kuwait, zwei Italiener tot, 26.11.2026: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2026/11/attacco-con-droni-in-kuwait-due-cittadini-italiani-deceduti/

ANSA – Zwei Rheinmetall-Techniker in Kuwait getötet, Iran weist Verantwortung zurück, 26.11.2026: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/11/26/due-tecnici-italiani-della-rheinmetall-morti-in-un-attacco-in-kuwait_060489c8-4e35-4f04-9c6a-ade4a80acda4.html

DW (mit AFP/dpa) – Iranian drone attack kills 2 Italians in Kuwait, 26.11.2026: https://www.dw.com/en/iranian-drone-attack-kills-2-italians-in-kuwait/a-80064974

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24