NACHT DER SCHANDE! FRANKFURT KEHRT SCHERBEN, POLIZEI BEWACHT LÄDEN

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Frankfurt – Kehrmaschinen statt Wasserwerfer, Glasscherben statt Böller-Blitze! Am Sonntagmorgen zeigt sich in der Frankfurter Innenstadt, was die Krawallnacht nach den Gen-Z-Protesten hinterlassen hat: zertrümmerte Schaufenster, geplünderte Geschäfte, ausgebrannte Mülleimer, herausgerissene Pflastersteine. BILD spricht von der „Nacht der Schande“. Die Polizei bewacht inzwischen die geplünderten Läden – und will ihre offizielle Bilanz erst am Mittag vorlegen. Was ist bis jetzt gesichert, was ist neu, und welche Fragen sind offen?

Wer am Sonntagmorgen über die Zeil geht, sieht die Spuren der Nacht. Nach BILD-Angaben rückten in den frühen Morgenstunden die Mitarbeiter der Stadtreinigung an, um Müll, Unrat und Trümmer zu beseitigen. BILD beschreibt „ein Bild der Verwüstung“: zertrümmerte Schaufenster, geplünderte Geschäfte, ausgebrannte Müllkübel und umgerissene Straßenschilder. Fotos der Nachrichtenagentur AP, die BILD zeigt, belegen zudem, dass Pflastersteine aus dem Boden gerissen wurden, mit denen dann Fensterscheiben demoliert wurden. An einem Kunstwarengeschäft ist die Scheibe zerbrochen – offenbar schafften es die Täter dort aber nicht in den Laden, schreibt BILD. Bereits in der Nacht hatte die FAZ in ihrem Liveblog angekündigt, dass „das große Aufräumen“ beginne: An mehreren Stellen müssten Barrikaden weggeräumt werden, in vielen Straßen lägen Baustellenteile und Trümmer.

Für die Polizei ist der Einsatz damit nicht vorbei. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagmorgen der dpa, jetzt müssten zunächst die Schäden begutachtet werden. Diese seien „erheblich“, könnten aber noch nicht beziffert werden. Zugleich müssten die Geschäfte geschützt werden, die am Samstagabend geplündert worden waren. Wie viele Menschen bei den Krawallen verletzt wurden, sei noch unklar. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums sind laut Frankfurter Rundschau weiterhin mehr als 1.000 Einsatzkräfte rund um die gesperrte Zeil unterwegs, mit Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen. In der Innenstadt würden „repressive Maßnahmen“ durchgeführt, schrieb die Polizei laut FR auf ihrem WhatsApp-Kanal.

Die wichtigste Nachricht des Vormittags: Eine offizielle Gesamtbilanz gibt es noch nicht. Wie viele Menschen verletzt oder festgenommen wurden, wie hoch der Sachschaden ist und ob alle Sperrungen aufgehoben sind, will die Polizei laut einem Sprecher gegenüber BILD am Sonntag um 13 Uhr in einer Pressekonferenz mitteilen. Bis dahin gibt es nur Zwischenstände – und die gehen auseinander. Die Polizei selbst meldete in der Nacht auf X „mehr als 30“ vorläufige Festnahmen. Am Sonntagmorgen sprach sie laut hr von „insgesamt 30 Festnahmen“. BILD schreibt von „mehreren Dutzend Festnahmen“. Im FAZ-Liveblog hieß es in der Nacht sogar, die Rede sei „von mehr als hundert Festnahmen“ – eine Zahl, die die Polizei so nicht bestätigt hat. Sie könnte mit den rund 100 Personen zusammenhängen, die die Polizei gegen 1 Uhr festsetzte, um ihre Identität festzustellen. Eine Festsetzung zur Identitätsfeststellung ist aber keine Festnahme. Für alle Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.

Auch bei den Verletzten ist die Lage unklar. BILD schreibt, mehrere Polizisten seien verletzt worden, „mindestens einer von ihnen schwer“. Offiziell gesichert ist das so nicht: Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte am Samstagabend gesagt, ein Beamter sei „möglicherweise auch etwas schwerer verletzt, aber das bedarf noch der weiteren Aufarbeitung“. Zu verletzten Zivilisten lagen laut hr zunächst keine Informationen vor. Unklar ist weiterhin auch, wie viele Geschäfte genau geplündert wurden. Polizeilich bestätigt sind laut hr Plünderungen „auf der Zeil und in den umliegenden Straßen, unter anderem in zwei Schuhgeschäften“ sowie der Angriff auf das Waffengeschäft in der Berliner Straße, über das wir ausführlich berichtet haben. Um welche Art von Waffen es sich bei den zwei sichergestellten Waffen handelt, hat die Polizei bis zum Sonntagvormittag nicht mitgeteilt.

Neue Details gibt es zum Ablauf des Abends. Die Frankfurter Rundschau rekonstruiert, wie die Stimmung kippte. Schon beim Start an der Weseler Werft seien einzelne Teilnehmer vermummt gewesen, der Abmarsch habe sich verzögert, weil die Polizei auf das Abnehmen der Masken drang. In der Spitze liefen laut FR 8.000 bis 9.000 überwiegend junge Menschen mit, auf Plakaten stand etwa „Kein Geld für Bildung. Aber für Waffen?“ oder „Wehrpflicht ab 67“. Mit der Dunkelheit sei die Stimmung aggressiver geworden, die Menge habe „Ganz Frankfurt hasst die Polizei“ und „Revolution“ skandiert, zu sehen gewesen seien Totenkopf-Flaggen und Fahnen der „Antifaschistischen Aktion“. Der Versuch der Polizei, an einer Kreuzung friedliche Demonstranten und Krawallmacher zu trennen, sei gescheitert. Die meisten Schüler und Studenten seien zu diesem Zeitpunkt schon gegangen.

Nach der Auflösung habe der Einsatz für die Polizei „erst richtig“ begonnen, schreibt die FR. An der Konstablerwache standen sich behelmte Beamte und aggressive Gruppen gegenüber, dazwischen Schaulustige, Einkäufer und Passanten. Junge Männer traten und schlugen gegen Schaufenster, einer nutzte laut FR ein ausgerissenes Verkehrsschild, ein anderer einen Pflasterstein. Mehrere dunkel gekleidete, teils vermummte Männer drangen in einen Laden ein und verschwanden mit Turnschuhen und anderen Waren. BILD schildert, dass die Polizei ab etwa 19 Uhr an der Konstablerwache so viel Pfefferspray einsetzte, dass unbeteiligte Passanten in Geschäfte flüchteten. Gegen 22 Uhr wurde die Zeil laut BILD vollständig abgeriegelt. Die Polizei hatte zuvor auf X gemeldet, es würden „Molotowcocktails auf Einsatzkräfte geworfen“.

Ein besonders skurriles Bild der Nacht liefert BILD: In einer Seitenstraße soll ein Mann im Batman-Kostüm vor einem Brand posiert haben. Er soll später festgenommen worden sein, schreibt BILD und zeigt ein Reuters-Foto der Szene. Eine Bestätigung der Polizei dazu gibt es bislang nicht, auch nicht dazu, was ihm konkret vorgeworfen wird. Halloween-Kostüme waren am Samstag in der Innenstadt allgegenwärtig – nach FR-Angaben prägten bunte Kostüme schon am Nachmittag das Bild der friedlichen Demonstration.

Ein genauer Blick lohnt sich auch bei einigen Details im BILD-Bericht. Zum Waffengeschäft schreibt BILD, wenig später habe die Polizei „einen Verdächtigen“ festgenommen. Das entspricht der ersten Meldung der Polizei auf X vom Samstagabend. Ein Polizeisprecher sprach später laut hr allerdings von „mehreren Personen“, die dort festgenommen worden seien. Laut BILD bekam die Polizei die Lage „gegen 1 Uhr nachts“ unter Kontrolle. Nach hessenschau-Angaben wurde es erst gegen 3 Uhr ruhiger, und noch um 1:09 Uhr setzte die Polizei nach eigenen Angaben eine Gruppe von rund 100 Personen fest. Auch die Teilnehmerzahl für München nennt BILD mit rund 5.000 – nach Polizeiangaben aus einem Zwischenstand vom Samstag waren es etwa 4.000. Und die vier in Hanau festgenommenen Minderjährigen trugen laut Polizei „mutmaßlich Diebesgut aus Frankfurt“ bei sich – BILD macht daraus Diebesgut „aus geplünderten Geschäften“, was die Polizei so nicht formuliert hat.

Politisch legt die Landesregierung am Morgen nach. Innenminister Poseck sagte dem Sender HIT RADIO FFH: „Bilder, die wir heute Nacht in Frankfurt gesehen haben, sind aus meiner Sicht schockierend. Hier hat sich ein enormes Gewaltpotenzial entladen von Linksextremisten auf der einen Seite und gewaltbereiten Jugendlichen auf der anderen Seite.“ Der Polizei sei es zu verdanken, „dass es nicht zu noch schlimmeren Eskalationen gekommen ist“. Und weiter: „Trotzdem kann das Ergebnis keinen zufriedenstellen. Hier muss sich auch etwas ändern.“ Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dankte laut dpa den Polizistinnen und Polizisten, die sich „mit aller Kraft und unter hohem persönlichen Einsatz“ den Gewalttätern entgegengestellt hätten. Seine Ankündigung, die Gewaltexzesse würden „nicht ohne Konsequenzen bleiben“, hatten wir bereits in unserer bundesweiten Bilanz zitiert.

Bemerkenswert ist dabei ein Blick zurück. Schon bei der Pressekonferenz zur Vorbereitung des Einsatzes hatte Poseck laut Innenministerium gewarnt, es gebe „konkrete Hinweise darauf, dass Linksextremisten die Demonstration unterwandern und für ihre Zwecke nutzen werden“. Es sei „alarmierend, dass Frankreich dabei immer wieder als Vorbild für Proteste in Deutschland angesehen wird“. Auch Frankfurter Händler hatten sich vorbereitet. Laut FAZ kündigte eine Parfümeriekette an, Filialen in betroffenen Städten sicherheitshalber geschlossen zu halten. Mehrere Juweliere und ein Pelzgeschäft nahe der Hauptwache blieben laut FAZ zu. Ein Sicherheitsdienst berichtete der FAZ, er sei von rund zehn Händlern und Gastronomen beauftragt worden und am Wochenende mit rund 120 Mann im Einsatz. Ein Geschäftsinhaber klagte schon vor dem Samstag: „Wir werden alleingelassen.“

Und die Veranstalter? „Gen Z regelt“ hatte sich laut hessenschau erst mehr als vier Stunden nach dem Abbruch der Demonstration auf Telegram von der Eskalation distanziert. Man bedauere die Auflösung und wolle die „Geschehnisse und mögliche Fehler sorgfältig aufarbeiten, um daraus zu lernen“. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer sei friedlich gewesen, das solle „durch die negativen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten“. Das ist richtig – und es ist zugleich die Frage, die die FAZ in der Nacht aufwarf: Wie konnte es geschehen, dass sich gewaltbereite Demonstrationsteilnehmer mit den ohnehin auf der Zeil bekannten, gewaltgeneigten Gruppen zu einem „riesigen, durch die Innenstadt ziehenden Mob“ mischten? Ob das geplant war, wie die FAZ für möglich hält, ist bislang offen.

Was bis zur Pressekonferenz am Mittag offen bleibt: die Zahl der verletzten Polizisten und Zivilisten, die endgültige Zahl der Festnahmen und Haftbefehle, die Zahl der geplünderten und beschädigten Geschäfte, die Höhe des Sachschadens, die Art der beiden sichergestellten Waffen und die Frage, wie viele der Festgenommenen überhaupt an der Demonstration teilgenommen hatten. Den Verlauf der Nacht haben wir in unserer bundesweiten Bilanz und im Bericht zum Waffengeschäft dokumentiert. Wir aktualisieren, sobald die Polizei ihre Zahlen vorlegt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Morgen danach ist es wie immer: Die einen haben ihren Spaß gehabt, die anderen kehren Scherben. Die Männer und Frauen der Stadtreinigung waren sicher nicht bei der Demo, sie werden aber jetzt dafür bezahlt, den Dreck der anderen wegzumachen. Revolution sieht anders aus – eher wie ein Kehrblech.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders bitter ist das für die Händler, die vorher gewarnt hatten und sich alleingelassen fühlten. Wer schon vor dem Wochenende Holzplatten vor die Schaufenster schraubt und Sicherheitsleute bucht, darf sich am Sonntag fragen, wofür er eigentlich Steuern zahlt. Die Antwort der Politik lautet nun: Es muss sich etwas ändern. Das hätte man auch schon am Freitag sagen können.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann ist da noch der Mann im Batman-Kostüm, der vor einem Feuer posiert. Ein besseres Symbolbild für diese Nacht hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können: Superheld im Kostüm, aber ohne jede Heldentat. Gotham City braucht ihn offenbar nicht – und Frankfurt erst recht nicht!

Wir bleiben dran und berichten, sobald die Polizei ihre offizielle Bilanz vorlegt! Haben Sie die Krawallnacht in Frankfurt erlebt oder sind Sie als Händler betroffen? Schreiben Sie uns!

Quellen:

BILD – Brände, Plünderungen und Böllerwürfe: Die Nacht der Schande in Frankfurt (01.11.2026): https://www.bild.de/regional/frankfurt/braende-pluenderungen-und-boellerwuerfe-die-nacht-der-schande-in-frankfurt-6ae671974db6c62483ec3f76

Polizei Frankfurt auf X – Mehr als 30 vorläufige Festnahmen (31.10.2026, 23:35 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116660337365672371

Polizei Frankfurt auf X – Vier Minderjährige am Bahnhof Hanau festgenommen (01.11.2026, 00:51 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116679515824853439

Polizei Frankfurt auf X – Rund 100 Personen festgesetzt (01.11.2026, 01:09 Uhr): https://x.com/Polizei_Ffm/status/2116684073988997396

tagesschau.de/hr – 30 Festnahmen, Geschäfte geplündert: Ausschreitungen in Frankfurt: https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-ausschreitungen-in-frankfurt-scheiben-eingeschlagen-geschaefte-gepluendert-100.html

hessenschau – Eskalation nach Gen-Z-Protesten in Frankfurt: Ticker (Stand 01.11.2026, 08:14 Uhr): https://www.hessenschau.de/panorama/eskalation-nach-gen-z-protesten-in-frankfurt-aktuelle-meldungen-im-ticker,gen-z-demo-frankfurt-100.html

Frankfurter Rundschau – Krawalle in Frankfurt: Plünderer ziehen durch die Zeil – Polizeischutz für Geschäfte (01.11.2026, 09:33 Uhr): https://www.fr.de/frankfurt/krawalle-in-frankfurt-pluenderer-ziehen-durch-die-zeil-polizeischutz-fuer-geschaefte-zr-94568056.html

FAZ/dpa – Frankfurter Krawalle: Polizeischutz für geplünderte Läden: https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/frankfurter-krawalle-polizeischutz-fuer-gepluenderte-laeden-201640321.html

FAZ – Liveblog: Nach den Krawallen in Frankfurt: Mehr als 30 Festnahmen und viel Zerstörung: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/nach-den-krawallen-in-frankfurt-mehr-als-30-festnahmen-und-viel-zerstoerung-aktuelle-nachrichten-aus-frankfurt-hessen-faz-19735361.html

FAZ – Gen-Z-Demo in Frankfurt: Händler schließen Läden oder buchen Sicherheitsdienste: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/gen-z-demo-in-frankfurt-haendler-schliessen-laeden-oder-buchen-sicherheitsdienste-201629740.html

t-online/dpa – Krawalle in Frankfurt: Nach der Demo beginnt das Aufräumen (01.11.2026, 08:18 Uhr): https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_101506900/krawlle-in-frankfurt-nach-der-demo-beginnt-das-aufraeumen.html

HIT RADIO FFH – Nach Gen-Z-Demos: Krawalle und Plünderungen in Frankfurt (mit Poseck-Interview): https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/wiesbaden/483146-gen-z-demos-am-samstag-proteste-auch-in-frankfurt-und-mainz.html

Hessisches Innenministerium – Polizei bereitet sich auf Protestbewegung der Generation Z vor: https://innen.hessen.de/presse/polizei-bereitet-sich-auf-protestbewegung-der-generation-z-vor

Pressecop24 – Horror-Nacht nach Gen-Z-Demos (bundesweite Bilanz): https://pressecop24.com/horror-nacht-nach-gen-z-demos-pluenderer-boeller-verletzte-polizisten/

Pressecop24 – Krawall-Nacht in Frankfurt! Randalierer schlagen Waffenladen ein: https://pressecop24.com/krawall-nacht-in-frankfurt-randalierer-schlagen-waffenladen-ein-zwei-waffen-weg-polizei-stellt-sie-sicher/

Pressecop24 – Überblick: Brennende Barrikaden, Böller auf Polizisten!: https://pressecop24.com/brennende-barrikaden-boeller-auf-polizisten-gen-z-proteste-kippen-am-abend-wasserwerfer-in-koeln-und-hamburg/

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