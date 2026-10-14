MAGDEBURG – POLITISCHER PAUKENSCHLAG IN SACHSEN-ANHALT! Was für ein politisches Signal aus dem Magdeburger Landtag! Die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht haben gemeinsam einen Antrag durchgesetzt und damit für erheblichen Wirbel in der deutschen Parteienlandschaft gesorgt. Am Mittwoch, dem vierzehnten Oktober, wurde aus einer politischen Annäherung eine handfeste parlamentarische Mehrheit. Während CDU, SPD, Grüne und Linke geschlossen gegen den Vorstoß Stellung bezogen, setzten sich AfD und BSW mit ihren Stimmen durch. Ein Vorgang mit politischer Sprengkraft, der weit über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts hinaus für Diskussionen sorgen dürfte. Denn erstmals zeigt sich im neu gewählten Magdeburger Landtag, welche Macht die Zusammenarbeit der beiden Fraktionen entfalten kann. Gemeinsam verfügen sie über vierundvierzig der insgesamt dreiundachtzig Parlamentssitze und damit über eine Mehrheit, mit der sie Beschlüsse auch gegen den Widerstand sämtlicher anderer Fraktionen durchsetzen können. Im Mittelpunkt der außerordentlichen Landtagssitzung stand ausgerechnet eines der umstrittensten Themen der deutschen Außenpolitik: der Krieg in der Ukraine, die milliardenschwere Unterstützung des Landes und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Unter der Überschrift „Friedensgespräche statt Ausweitung des Krieges in der Ukraine“ präsentierten AfD und BSW einen gemeinsamen Antrag, der zwar lediglich ungefähr eine halbe DIN-A-vier-Seite umfasst, dessen Forderungen aber weitreichend sind. Die beiden Parteien erklären darin die bisherige Sanktionspolitik gegen Russland sowie die deutschen Waffenlieferungen und finanziellen Unterstützungsleistungen für die Ukraine für gescheitert. Sie verlangen einen grundlegenden Kurswechsel: Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sollen unverzüglich aufgehoben, weitere Waffenlieferungen ausgesetzt und finanzielle Hilfen für die Ukraine eingestellt werden, soweit diese über rein humanitäre Unterstützung hinausgehen. Gleichzeitig fordern die Antragsteller einen sofortigen Waffenstillstand, ernsthafte Friedensverhandlungen mit Russland und eine diplomatische Strategie, die eine weitere militärische Eskalation verhindern soll. Die geschäftsführende Landesregierung unter CDU-Ministerpräsident Sven Schulze wird durch den Beschluss politisch aufgefordert, sämtliche verfügbaren Möglichkeiten auszuschöpfen und insbesondere über den Bundesrat auf eine entsprechende Änderung der deutschen Außenpolitik hinzuwirken. Damit soll der Beschluss aus Magdeburg nach dem Willen der Antragsteller auch in Berlin Gehör finden. Allerdings besitzt ein Landesparlament keine unmittelbare Entscheidungsbefugnis über deutsche Waffenlieferungen, internationale Sanktionen oder diplomatische Verhandlungen. Der Beschluss beendet deshalb weder die Unterstützung der Ukraine noch die Sanktionen gegen Russland, sondern formuliert eine politische Forderung an die Landesregierung. Dennoch sehen AfD und BSW darin einen wichtigen Erfolg, weil sie erstmals gemeinsam demonstrieren konnten, dass ihre Stimmen im neuen Landtag ausreichen, um gegen die bisherigen politischen Lager Mehrheiten zu organisieren. Bereits die Sondersitzung war von erheblichen Spannungen geprägt. Zwischenrufe, gegenseitige Vorwürfe und heftige Auseinandersetzungen bestimmten die Debatte. Wegen eines Streits über die Redezeiten musste die Sitzung vor der eigentlichen Beratung sogar für ungefähr eine Stunde unterbrochen werden. CDU, SPD, Grüne und Linke kritisierten das Vorgehen scharf und warfen den beiden Antragstellern vor, ein außenpolitisches Thema für innenpolitische Machtspiele zu instrumentalisieren. Die CDU und die Linke legten jeweils eigene Alternativanträge vor, während SPD und Grüne gemeinsam einen weiteren Gegenentwurf einbrachten. Diese betonten insbesondere die Verantwortung Russlands für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wandten sich gegen eine einseitige Einstellung der Unterstützung für das angegriffene Land. Doch am Ende setzte sich die Mehrheit aus AfD und BSW durch. Die Alternativanträge fanden keine parlamentarische Unterstützung, die den gemeinsamen Beschluss hätte verhindern können. Damit stand ein Ergebnis fest, das die politische Debatte über Zusammenarbeit, Abgrenzung und die sogenannte Brandmauer erneut anheizt.

WAGENKNECHT FEIERT DEN „MAGDEBURGER WEG“ – UND ERKLÄRT DIE BRANDMAUER FÜR GESCHEITERT! Besonders bemerkenswert ist die Reaktion von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht, die den gemeinsamen Beschluss ausdrücklich begrüßt und darin einen politischen Richtungswechsel erkennt. „Die Brandmauer ist gescheitert“, erklärte Wagenknecht gegenüber t-online und ließ damit keinen Zweifel daran, welche Bedeutung sie dem parlamentarischen Erfolg beimisst. Nach ihrer Darstellung beginnt in Sachsen-Anhalt eine neue Phase politischer Zusammenarbeit, in der nicht länger die grundsätzliche Ablehnung bestimmter Parteien, sondern die inhaltliche Übereinstimmung bei einzelnen politischen Vorhaben entscheidend sein soll. „Wir gehen in Sachsen-Anhalt einen neuen Weg – den Magdeburger Weg. Wir werden mit wechselnden Mehrheiten Politik machen und so möglichst viele BSW-Positionen durchsetzen“, kündigte Wagenknecht an. Ihre Botschaft ist eindeutig: Das BSW will sich nicht darauf beschränken, Anträge anderer Parteien abzulehnen, nur weil diese von der AfD kommen. Vielmehr soll künftig bei konkreten Sachfragen entschieden werden, ob eine Zusammenarbeit aus Sicht der Wagenknecht-Partei sinnvoll ist. Gleichzeitig richtet Wagenknecht eine deutliche Forderung an den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Dieser müsse den demokratisch gefassten Beschluss des Landtags respektieren und die Forderungen über den Bundesrat auf die politische Tagesordnung bringen. „Alles andere wäre eine grobe Missachtung des Landtags und des Wählerwillens“, erklärte die BSW-Gründerin. Auch AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund zeigte sich mit dem Abstimmungsergebnis ausgesprochen zufrieden. Am Rande der Sitzung erklärte er gegenüber t-online: „Es hat sich gezeigt, dass jetzt eine Fraktion in diesem Landtag ist, mit der man vernünftig demokratisch bei wichtigen Inhalten zusammenarbeiten kann.“ Aus seiner Sicht eröffnet die Zusammenarbeit neue Möglichkeiten, politische Probleme des Landes anzugehen und auf Sorgen der Bürger zu reagieren. Siegmund betrachtet die gemeinsame Initiative zudem als Signal gegen die bisherige deutsche Ukrainepolitik. Er argumentiert, erhebliche finanzielle Mittel würden im Ausland eingesetzt, während im eigenen Land zahlreiche Probleme ungelöst blieben. Aus Sicht der AfD müsse die Politik stärker die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands und die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung berücksichtigen. Auch das BSW begründet seinen Vorstoß mit den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen, hohen Energiepreisen und der Forderung nach einer stärkeren diplomatischen Ausrichtung. Doch aus den Reihen der übrigen Fraktionen hagelte es massive Kritik. CDU-Ministerpräsident Sven Schulze bezeichnete den Antrag als politisch fragwürdige Inszenierung und warf AfD und BSW vor, die Verantwortung Russlands für den Angriffskrieg vollständig auszublenden. Russland führt seit Februar zweitausendzweiundzwanzig einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der bis heute zahlreiche Menschenleben gefordert und massive Zerstörungen verursacht hat. Schulze verwies auf die fortdauernden russischen Angriffe, die Opfer unter der Zivilbevölkerung und das Recht der Ukraine, sich gegen den Aggressor zu verteidigen. Der Entzug militärischer Unterstützung würde nach Auffassung der Kritiker vor allem die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine schwächen und Russlands Position stärken. Vertreter der CDU betonten darüber hinaus, dass ein Frieden nur dann dauerhaft Bestand haben könne, wenn Russland seine Angriffe beende und die Souveränität der Ukraine respektiere. Aus Sicht von SPD, Grünen und Linken verschweigt der gemeinsame Antrag entscheidende Ursachen des Krieges und vermittelt eine politische Handlungsfähigkeit, die ein Landesparlament in Fragen internationaler Sicherheit tatsächlich nicht besitzt. Auch deshalb wurde der Vorstoß in der Debatte als „Showantrag“, „Schmierentheater“ und politische Inszenierung kritisiert. Die Linke warf den Antragstellern vor, unter dem Schlagwort Frieden eine Politik zu verlangen, die letztlich Russland begünstigen könnte. Die Grünen warnten davor, eine sofortige Einstellung der Unterstützung mit einer tatsächlichen Friedenslösung gleichzusetzen. Trotz dieser massiven Vorwürfe blieben AfD und BSW bei ihrer gemeinsamen Linie und betonten, dass sie mit dem Beschluss ein politisches Zeichen für Verhandlungen setzen wollten. Genau darin liegt die besondere Brisanz der Entscheidung: Während die einen einen überfälligen Schritt zu mehr diplomatischem Druck und neuen parlamentarischen Mehrheiten sehen, betrachten die anderen den Beschluss als riskantes Signal gegenüber Russland und als Versuch, eine umstrittene Zusammenarbeit zwischen AfD und BSW politisch zu normalisieren.

NÄCHSTER MACHTKAMPF IM DEZEMBER? CDU-MINISTERPRÄSIDENT SCHULZE SPRICHT VON EINEM „BRAUTGESCHENK“ – UND DIE AFD HOFFT AUF NOCH MEHR! Der politische Konflikt in Sachsen-Anhalt dürfte mit diesem Beschluss keineswegs beendet sein. Im Gegenteil: Die gemeinsame Abstimmung könnte erst der Auftakt einer Reihe weiterer Entscheidungen sein, bei denen AfD und BSW ihre parlamentarische Mehrheit einsetzen. Beide Parteien führen bereits Sondierungsgespräche über die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit. Dabei betont das Bündnis Sahra Wagenknecht ausdrücklich, dass es keine klassische Regierungskoalition mit der AfD eingehen möchte. Eine politische Zusammenarbeit bei ausgewählten Themen wird dagegen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Genau dieses Modell wechselnder Mehrheiten bezeichnet Wagenknecht als „Magdeburger Weg“. Für die AfD könnte diese Entwicklung besonders wichtig werden, wenn im Dezember die Wahl des neuen Ministerpräsidenten ansteht. AfD-Politiker Ulrich Siegmund strebt die Regierungsführung in Sachsen-Anhalt an, benötigt für eine erfolgreiche Wahl jedoch die entsprechenden Stimmen im Parlament. Obwohl AfD und BSW zusammen über eine parlamentarische Mehrheit verfügen, bedeutet das keineswegs, dass diese automatisch auch bei der Wahl eines Ministerpräsidenten zustande kommt. Das BSW hat angekündigt, sich bei der geheimen Abstimmung enthalten zu wollen. Damit wäre Siegmund für seine Wahl gegebenenfalls auf zusätzliche Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen oder auf eine besondere Konstellation in den weiteren Wahlgängen. Gerade deshalb wird die Annäherung zwischen AfD und BSW von der CDU äußerst aufmerksam verfolgt. Der geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze vermutet hinter dem gemeinsamen Ukraineantrag möglicherweise auch ein politisches Kalkül mit Blick auf die bevorstehende Regierungsbildung. Er bezeichnete die Initiative als „Brautgeschenk“ der AfD an das BSW und stellte damit die Frage in den Raum, ob aus einer zunächst angekündigten Enthaltung am Ende doch eine Unterstützung für Siegmund werden könnte. Ob diese Vermutung zutrifft, ist allerdings offen. Eine entsprechende Zusage des BSW liegt bislang nicht vor. Für zusätzliche politische Spannung sorgt, dass die CDU eine Wahl Siegmunds verhindern möchte, während die AfD auf ihre starke Stellung im Parlament verweist. Der gemeinsame Antrag zeigt jedenfalls, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in Sachsen-Anhalt verändert haben und die bisherige politische Ausgrenzungsstrategie nicht mehr automatisch verhindern kann, dass AfD-Initiativen parlamentarische Unterstützung erhalten. Für Wagenknecht ist dies ein Beleg für das Scheitern der Brandmauer, während die etablierten Parteien darin vor allem eine gefährliche Annäherung an die AfD erkennen. Zugleich bleibt offen, ob die nun demonstrierte Zusammenarbeit auch bei anderen politischen Streitfragen Bestand haben wird. Denn zwischen AfD und BSW bestehen trotz gemeinsamer Positionen zur Russlandpolitik erhebliche Unterschiede bei weiteren politischen Themen. Beide Parteien müssen entscheiden, wie weit ihre Zusammenarbeit reichen soll und ob einzelne gemeinsame Abstimmungen tatsächlich in eine dauerhafte politische Partnerschaft münden. Fest steht: Der Beschluss in Magdeburg hat bereits jetzt eine Signalwirkung entfaltet, weil sich erstmals die neue Mehrheit gegen sämtliche übrigen Fraktionen durchsetzen konnte. Die Frage nach der politischen Verantwortung für den Krieg in der Ukraine bleibt dabei ebenso umstritten wie die möglichen Folgen eines Stopps deutscher Unterstützungsleistungen. Ebenso ungeklärt ist, ob die Landesregierung die Forderungen des Landtags tatsächlich in eine Bundesratsinitiative umsetzen wird. Sven Schulze hat angekündigt, dass sich die Landesregierung mit dem Beschluss befassen werde. Eine unmittelbare Änderung der deutschen Außenpolitik ergibt sich daraus nicht. Dennoch dürfte der Vorgang die Debatten über die Brandmauer, parlamentarische Mehrheiten und die künftige Regierungsbildung weiter verschärfen. Für AfD und BSW ist das Abstimmungsergebnis ein politischer Erfolg, für CDU, SPD, Grüne und Linke ein deutliches Warnsignal. Und für Sachsen-Anhalt beginnt eine Phase, in der sich zeigen muss, ob der von Wagenknecht ausgerufene „Magdeburger Weg“ tatsächlich zu einer neuen Form parlamentarischer Zusammenarbeit führt oder vor allem neue Konflikte auslöst. EINES IST BEREITS KLAR: DIE POLITISCHEN MACHTVERHÄLTNISSE IM MAGDEBURGER LANDTAG HABEN SICH VERÄNDERT – UND DIE NÄCHSTE ENTSCHEIDENDE MACHTPROBE STEHT IM DEZEMBER BEVOR!

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