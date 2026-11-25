Symbolfoto – Bild KI-generiert

Moskau – Unabhängige Journalisten schätzen die Zahl der im Krieg gegen die Ukraine gestorbenen russischen Militärangehörigen auf rund 720.000. Die Portale Meduza und Mediazona stützen sich auf gehackte Sterbedaten der Statistikbehörde Rosstat sowie auf weitere Register und ein statistisches Modell. Als bereits registriert nennen sie mindestens 490.000 Kriegstote von Februar 2022 bis Ende September 2026; die höhere Zahl schließt verspätete Eintragungen und Vermisste ein. Es ist eine Schätzung, keine amtliche Bilanz. Der Kreml veröffentlicht keine aktuellen Verlustzahlen. Rosstat hat einen Hackerangriff bestätigt, einen Datenabfluss aber bestritten.

Die ausführliche Berechnung haben Meduza und Mediazona am 23. November vorgelegt. Über die geleakten Registerdaten und die damals schon genannte Größenordnung von rund 700.000 haben wir bereits berichtet. Neu ist vor allem, wie die Redaktionen die Spanne aufschlüsseln. In den Rosstat-Dateien zählen sie 490.334 bereits registrierte Todesfälle, die sie dem Krieg zuordnen. Das sind keine namentlich öffentlich bestätigten Gefallenenlisten, sondern Einträge im Personenstandsregister, ausgewählt nach militärischen Todesursachen, Gerichtsbeschlüssen und weiteren Merkmalen. Todesfälle von Militärangehörigen, die in Russland und aus eindeutig nicht kriegsbezogenen Gründen starben, wurden ausgeschlossen.

Viele Einträge erfolgen mit Verspätung, seit 2024 nach Darstellung der Autoren sogar in steigendem Maße. Außerdem erfasst das Register Soldaten nicht, deren Tod noch nicht beurkundet ist – darunter viele Vermisste. Deshalb rechnen Meduza und Mediazona mit Methoden aus der Versicherungsmathematik und der Epidemiologie die bereits eingetretenen, aber noch nicht sichtbaren Todesfälle hinzu. Ohne diese Kategorie bleiben sie bei 490.000, mit ihr bei mehr als 700.000 bis Ende September 2026. Ihr Modell weist für den Herbst 2026 rund 720.000 aus, „vielleicht sogar höher“. Zugleich schreiben sie, der mögliche Fehlerbereich sei groß und liege fast vollständig in den letzten zwölf Monaten; für 2026 müsse noch erheblich Zeit vergehen, ehe man sicher sein könne. Als Endergebnis nennen sie eine konservative Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten. Es geht um Gestorbene, nicht um Verwundete und nicht um die gesamte russische Bevölkerung.

Andere Auswertungen derselben Leak-Daten liegen niedriger, sobald die Methode wechselt. Laut einer Übersicht von Meduza zählen die „Wichtigen Geschichten“ (Waschnyje Istorii) 474.000 sicher kriegsbezogene und über 499.000 inklusive weniger eindeutiger Fälle; mit späteren Registrierungen kommen sie auf mindestens 611.000, wobei sie gerichtliche Todeserklärungen aus dieser Hochrechnung ausnehmen. Die „Nowaja Gaseta Europa“ nennt 670.000. Die BBC und Mediazona kamen bei den bereits registrierten Fällen ebenfalls auf 490.334. Die Spanne zeigt: Die 720.000 sind die oberste der derzeit veröffentlichten Modellschätzungen, nicht eine amtlich feststehende Obergrenze und nicht die einzig mögliche Lesart der Dateien.

BILD schreibt in der Überschrift von „bis zu 720.000 Russen“, die in „Putins Krieg getötet“ worden seien. Das dreht die Aussage der Autoren. Meduza formuliert 720.000 als konservative Modellschätzung, die auch höher liegen könnte – also eher eine Untergrenze mit großem Unsicherheitsrand, nicht eine gedeckelte Höchstzahl. Zudem handelt es sich um Militärangehörige, nicht um „Russen“ insgesamt. Der Satz, es könnten „mittlerweile“ sogar mehr als 720.000 sein, legt eine neuere Zählung nach dem Stichtag nahe. In der Untersuchung bleibt 720.000 die Schätzung für den Herbst 2026; ein aktuellerer amtlicher Zähler existiert nicht. Altersangaben, die BILD der FAZ zuschreibt – mehr als 7.000 Tote im Alter von 18 oder 19 Jahren, Durchschnittsalter von 33 im Jahr 2022 auf 40 in diesem Jahr – stammen laut der FAZ aus der Auswertung der „Wichtigen Geschichten“.

Eine aktuelle offizielle russische Zahl gibt es nicht. Die letzte öffentliche Angabe des Verteidigungsministeriums stammt vom 21. September 2022: Der damalige Minister Sergei Schoigu sprach von 5.937 gefallenen russischen Soldaten. Seither gelten die Verluste als geheim. Rosstat hat Anfang November „gezielte destruktive Cyberangriffe“ bestätigt, einen Abfluss geschützter Daten aber bestritten. Unabhängig beweisen kann die Echtheit der Dateien außer der Behörde selbst niemand; Meduza und Mediazona halten sie nach Abgleich mit Erbregistern, namentlichen Listen und Vermisstenanzeigen für mit hoher Wahrscheinlichkeit echt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Schätzung ist kein Grabstein und keine amtliche Liste. Wer eine Modellzahl zur feststehenden Opferzahl macht, hilft weder den Angehörigen noch der Wahrheit. Gerade wenn die Unsicherheit in den jüngsten Monaten am größten ist, gehört der Vorbehalt in den ersten Satz, nicht in eine Fußnote.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass der Kreml seit Jahren keine eigenen Zahlen mehr nennt, entbindet niemanden davon, die vorliegenden Rechnungen sauber zu lesen. Registrierte Einträge, vermisste Soldaten und hochgerechnete Spätmeldungen sind dreierlei. Wer sie in einen Topf wirft, macht aus Statistik eine Parole.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hinter jeder dieser Zahlen stehen Menschen. Genau deshalb darf man sie nicht aufblasen und nicht kleinrechnen, wie es gerade politisch passt. Die Quellen liegen offen, die Methode auch. Wer sie ernst nimmt, bleibt beim Unterschied zwischen Nachweis und Schätzung.

Lesen Sie die Originaluntersuchung, bevor Sie die größte Zahl als Tatsache weitergeben. Die Spanne der Auswertungen ist dokumentiert, eine aktuelle amtliche russische Verlustzahl fehlt.

Quellen:

Meduza / Mediazona – 700 тысяч погибших военных (Methode und Schätzung), 23.11.2026: https://meduza.io/feature/2026/11/23/700-tysyach-pogibshih-voennyh-eto-nasha-novaya-otsenka-rossiyskih-poter-vo-vremya-voyny

Meduza – Vergleich der Auswertungen derselben Rosstat-Daten, 24.11.2026: https://meduza.io/feature/2026/11/24/utechka-bazy-rosstata-pozvolila-otsenit-poteri-rossii-v-voyne-s-ukrainoy-a-chto-stalo-izvestno-esche

BBC Russian / Mediazona – Анализ утечки Росстата, registrierte 490.334 Todesfälle: https://www.bbc.com/russian/articles/cm20qnwdlr6do

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24