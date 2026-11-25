Symbolfoto – Bild KI-generiert

Warschau – Polen will an seiner Ostgrenze eine ständige Zone mit Flugverboten und Flugbeschränkungen einrichten. Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk kündigte am Mittwoch an, eine entsprechende Regierungsverordnung solle Ende Dezember oder Anfang Januar in Kraft treten. Eingeführt ist die Zone damit noch nicht. Die Ankündigung folgt auf mehrere Verletzungen des polnischen Luftraums; schon jetzt gilt dort die befristete Beschränkungszone EP R134 der Flugsicherung PAŻP.

Stand: 16:03 Uhr MEZ

Tomczyk sagte vor Journalisten laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP, nötig sei eine „Strefa zakazu lotów“, also eine Zone mit Flugverbot, „auf der Ostseite des Landes, die von der Grenze um ein Dutzend oder mehrere Dutzend Kilometer entfernt ist“. Es handele sich um eine „kleine Zone“, gedacht als „zusätzlicher Faktor für das Militär“. Genauere Kilometerangaben, eine Liste der betroffenen Woiwodschaften, Höhengrenzen oder Ausnahmen nannte er in dem Briefing nicht. Die Verordnung sei an das Team für die Planung der Regierungsarbeiten übergeben worden und solle in den kommenden Wochen beraten werden. Ziel sei, dass sie „Ende Dezember oder Anfang Januar“ in Kraft trete.

Worum es dem Ministerium geht, hat Tomczyk deutlich gesagt: Polen hat nach seinen Angaben auf Antrag des Operationskommandos der Streitkräfte unter General Ireneusz Nowak bereits die sogenannte positive Identifizierung eingeführt. Ein Pilot müsse nicht mehr zwingend visuell identifizieren, sondern „auf der Grundlage von Informationen der Radare, von Verbündeten, der Flughöhe, der Geschwindigkeit“ mehrere Faktoren zusammenführen, „identifizieren und danach gegebenenfalls bekämpfen“. Damit das in der Praxis funktioniere, brauche man die Zone. Wenn ein polnischer Jagdflieger wisse, dass ein Luftfahrzeug „zum Beispiel aus dem Gebiet der Ukraine in den polnischen Luftraum einfliegt, sich auf einer bestimmten Höhe mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt und in die Zone mit Einflugverbot eintritt und es eine Radardarstellung gibt, ist das die Grundlage für den Abschuss eines solchen Objekts“.

Rechtlich liegt bisher ein Entwurf vor, keine beschlossene Verordnung des Ministerrats. Die Kanzlei des Ministerpräsidenten hat am 17. November zwei Projekte des Verteidigungsministeriums veröffentlicht, beide mit dem geplanten Annahmezeitraum viertes Quartal 2026. Entwurf SOP1 sieht eine ständige Zone vor, in der Verbote und Beschränkungen ganztägig gelten sollen; von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang soll der Luftraum in der Zone zudem unkontrolliert (unklassifiziert) bleiben. Ein zweiter Entwurf, SOP2, begrenzt die Verbote auf die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr Ortszeit. Welcher Text beschlossen werden soll, hat Tomczyk am Mittwoch nicht festgelegt. Als Begründung nennen beide Entwürfe eine „lang anhaltende Bedrohung im Luftraum an der Ostgrenze“ und das Ziel, den Streitkräften das Einwirken auf unbefugt die Staatsgrenze überfliegende Luftobjekte zu ermöglichen.

Bereits in Kraft ist etwas anderes: eine befristete beschränkte Zone, keine klassische Flugverbotszone. Auf Antrag des Operationskommandos (Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych) hat die polnische Flugsicherung PAŻP die Zone EP R134 eingerichtet, veröffentlicht als NOTAM D6372/26 bzw. N6372/26. Sie gilt vom 10. September 2026, 00:00 Uhr UTC, bis zum 9. Dezember 2026, 23:59 Uhr UTC, vom Boden bis Flugfläche 95, also rund drei Kilometer Höhe, und ersetzt die frühere Zone EP R131. Sie verläuft laut der veröffentlichten Koordinaten entlang der Staatsgrenze zu Belarus und zur Ukraine. Linienflüge in größerer Höhe sind davon nicht betroffen.

Die Regeln in EP R134 sind gestuft. Nachts (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) gilt ein umfassendes Flugverbot, ausgenommen militärische Luftfahrzeuge sowie mit dem Luftoperationszentrum abgestimmte Starts und Landungen auf dem Flugplatz Depułtycze Królewskie; der Luftraum gilt in dieser Zeit als unklassifiziert. Tagsüber sind unter anderem bemannte Flüge mit Flugplan, arbeitendem Transponder und Sprechfunkkontakt zur Flugsicherung zulässig, außerdem Militärflüge, Flüge unter den Rufworten GARDA und ALPHA SCRAMBLE, Flüge mit Status wie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC oder FFR sowie zivile Drohnen, sofern sie die Identifikationszonen ADIZ Belarus und ADIZ Ukraine nicht verletzen. Weitere Flüge können nach Abstimmung mit dem Diensthabenden des Luftoperationszentrums zugelassen werden, etwa Rettungseinsätze oder der Schutz kritischer Infrastruktur. Unerlaubtes Einfliegen in die aktive Zone R ist nach Angaben der PAŻP ein Verstoß gegen das Luftrecht. Rechtsgrundlage der befristeten Maßnahme ist eine Verordnung des Infrastrukturministeriums von 2019 über Flugbeschränkungen für höchstens drei Monate.

Den Anlass der neuen, auf Dauer angelegten Pläne bilden jüngste Vorfälle. Am Freitag waren drei Flugobjekte in Polen niedergegangen; das Verteidigungsministerium sprach zunächst von Raketen und einem Drohnenobjekt, die Staatsanwaltschaft später von Marschflugkörpern des Typs Ch-101. Am Montag meldete das Operationskommando, ein unbemanntes russisches Luftfahrzeug habe bei einem Angriff auf Ziele im Westen der Ukraine kurzzeitig den polnischen Luftraum verletzt. Das sind zugeschriebene Vorgänge der vergangenen Tage, nicht der Wortlaut der Verordnungsentwürfe.

BILD schreibt in Überschrift und Teaser, Polen habe eine Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine „eingerichtet“ und mache den Luftraum „dicht“. Das trifft den Stand nicht: Geplant ist eine nationale Zone mit Verboten und Beschränkungen an der Ostgrenze, die Verordnung ist nicht beschlossen und soll erst in Wochen gelten. Tomczyk sprach von der Ostgrenze, nicht allein von der Ukraine. Genaue Höhen und Ausnahmen der künftigen Zone sind öffentlich noch nicht festgelegt. Eine Behauptung, Warschau dränge Nato-Partner zu analogen Regelungen entlang der gesamten Ostflanke, findet sich in den uns vorliegenden Äußerungen Tomczyks so nicht. Getrennt davon steht die Debatte, ob russische Flugkörper schon über der Ukraine abgeschossen werden sollten, wenn sie auf Nato-Gebiet zusteuern. Tomczyk sagte laut übereinstimmenden Berichten, entsprechende Medienangaben könne er nicht bestätigen, und die Nato sei dem „in keiner Weise zugeneigt“; eine frühere Diskussion sei damit beendet worden, dass ein solches Verfahren nicht in Betracht komme.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift, die so tut, als sei die Zone schon da, hilft niemandem. Wer den Luftraum wirklich schützen will, muss sagen, was gilt, was noch Entwurf ist und was erst in Wochen kommen soll. Alles andere ist Lärm statt Information.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn eine Sperrzone vor allem als zusätzlicher Haken dienen soll, damit Jagdflieger ein Objekt bekämpfen dürfen, muss sie messerscharf begrenzt sein. Unklare Kilometer, offene Höhen und zwei konkurrierende Entwürfe sind das Gegenteil von Klarheit für Piloten, Anwohner und das Bündnis.

KOMMENTAR / MEINUNG: Den eigenen Grenzstreifen rechtlich zu schließen und Raketen schon über einem Nachbarland abzuschießen, sind zwei verschiedene Schritte. Das erste ist souveräne Luftverteidigung. Das zweite wäre ein Eingriff jenseits der Nato-Grenze – und genau deshalb zögern viele Verbündete. Wer beides in einen Topf wirft, macht die Lage gefährlicher, nicht klarer.

Was meinen Sie: Ist eine ständige Flugbeschränkung an der Ostgrenze der richtige Schutz – oder ein gefährlicher Automatismus? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Kanzlei des Ministerpräsidenten: Entwurf einer Verordnung des Ministerrats über Verbote und Beschränkungen im Luftverkehr (SOP1), 17.11.2026: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wprowadzenia-zakazow-i-ograniczen-w-ruchu-lotniczym

PAP, zitiert nach Gazeta Prawna: Strefa zakazu lotów na wschodzie Polski. Tomczyk podał szczegóły, 25.11.2026: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/11406741,cezary-tomczyk-strefa-zakazu-lotow-termin.html

dlapilota.pl / PAŻP: Einführung der beschränkten Zone EP R134, NOTAM D6372/26 und N6372/26, 3.9.2026: https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pazp-wprowadza-strefe-ep-r134-na-wschodzie-polski

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