Iserlohn: Mit Schwert gegen Tür gehämmert/ Mit Messer und Holzlatte in Wohnung gestürmt!

Weil ihr Nachbar am Mittwochabend schreiend mit einem Schwert gegen ihre Wohnungstür hämmerte, rief eine Frau von der Bergwerkstraße gegen 23.35 Uhr die Polizei zu Hilfe. Als die Polizeibeamten eintrafen, stand der Nachbar immer noch im Flur mit dem Schwert in der Hand. Das brachte der stark verwirrte Mann zwar zunächst wieder in seine Wohnung. Als die Polizeibeamten mit ihm sprachen, sprintete er jedoch plötzlich wieder zurück zu seinem Schwert. Die Polizeibeamten konnten ihn rechtzeitig stoppen und festhalten. Dabei trat und schlug der Mann jedoch wild um sich und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der 65-Jährige auf Veranlassung des Ordnungsamtes in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Mit Holzlatte und Messer in der Hand soll ein 16-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr durch eine offene Wohnungstür in eine Wohnung am Mühlentor gestürmt sein. Zwei Männer (31 und 19) verbarrikadierten sich in einem Hinterzimmer. Der offenbar sehr aufgebrachte und alkoholisierte Angreifer verließ die Wohnung kurz, so dass der Wohnungsinhaber und sein Gast die Eingangstür verschließen und ein weiteres Eindringen verhindern konnten. Sie riefen die Polizei und beschrieben den Tatverdächtigen. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen am Stadtbahnhof. Bei seiner Durchsuchung konnten keine Waffen gefunden werden. Allerdings lag nur wenige Meter von ihm entfernt eine Holzlatte auf der Straße. Sie wurde sichergestellt. Der minderjährige, in Menden gemeldete Tatverdächtige wurde dem Jugendamt Menden übergeben. Der Hintergrund des Angriffs konnte nicht geklärt werden. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Bedrohung. (cris)