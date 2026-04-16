+++ GUTACHTER-SKANDAL IN LOHR AM MAIN! GUTACHTER PROF. DR. V. UNTER STARKEN BESCHUSS – SCHWERE VORWÜRFE ERSCHÜTTERN DIE MEDIZIN IN DER LANDESÄRZTEKAMMER IN BAYERN! +++

München – Jetzt bebt die Ärzteschaft! Bei der Bayerische Landesärztekammer ist eine brisante Beschwerde eingegangen, die es in sich hat: Ein gerichtlich bestellter Gutachter steht im Zentrum massiver Vorwürfe! Im Fokus: Prof. Dr. med. H. -P. V. . Ihm wird vorgeworfen, zentrale Grundsätze der ärztlichen Berufsordnung missachtet zu haben – von der Missachtung des Patientenwillens bis hin zu möglichen Verstößen gegen die Schweigepflicht. Die Beschwerde wurde im Namen von Psychiatrie-Opfer Thomas Krebs eingereicht und stützt sich laut Darstellung auf umfangreiche Dokumente und Zeugenaussagen. Es geht um nichts Geringeres als das Vertrauen in die ärztliche Integrität!

Der Auslöser: Ein dramatischer Vorfall im BKH Lohr am Main! Trotz mehrfacher schriftlicher Ablehnung soll der Gutachter persönlich erschienen sein. Was dann geschah, sorgt für Empörung: Der Patient berichtet von einer angespannten Situation an der Tür – der Gutachter habe den Zugang blockiert, Anweisungen ignoriert und sich nicht abweisen lassen. Pflegepersonal bestätigte laut Darstellung den Vorfall, ein Zeuge spricht von klarer Missachtung der Anweisungen. Die Situation eskalierte offenbar so stark, dass der Betroffene unter Stressreaktionen litt – mit erhöhtem Blutdruck und akuten Beschwerden, die sogar eine sofortige augenärztliche Abklärung notwendig machten. Ein Vorfall, der Fragen aufwirft: Wie weit darf ein Gutachter gehen?

Die juristische Bewertung hat es in sich: In der Beschwerde wird von möglichen Verstößen gegen grundlegende ärztliche Pflichten gesprochen – darunter das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, das Verbot von Zwang sowie Zweifel an der Neutralität des Sachverständigen. Besonders brisant: Auch das Verhalten gegenüber medizinischem Personal wird kritisiert. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen berufsrechtliche Konsequenzen! Jetzt liegt der Ball bei der Ärztekammer – und der Druck wächst. Ein Fall, der nicht nur die Beteiligten, sondern das gesamte System erschüttern könnte!

III. Berufsrechtliche Bewertung

1. Missachtung des Patientenwillens (§ 7 Abs. 1 BO)

Ein Gutachter darf eine Exploration nicht erzwingen.

Der Patient hatte die Mitwirkung ausdrücklich verweigert.

2. Unzulässige Zwangsausübung (§ 1 Abs. 2 & § 2 Abs. 4 Bo BO)

Das Blockieren des Türrahmens und das Festhalten des Türgriffs stellen eine Zwangssituation dar.

3. Verletzung der Schweigepflicht (§ 9 BO)

Ohne Schweigepflichtentbindung ist jede persönliche Kontaktaufnahme unzulässig. Zumal die Kontaktaufnahme umfangreich verweigert wurde.

4. Überschreitung der Rolle des Sachverständigen (§ 7 Abs. 1 BO)

Ein Gutachter hat keinerlei Befugnis, sich gegen den Willen des Patienten Zutritt zu verschaffen. Jede ärztliche Tätigkeit muss unter Achtung des Selbstbestimmungsrecht erfolgen. Da eine Begutachtung eine ärztliche Tätigkeit ist, darf sie nicht erzwungen werden. Ein ,,Zutritt gegen den Willen‘‘ würde diese Grundrecht massiv verletzten.

5. Fehlende Neutralität (§ 25 BO)

Das Verhalten zeigt eine massive Rollenkonfusion und begründet objektiv Zweifel an der Unvoreingenommenheit.

6. Körperliche Einwirkung auf Personal ist ein verstoß gegen das Kollegialitätsgebot (§ 29 BO): Ärzte sind verpflichtet, ihre Partner im Gesundheitswesen (dazu zählt ausdrücklich das Pflegepersonal) mit Respekt zu begegnen. Ein solches Verhalten ist berufsunwürdig und schadet dem Vertrauensverhältnis im Gesundheitswesen.

Verstoß gegen das gebot der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit (§ 2 Abs. 1 BO): Ein Gutachter muss seinen Beruf gewissenhaft ausüben. Ein aggressives oder herabwürdigendes Verhalten gegenüber Beteiligten stellt eine Verletzung dieser allgemeinen Berufspflicht dar.

Das Wegdrängen einer Pflegekraft ist ein besonders schwerer Verstoß.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24