Wiesbaden – „Warum ist dieser Mann eigentlich noch Lehrer?“: Mit dieser Frage greift der YouTube-Kanal Oje Germany den Wiesbadener Lehrer und Social-Media-Bekanntheit Nicolas Schmelzer an. Der hatte in einem Clip erklärt, er habe mit einer Klasse den Prolog des Spiels GTA 6 besprochen – obwohl das Spiel in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Das am 22. November 2026 veröffentlichte Video wurde bislang rund 92.000-mal angesehen. Die Altersfreigabe stimmt, die Debatte ist berechtigt. Doch das Vorschaubild führt in die Irre, und die Kabarettistin im zweiten Teil heißt anders, als der Kanal behauptet.

Stand: 18:51 Uhr MEZ

Das gut achtminütige Video erschien am Sonntag, 22. November 2026, gegen 18:11 Uhr MEZ auf dem Kanal Oje Germany, der sich selbst als Kanal für „Gesellschaftskritik und Satire“ beschreibt. Es besteht aus zwei Teilen. Im ersten zeigt der Betreiber einen Ausschnitt eines Clips des Lehrers Nicolas Schmelzer, im Netz bekannt als „Herr Schmelzer“, und kommentiert ihn. Im zweiten Teil folgt ein mehrminütiger Bühnenauftritt einer inzwischen verstorbenen Grundschullehrerin aus Bremen. Titel und Vorschaubild beziehen sich vor allem auf diesen zweiten Teil, die Beschreibung dagegen auf Schmelzer und GTA 6. Wer das Video anklickt, bekommt also etwas anderes, als das Bild verspricht.

Schmelzer ist kein Unbekannter. Nach Angaben des Hessischen Rundfunks unterrichtet er an einer Integrierten Gesamtschule in Wiesbaden Deutsch, Gesellschaftslehre sowie Politik und Wirtschaft. Auf TikTok und Instagram folgen ihm laut WDR-Angaben aus dem Oktober 2026 jeweils mehr als 200.000 Menschen. Er wirbt seit Langem dafür, Popkultur in den Unterricht zu holen, etwa Texte des Rappers Haftbefehl oder der Rapperin Ikkimel. Das hat ihm Zuspruch, aber auch viel Kritik eingebracht. Der NDR berichtete im November 2026, Schmelzer sehe sich immer wieder Beleidigungen und sogar Morddrohungen ausgesetzt.

Seine Linie hat Schmelzer mehrfach öffentlich begründet. Im Interview mit watson sagte er im August 2025, wichtig sei, dass Unterrichtsinhalte einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen hätten. Kontroverse Themen müssten im Unterricht aus mehreren Perspektiven behandelt werden; wer als Lehrkraft die eigene Meinung nenne, müsse sie deutlich kenntlich machen. Er beruft sich dabei auf den Beutelsbacher Konsens, die Leitlinie der politischen Bildung aus den Siebzigerjahren. Sie verbietet, Schülerinnen und Schüler mit der eigenen Meinung zu überwältigen, und verlangt, dass Kontroverses auch kontrovers dargestellt wird. Ein Wort über Jugendschutz oder Altersfreigaben enthält sie nicht. Die Frage, ob Medieninhalte ohne Jugendfreigabe im Klassenraum gezeigt werden dürfen, beantwortet der Konsens daher nicht. Die Behauptung des YouTubers, Schmelzer habe zuvor bereits Ikkimel „im Unterricht durchgenommen“, ist so pauschal nicht belegt: Öffentlich dokumentiert ist, dass er dafür wirbt, Ikkimel und Haftbefehl im Unterricht zu behandeln, und dass er in Videos zu Ikkimel tanzt. Welche Texte er in welcher Klasse tatsächlich besprochen hat, ist öffentlich nicht nachprüfbar.

Im gezeigten Ausschnitt verteidigt Schmelzer seinen Unterricht mit GTA 6. Das Spiel gehöre in die Schule und solle dort besprochen und diskutiert werden, gerade weil es Gewalt, Drogen und Sex zeige. Wenn die Schule es ausklammere, sei es deshalb nicht aus den Köpfen der Kinder und Jugendlichen verschwunden; ein Fünftklässler habe ihn morgens gefragt, wie er das Spiel finde. Man habe nicht einfach gespielt, sondern mit einem Arbeitsauftrag zur Charakterisierung den Prolog Stück für Stück angeschaut, immer wieder pausiert und Fragen zur Hauptfigur Lucia beantwortet. Welche Klasse das war, sagt Schmelzer im Ausschnitt nicht. Der YouTuber spricht von einer neunten Klasse mit Vierzehn- und Fünfzehnjährigen, schränkt das aber selbst mit „glaube ich“ ein. Belegt ist das nicht.

Der Kern der Kritik ist berechtigt. GTA 6 ist in Deutschland von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ab 18 Jahren eingestuft und hat damit keine Jugendfreigabe. Als Gründe nennt die USK laut News4teachers drastische Gewalt, Drogen und kriminelle Rollenbilder, dazu einen Hinweis auf In-Game-Käufe. Ob ein Lehrer Szenen eines solchen Spiels in einer Klasse mit Minderjährigen zeigen darf, ist damit eine ernste Frage – rechtlich wie pädagogisch. Eine Stellungnahme der Schule oder des hessischen Kultusministeriums zu diesem konkreten Fall haben wir nicht gefunden. Ob es Beschwerden oder dienstliche Schritte gibt, ist nicht bekannt.

Zugleich ist Schmelzer mit seinem Ansatz nicht allein. News4teachers berichtete am 19. November 2026, dem Tag der Veröffentlichung, über den Hype an den Schulen. Ein Schulleiter aus Baden-Württemberg, zugleich Vizechef des Verbands Bildung und Erziehung im Land, erklärte dort, Lehrkräfte hätten GTA im Rahmen der Medienbildung aufgegriffen, etwa zu Gewaltdarstellungen und zur Bedeutung von Altersfreigaben. Die Fachzeitschrift weist darauf hin, dass Minderjährige über Trailer, Spielszenen und Videos in sozialen Netzwerken ohnehin mit dem Spiel in Berührung kommen. Der Unterschied liegt im Detail: Über Altersfreigaben sprechen ist etwas anderes, als Spielszenen gemeinsam anzuschauen.

Auch die Zahlen, mit denen Schmelzer argumentiert, sind im Kern gedeckt. Laut dpa-Bericht in der FAZ veranschlagen Branchenexperten für die Entwicklung mehr als eine Milliarde US-Dollar, das Spiel gilt als teuerste Unterhaltungsproduktion aller Zeiten. Bei Metacritic erreichte GTA 6 einen Schnitt von 99 von 100 Punkten. „Das best bewertete Spiel, das es jemals gegeben hat“, ist allerdings zugespitzt: Denselben Wert hat dort bereits ein Zelda-Spiel aus dem Jahr 1998. Über den Ansturm auf GTA 6 haben wir bereits berichtet, als Arbeitnehmer reihenweise Urlaub für den Erscheinungstag nahmen.

Der Ton des YouTubers ist dagegen alles andere als sachlich. Er nennt Schmelzer „du Vogel“ und rät ihm: „Alter, such dir Hilfe.“ Seine Argumentation beschränkt sich auf einen Satz: Das Spiel sei ab 18, damit sei die Diskussion beendet. Dass es eine ernsthafte Fachdebatte über Medienbildung gibt, kommt nicht vor. In der Videobeschreibung bittet der Kanal um Kanalmitgliedschaften, PayPal-Spenden und Überweisungen und wirbt für einen eigenen Merchandise-Shop. Das ist nicht verboten, gehört aber zur Einordnung: Empörung ist hier auch Geschäftsmodell.

Der zweite Teil des Videos hat mit Schmelzer nichts zu tun. Gezeigt wird ein Bühnentext einer älteren Frau mit dem Titel „Heute ist alles schlechter“. Der Kanal stellt sie als „Rita Abel“ vor, verstorbene Grundschullehrerin und Kabarettistin. Der Name ist falsch geschrieben: Gemeint ist die Bremer Poetry-Slammerin Rita Apel. Sie war bis 2016 Grundschullehrerin, trat seit 2003 bei Poetry Slams auf und gewann 2014 die Landesmeisterschaft für Bremen und Niedersachsen. Laut Traueranzeige im Weser-Kurier starb sie am 19. November 2022. Die Angabe des Videos, sie sei 2022 gestorben, stimmt also.

Wann und wo der Auftritt aufgezeichnet wurde, sagt das Video nicht. Ein Hinweis im Text selbst: Apel spottet über „unsere Bundesphysikerin, Frau Merkel“. Der Auftritt dürfte daher aus der Amtszeit Angela Merkels stammen, also mehrere Jahre alt sein. Mit GTA 6 oder Schmelzer hat er nichts zu tun – auch wenn der Kanal meint, er passe „wie die Faust aufs Auge“.

Vor allem aber sagt Apel in dem Text nicht, was das Vorschaubild ihr in den Mund legt. Dort steht in großen Lettern „LEHRER*INNEN VERBLÖDEN DIE KINDER!“, daneben ihr Foto. In ihrem satirischen Vortrag macht sie jedoch die Erwachsenen insgesamt verantwortlich und zählt Gründe auf: alberne Kindersendungen, Kinderkleidung mit „blöd guckenden Tieren“, Bilderbücher, in denen Fressfeinde Freunde werden, Piratenprojekte im Kindergarten und überdrehtes Kindertheater. Lehrer oder Lehrerinnen nennt sie nicht als Ursache. Das Gendersternchen im Vorschaubild ist eine Zuspitzung des Kanals, kein Zitat. Eine Verstorbene, die sich nicht mehr wehren kann, wird so zur Kronzeugin einer Aussage gemacht, die sie nicht getroffen hat.

Unterm Strich bleibt ein gemischtes Bild. Die Frage, ob ein Spiel ab 18 in einer Klasse mit Minderjährigen gezeigt werden sollte, ist legitim und wird auch in Fachkreisen diskutiert. Der YouTuber liefert dazu aber vor allem Spott und einen Zusammenschnitt, dessen Verpackung mit dem Inhalt wenig zu tun hat. Schmelzers eigene Darstellung beruht auf einem kurzen Clip; was genau im Unterricht gezeigt wurde und in welcher Klassenstufe, ist öffentlich nicht belegt. Wer sich ein Urteil bilden will, sollte sich beide Seiten ansehen – und das Vorschaubild nicht für das Video halten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Spiel ohne Jugendfreigabe gehört nicht als Filmvorführung in eine Mittelstufenklasse, auch nicht mit Arbeitsblatt. Über Gewalt, Altersfreigaben und Rollenbilder kann man reden, ohne die Szenen gemeinsam anzuschauen. Hier hat der Lehrer die Grenze zu locker gezogen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer einen Lehrer als Vogel beschimpft und ihm rät, sich Hilfe zu suchen, ersetzt Argumente durch Häme. Die berechtigte Frage nach dem Jugendschutz geht so im Geschrei unter, und am Ende profitiert vor allem die Klickzahl.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders unschön ist der Umgang mit einer Verstorbenen. Eine Bremer Lehrerin, die über alberne Kinderbücher und Piratenprojekte spottete, wird per Vorschaubild zur Anklägerin ihres eigenen Berufsstandes gemacht und nicht einmal ihr Name stimmt.

Schauen Sie sich das Video an und prüfen Sie selbst, was Kritik und was Empörungsmarketing ist!

Quellen:

YouTube / Oje Germany – DIESE LEHRERIN nimmt kein Blatt vor DEN MUND!, 22.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=IJsq_zVKmCw

News4teachers – Hype um Computerspiel GTA 6, 19.11.2026: https://www.news4teachers.de/2026/11/hype-um-computerspiel-gta-6-kann-heute-unterricht-wirksam-stattfinden-fragt-ein-bildungssenator-ratlos/

Weser-Kurier – Traueranzeige Rita Apel: https://trauer.weser-kurier.de/traueranzeige/rita-apel/gedenkkerzen

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