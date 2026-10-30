MORGENS UM 6 UHR IM DUNKELN: TRIFFT MAN WIRKLICH „FAST NUR DEUTSCHE, DIE ZUR ARBEIT GEHEN“? VIRALER SPRUCH IM GROSSEN FAKTEN-CHECK – WO ER INS SCHWARZE TRIFFT UND WO ER DANEBENLIEGT!

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Berlin – Dieser Spruch geht gerade durch die Timelines! Weiße Schrift auf schwarzem Grund, ein Satz, tausendfach geteilt: „Morgens um 6.00 im Dunkeln hab ich keine Angst. Man trifft fast nur Deutsche die zur Arbeit gehen!“ Zustimmung, Wut, Lacher – die Text-Kachel spaltet. Doch was ist dran? Pressecop24 hat die offiziellen Zahlen von Bundesagentur für Arbeit, Statistischem Bundesamt und Bundeskriminalamt durchgerechnet. Das Ergebnis ist unbequem – und zwar für beide Seiten!

Zuerst zum Spruch selbst: Wer ihn ursprünglich verfasst hat, ist nicht bekannt. Die Kachel kursiert ohne Absender, ohne Ort, ohne Datum – ein klassisches Meme, das von Profil zu Profil wandert. Pressecop24 schreibt sie deshalb niemandem zu. Die Botschaft zwischen den Zeilen ist allerdings unmissverständlich: Wer früh aufsteht und schuftet, ist deutsch – und wer nachts unterwegs ist und Angst macht, offenbar nicht. Genau diese Unterstellung ist eine Behauptung, keine Tatsache. Und genau deshalb lohnt sich der Blick in die Statistik.

Wo der Spruch einen Nerv trifft: das Bürgergeld! Hier sind die Zahlen tatsächlich brisant. Im Juni 2026 gab es laut Migrationsmonitor der Bundesagentur für Arbeit (BA) 5.119.330 Regelleistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende – umgangssprachlich Bürgergeld. Davon hatten 2.348.875 keinen deutschen Pass. Das sind 45,9 Prozent! Deutsche: 2.770.403 bzw. 54,1 Prozent. Zum Vergleich: Am 31. Dezember 2025 lebten laut Statistischem Bundesamt 83.467.117 Menschen in Deutschland, davon 12.430.895 Nichtdeutsche – ein Bevölkerungsanteil von 14,9 Prozent. Knapp jeder siebte Einwohner ist also Ausländer, aber fast jeder zweite Leistungsbezieher. Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Leistung übrigens offiziell nicht mehr Bürgergeld, sondern „Grundsicherungsgeld“ – an der Statistik ändert der neue Name nichts.

Noch deutlicher wird es bei der sogenannten SGB-II-Hilfequote, also dem Anteil der jeweiligen Gruppe, der auf die Stütze angewiesen ist. Laut IAB-Zuwanderungsmonitor lag sie bei Ausländern im Juni 2026 bei 18,7 Prozent – bei Deutschen laut BA-Migrationsmonitor bei 5,2 Prozent. Bei Ukrainern waren es 49,9 Prozent, bei Afghanen 46,5 Prozent, bei Syrern 46,0 Prozent, bei Türken 14,6 Prozent. Wichtig: Unter den gut fünf Millionen Leistungsberechtigten sind 1.331.455 nicht erwerbsfähig, vor allem Kinder. Und die Quote der Ausländer sinkt: Gegenüber dem Vorjahresmonat ging sie laut IAB um 1,2 Prozentpunkte zurück.

Auch bei der Beschäftigung liegen Deutsche vorn. In einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (Bundestagsdrucksache 21/6247, Antwort der Bundesregierung vom 1. Juni 2026) zitieren die Fragesteller BA-Zahlen: Im Januar 2025 lag die Beschäftigungsquote der Deutschen bei 65,8 Prozent, die der ausländischen Bevölkerung bei nur 49,7 Prozent. 37,2 Prozent der ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten demnach als Helfer, bei den Deutschen nur 12,5 Prozent. Im Januar 2026 standen laut derselben Drucksache rund 28,9 Millionen deutschen Beschäftigten rund 2,76 Millionen deutsche Leistungsberechtigte gegenüber – aber rund 5,9 Millionen ausländischen Beschäftigten rund 2,4 Millionen ausländische Leistungsberechtigte. Das Verhältnis ist bei Ausländern also deutlich ungünstiger.

Aber Achtung, Zahlen-Wirrwarr! Je nach Quelle sieht die Beschäftigungsquote der Ausländer ganz anders aus. Das IAB meldet für Juli 2026 eine Beschäftigungsquote der ausländischen Bevölkerung von 58,8 Prozent (plus 1,6 Prozentpunkte zum Vorjahr) – also fast neun Punkte mehr als die oben genannten 49,7 Prozent. Der Grund: Unterschiedliche Definitionen (mal nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, mal inklusive Minijobber) und unterschiedliche Bevölkerungszahlen. Die BA selbst weist darauf hin, dass das Ausländerzentralregister mehr Ausländer zählt als die amtliche Bevölkerungsfortschreibung – zum Jahresende 2025 waren dort laut Destatis 14.070.225 Personen registriert, die Fortschreibung kommt auf 12.430.895. Je nachdem, welche Zahl man als Nenner nimmt, ändern sich die Quoten spürbar. Laut der Datensammlung sozialpolitik-aktuell.de (Uni Duisburg-Essen) ist der Abstand zwischen Deutschen und Ausländern seit 2012 von rund 20 auf etwa 14 Prozentpunkte geschrumpft (Mai 2025: 65,2 zu 49,4 Prozent).

Nach Gruppen aufgeschlüsselt zeigt das IAB für Juli 2026: EU-Bürger kommen auf eine Beschäftigungsquote von 63,7 Prozent, Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern (u. a. Syrien, Afghanistan, Irak) auf 52,4 Prozent – ein Plus von 3,6 Prozentpunkten binnen eines Jahres. Ukrainer liegen bei 39,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote der ausländischen Bevölkerung lag bei 14,2 Prozent. Heißt: Ja, es gibt eine große Gruppe, die nicht arbeitet. Aber die Mehrheit der Ausländer im erwerbsfähigen Alter ist eben doch beschäftigt.

Und jetzt wird es unbequem für den Spruch: Ohne ausländische Arbeitskräfte würde die Beschäftigung in Deutschland bereits schrumpfen – und zwar kräftig! Laut IAB stieg die Zahl der ausländischen Beschäftigten im Juli 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 170.000 (+2,6 Prozent). Die Gesamtbeschäftigung sank im selben Zeitraum um rund 180.000. Rein rechnerisch wäre sie ohne Ausländer also um rund 350.000 eingebrochen. Die BA meldete bereits zuvor: Zwischen Juni 2014 und Juni 2025 entfielen 43 Prozent des Beschäftigungswachstums auf Staatsangehörige aus Drittstaaten und 26 Prozent auf Beschäftigte aus EU/EWR und der Schweiz – nur rund ein Drittel auf Deutsche. Dahinter steckt auch die Demografie: Die geburtenstarken Jahrgänge verabschieden sich nach und nach in die Rente.

Wer ist morgens um sechs wirklich unterwegs? Eine Statistik, die zählt, wer um diese Uhrzeit an der Haltestelle steht, gibt es nicht – der Mikrozensus erfasst Weg, Dauer und Verkehrsmittel zur Arbeit, aber keine Abfahrtszeit. Aussagekräftig sind aber die Zahlen zu Schicht- und Nachtarbeit. Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten 2023 15 Prozent der abhängig Beschäftigten zumindest gelegentlich im Schichtsystem, 9 Prozent nachts zwischen 23 und 6 Uhr. Spitzenreiter bei der Schichtarbeit: Gesundheits- und Sozialwesen (28 Prozent) sowie Verkehr und Lagerei (24 Prozent). Nachtarbeit ist vor allem in Verkehr und Lagerei (22 Prozent) und im Gesundheits- und Sozialwesen (16 Prozent) verbreitet. Genau dort, wo der Wecker am frühesten klingelt.

Und genau in diesen Frühaufsteher-Jobs arbeiten überdurchschnittlich viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte! Laut Destatis-Pressemitteilung vom 22. Oktober 2025 (Mikrozensus 2024) hatten 47 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer von Bussen und Straßenbahnen eine Einwanderungsgeschichte – also oft genau die Menschen, die die Frühaufsteher um sechs Uhr zur Arbeit fahren! In der Lebensmittelherstellung und bei Köchinnen und Köchen waren es je 54 Prozent, in der Gebäudebetreuung (größtenteils Gebäudereinigung) 50 Prozent, in der Lagerei und bei Verkehrsdienstleistungen 42 Prozent, bei Post-, Kurier- und Expressdiensten 41 Prozent, bei Berufskraftfahrern im Güterverkehr 39 Prozent, in der Altenpflege 33 Prozent. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft sind es 26 Prozent. Besonders niedrig ist der Anteil dagegen im Polizeivollzugsdienst (7 Prozent) und im Rettungsdienst (8 Prozent).

Besonders krass ist die Entwicklung in der Pflege, wo Früh-, Spät- und Nachtdienste Alltag sind. Laut BA-Presseinfo vom 8. Mai 2026 arbeiten 1,76 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Pflegeberufen, davon 353.000 mit ausländischer Staatsangehörigkeit – rund 20 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch rund 7 Prozent. In Krankenhäusern und Kliniken liegt der Anteil bei 17 Prozent, in der ambulanten und stationären Pflege sogar bei 24 Prozent. Die größten Gruppen stammen aus Bosnien und Herzegowina, der Türkei und Indien; die Zahl syrischer Pflegekräfte stieg seit 2015 von 200 auf 9.300. BA-Vorständin Vanessa Ahuja nennt ausländische Pflegekräfte „eine unverzichtbare Stütze“.

Wichtiger Unterschied: Destatis zählt „Einwanderungsgeschichte“ – also auch Eingebürgerte und Kinder zweier eingewanderter Elternteile, viele davon mit deutschem Pass. Die BA zählt dagegen nur die Staatsangehörigkeit. Deshalb passen die Zahlen nicht eins zu eins zusammen (Altenpflege laut Destatis: 33 Prozent mit Einwanderungsgeschichte; Pflegeberufe laut BA: rund 20 Prozent Ausländer). Und vor allem: Wer morgens im Dunkeln an der Haltestelle steht, dem sieht niemand an, welchen Pass er in der Tasche hat. Der Spruch vermischt Herkunft, Aussehen und Staatsangehörigkeit – die Statistik tut das nicht.

Und die Angst im Dunkeln? Hier liefert die große Dunkelfeldstudie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024“ (SKiD) von BKA und Ländern Zahlen. Befragt wurden zwischen 19. Februar und 7. Juni 2024 insgesamt 60.837 Menschen. Ergebnis: In der eigenen Wohngegend fühlen sich nachts 74,0 Prozent sicher – ein leichtes Plus seit 2020. Im Nahverkehr sind es nachts nur noch 44,8 Prozent (tagsüber 86,8 Prozent), auf öffentlichen Straßen und Plätzen 40,1 Prozent, an Bahnhöfen 27,0 Prozent, in Parks 22,8 Prozent. Die Forscher schreiben ausdrücklich, Maßnahmen für das nächtliche Sicherheitsgefühl an Haltestellen, Bahnhöfen und auf dem Weg dorthin erlangten „besondere Relevanz“. Kurios: In der BKA-Pressemitteilung vom 20. April 2026 heißt es, „rund 45 Prozent“ fühlten sich nachts im Nahverkehr unsicher – laut Studienbericht sind es aber 44,8 Prozent, die sich dort nachts sicher fühlen. Die Unsicheren wären demnach eher die Mehrheit.

Frauen trifft es am härtesten! Laut SKiD fühlen sich nachts auf öffentlichen Straßen nur 26,9 Prozent der Frauen sicher (Männer: 54,1 Prozent), an Bahnhöfen 16,0 Prozent (Männer: 38,5 Prozent), im Nahverkehr 33,2 Prozent (Männer: 57,2 Prozent). 39,0 Prozent der Frauen verlassen nachts das Haus nicht ohne Begleitung, bei Männern sind es 11,7 Prozent. Fast 60 Prozent der Frauen weichen nachts fremden Personen aus, fast die Hälfte meidet den Nahverkehr bei Nacht. Insgesamt meiden 35,4 Prozent der Bevölkerung nachts Bus und Bahn. Ein Detail, das nicht ins Meme passt: Befragte mit Wurzeln in Polen, der Türkei und der ehemaligen Sowjetunion weichen laut SKiD sogar häufiger Fremden aus als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Angst im Dunkeln kennt also viele Herkünfte.

Was sagt die Kriminalstatistik? Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 2025, vorgestellt am 20. April 2026 von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), wurden rund 5,5 Millionen Straftaten registriert (-5,6 Prozent). Die Gewaltkriminalität sank um 2,3 Prozent. Aber: Nichtdeutsche Tatverdächtige sind laut BKA bei der Gewaltkriminalität mit 42,9 Prozent „weiterhin deutlich überrepräsentiert“. Bei Vergewaltigungen (Fälle +9,0 Prozent) lag ihr Anteil bei 38,5 Prozent; die Tatverdächtigen sind laut BKA überwiegend Freunde, Bekannte oder (Ex-)Partner. Die Zahl der Messerangriffe lag bei 29.243 Fällen (+0,8 Prozent). Dobrindt: „Entscheidend ist, dass sich Menschen im Alltag sicher fühlen.“ Einschränkungen: Die PKS zählt Tatverdächtige, keine Verurteilten, und erfasst bei „Nichtdeutschen“ auch Touristen, Durchreisende und Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Eine bundesweite Auswertung, wie viele Taten ausgerechnet in den frühen Morgenstunden passieren, haben wir in den veröffentlichten Bundeszahlen nicht gefunden.

Am Ende bleibt ein Spruch, der ein echtes Gefühl einfängt. Viele Menschen, die früh das Haus verlassen, erleben die Straße als ruhig, fast friedlich. Man kennt die Gesichter an der Haltestelle, man nickt sich zu, man hat dasselbe Ziel: den Arbeitsplatz. Die Unsicherheit beginnt für viele erst am späten Abend, am Bahnhof, im leeren Waggon. Dass dieses Gefühl ernst genommen werden muss, sagen inzwischen nicht nur Stammtische, sondern auch die Forscher der Sicherheitsbehörden selbst.

Wo der Spruch danebenliegt, ist die Gleichung dahinter. Die Fahrerin der ersten Straßenbahn, der Koch in der Großküche, die Reinigungskraft im Bürohaus, der Paketfahrer im Lager, die Pflegerin vor dem Frühdienst – ein großer Teil von ihnen hat ausländische Wurzeln oder einen ausländischen Pass. Wer im Morgengrauen „fast nur Deutsche“ zu sehen glaubt, sieht in Wahrheit Menschen, die arbeiten. Ihren Pass trägt niemand auf der Stirn.

Und doch wäre es zu bequem, die Debatte damit abzuhaken. Der hohe Anteil von Ausländern bei der Grundsicherung ist real, die Überrepräsentation bei der Gewaltkriminalität ebenfalls, und das schlechte Sicherheitsgefühl vieler Frauen bei Nacht sowieso. Wer diese Probleme lösen will, muss beides aussprechen dürfen: die Leistung der vielen, die früh aufstehen, egal woher sie kommen – und das Versagen der Politik bei denen, die es nicht tun. Ein schwarz-weißes Meme kann das nicht leisten.

Fazit: Morgens um 6 Uhr trifft man vor allem eines – Menschen, die arbeiten! Ein großer Teil von ihnen hat ausländische Wurzeln. Der Spruch trifft beim Bürgergeld und beim Sicherheitsgefühl einen wunden Punkt – aber wer Fleiß am Pass festmacht, liegt daneben. Die Zahlen sind eindeutig: Ohne die Frühschicht aus aller Welt stünde Deutschland um sechs Uhr still!

Quellen:

IAB – Zuwanderungsmonitor September 2026 (PDF): https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungsmonitor_2609.pdf

Bundestag – Drucksache 21/6247, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD „Beschäftigung nach Nationalität seit 2024“ (PDF): https://dserver.bundestag.de/btd/21/062/2106247.pdf

Statistik der BA – Migrationsmonitor: https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Migration-Zuwanderung-Flucht/Migration-Zuwanderung-Flucht-Nav.html

stats-deutschland.de – Bürgergeld nach Staatsangehörigkeit (Auswertung BA-Migrationsmonitor, Stand Juni 2026): https://stats-deutschland.de/buergergeld.html

BA – Grundsicherungsgeld löst Bürgergeld ab: https://www.arbeitsagentur.de/grundsicherung-loest-buergergeld-ab

BA – Beschäftigungswachstum wird von ausländischen Arbeitnehmern getragen: https://www.arbeitsagentur.de/presse/2026-25-beschaeftigungswachstum-wird-von-auslaendischen-arbeitnehmern-getragen

BA – Tag der Pflege: Jede fünfte Pflegekraft hat ausländische Staatsangehörigkeit (08.05.2026): https://www.arbeitsagentur.de/presse/2026-16-tag-der-pflege-jede-fuenfte-pflegekraft-hat-auslaendische-staatsangehoerigkeit

sozialpolitik-aktuell.de – Beschäftigungsquoten nach Staatsangehörigkeit (PDF): https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV30c.pdf

Destatis – Bevölkerung nach Nationalität und Bundesländern (31.12.2025): https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-nichtdeutsch-laender-basis-2022.html

Destatis – Ausländerstatistik zum 31.12.2025: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/auslaenderstatistik-stichtag.html

Destatis – Pressemitteilung N057 vom 22.10.2025: Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in Mangelberufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/10/PD25_N057_13.html

Destatis – Pressemitteilung N022 vom 28.04.2025: Atypische Arbeitszeiten: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/04/PD25_N022_13.html

BKA – SKiD 2024, Ergebnisbericht (PDF): https://skid.bka.de/assets/files/SKiD2024_Ergebnisbericht.pdf

BKA – Pressemitteilung PKS 2025 und SKiD (20.04.2026): https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2026/Presse2026/260420_PM_PKS_SKiD.html

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