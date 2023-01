Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet!

07.01.2023, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde der Wiesbadener Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Winkeler Straße gemeldet. Mehrere Mitteiler setzten die Polizei gegen 04.00 Uhr darüber in Kenntnis, dass sich mehrere Personen geschlagen und anschließend in unterschiedliche Richtungen entfernt hätten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die mutmaßlich an der vorangegangenen Auseinandersetzung beteiligten Personen angetroffen und kontrolliert werden. Einer der Angetroffenen, ein 43-jähriger Mann, wurde offenbar zuvor von einem 34-jährigen Kontrahenten mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht und hierdurch leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die weiteren angehaltenen Personen verhielten sich bei der polizeilichen Kontrolle bis auf eine 27-jährige Zeugin allesamt kooperativ. Die 27-Jährige leistete bei ihrer Personalienfeststellung in der Dotzheimer Straße Widerstand und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei dem Angriff gegen die eingesetzten Polizeikräfte wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die 27-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Darüber hinaus wurde gegen den 34-Jährigen wegen der Körperverletzung mittels Reizstoff ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das 3. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen zum Ablauf sowie den Hintergründen der gemeldeten Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

