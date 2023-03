BESTÄTIGT: Fauci schickte amerikanische Steuergelder an das kommunistische China, um COVID zu erforschen und zu entwickeln, Pandemie-Propaganda zu verbreiten

Der massive Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsprogramme (F&E) des kommunistischen Chinas im Laufe der Jahre wäre ohne ständige Finanzierung durch Tony Fauci nicht möglich gewesen, als er das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) leitete, wie neue Beweise zeigen.

Fauci schickte viele amerikanische Steuergelder ins Ausland an die Chinesen, um Viren auseinanderzupicken und andere gefährliche Experimente durchzuführen, von denen viele glauben, dass sie letztendlich zur Entstehung und Freisetzung des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) führten – was Fauci direkt mitschuldig macht, die “Pandemie” zu verursachen.

Ein solcher Empfänger von Geld von Fauci ist Lishan Su, ein Absolvent der Shandong University in China, der jetzt als Professor an der University of Maryland School of Medicine in Baltimore arbeitet. Su ist laut seiner Veröffentlichung seit mehr als 30 Jahren in den Vereinigten Staaten und hat aktive Forschungskooperationen mit Wissenschaftlern in China aufrechterhalten, darunter mehrere mit direkten Verbindungen zur Volksbefreiungsarmee (PLA) der Kommunistischen Chinesischen Partei (KPCh).

Im Laufe all dieser Jahre erhielt Su mehr als 5 Millionen Dollar an Forschungszuschüssen von Fauci, die er teilweise zur Erstellung des US-Patents US11136399B2 für 2021 verwendete. Dieses Patent gehört nicht der Universität von Maryland, wo Su arbeitet, sondern dem Institut für Biophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking.

“Lishan Su ist ein Erfinder dieses Patents und seine Adresse wird als Institut für Biophysik, Chinesische Akademie der Wissenschaften, nicht als Universität von Maryland gezeigt”, schrieb Dr. Lawrence Sellin, PhD, in einem Bombenstück über Faucis verräterische Finanzierung geheimer F&E-Programme im kommunistischen China.

Noch schockierender ist, dass Lishan Su gleichzeitig vom Zuschuss des chinesischen Gesundheitsministeriums MOH 2017ZX10202101-004 finanziert wurde, das Teil des National Major Infectious Disease Special Project des Dreizehnten Fünfjahresplans der Kommunistischen Partei Chinas ist.

Su war auch Teil einer offensichtlichen wissenschaftlichen Propagandabemühung, die darauf abzielte, die CCP-Erzählung zu unterstützen und zu fördern, dass COVID natürlich durch verdorbene Fledermaussuppe zustande kam und nicht das Ergebnis von Labormanipulation war.

Ein Artikel vom Februar 2020 mit dem Titel “Keine glaubwürdigen Beweise für Behauptungen der Labortechnik von SARS-CoV-2” wurde daraus erstellt und von Shan Lu, dem Herausgeber des Chinese Journal, angefordert. Lu ist zufällig ein weiterer Empfänger von Geldern von Fauci, wie Shan-Lu Liu, der leitende Autor dieser gefälschten “Studie”.

“Es gibt eine de facto wissenschaftliche fünfte Kolonne von in China ausgebildeten Wissenschaftlern, die in den Vereinigten Staaten arbeiten, die, obwohl sie ständig ansässig sind oder sogar US-Bürger werden, der Kommunistischen Partei Chinas treu geblieben zu sein scheinen”, erklärt Sellin.

(Related: Schauen Sie sich die neuesten Entwicklungen in der Rechtsanwältin von Whistleblower Brook Jackson gegen Ventavia und Pfizer an, die über die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Injektionen des letzteren gelogen haben.)

Tony Fauci ist ein verräterischer Verbrecher, der das amerikanische Volk verraten hat

Ein anderer kommunistischer chinesischer Wissenschaftler namens Jingyun Li hat eine ähnliche Geschichte. Der Erfinder ist ein Wissenschaftler an der PLA, der für die Akademie der Militärmedizinischen Wissenschaften, ebenfalls in Peking, arbeitet. Fauci gewährt AI12727346, AI095097 und R01AI080432 alle bezahlt für das Patent 2016 US-Patent US11136399B2.

Dies sind nur die Beispiele, von denen wir wissen, und es werden wahrscheinlich noch viele weitere aufgedeckt, die zeigen, dass Tony Fauci Verrat an den Vereinigten Staaten und dem amerikanischen Volk begangen hat, indem er unser Geld verwendet hat, um diese Travestie zu finanzieren.

“Es wird schockierend sein, wenn Fauci jemals für das bezahlen muss, was er getan hat”, schrieb ein skeptischer Kommentator, der bezweifelt, dass Fauci jemals für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden wird – zumindest diese Seite des Himmels.

Wenn Sie diesen Artikel gerne gelesen haben, finden Sie mehr davon bei Treason.news.

Zu den Quellen gehören:

TheGatewayPundit.com

Patente.Google.com

NaturalNews.com

Patente.Google.com

newstarget.com