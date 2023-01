Heide: 12 Personen in einem VW Passat

Am Montag gegen 17:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis in der Hamburger Straße in Heide einen VW Passat. Ein Zeuge meldete, dass vier Kinder in einem Kofferraum transportiert werden. Bei der Kontrolle, stellten die Beamten insgesamt 12 Personen im Fahrzeug fest. Dabei handelte es sich um acht Kinder und vier Erwachsene. Nachdem die Polizei das Fahrzeug angehalten hat, begaben sich vier Kinder vom Kofferraum in den vorderen Bereich. Dem 27jährigen Fahrzeugführer wurde erläutert, dass dies so nicht zulässig ist und die Fortsetzung der Fahrt unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste dieser vorerst eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 EUR hinterlegen.