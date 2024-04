Limburg: Schlägerei auf dem Facharbeiter-Unterkunftsgelände!

Limburg, Auf der Heide, Dienstag, 09.04.2024, 20:25 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist es zu einer größeren Schlägerei im Hof einer Limburger Unterkunft gekommen. Die Polizei wurde gegen 20:25 Uhr in die Straße “Auf der Heide” gerufen, da sich dort im Hof einer Gemeinschaftsunterkunft mehrere Personen schlagen würden. Streifen eilten zu der Örtlichkeit und trafen auf mehrere Männer, die sich noch stritten aber nicht mehr schlugen. Aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich die Ermittlung des Sachverhaltes schwierig. Zunächst wurden mehrere Verletzte vom Rettungsdienst versorgt. Unter den Verletzungen waren auch Schnittverletzungen. Offenbar waren zwei Gruppen aus der Unterkunft in Streit geraten und hatten die Meinungsverschiedenheiten dann mit den Fäusten ausgetragen. Ein Mann soll auch ein Messer eingesetzt haben. Insgesamt blieb es bei eher leichten Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden