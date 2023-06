Mörfelden-Walldorf: Nachbarschaftsstreitigkeiten führen zu großen Polizeiaufgebot!

Ein Streit unter Nachbarn führte am Dienstagabend (6.6) in der Otto-Hahn-Straße zu einer Festnahme eines 54-Jährigen Mannes aus Mörfelden-Walldorf.

Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn, bei dem der 54-Jährige einen 56-Jährigen mit Wasser beworfen haben soll. Nach dem Vorfall hatte sich die Lage zunächst beruhigt, bevor gegen 19.10 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging. Am anderen Ende des Hörers wurde der Polizei durch den 56-Jährigen mitgeteilt, dass sein Nachbar nun mit einer Pistole auf ihn zielen würde. Der Anrufer befand sich in seinem Garten, als er auf den Balkon seines Nachbars blickte. Dieser zielte augenscheinlich mit einer Waffe auf ihn. Der Nachbar wäre darauf in seiner Wohnung verschwunden.

Im Anschluss an die Meldung verlegten sämtliche Einsatzkräfte der Polizei an die Örtlichkeit und umstellten das Mehrfamilienhaus. Nach den getroffenen Maßnahmen konnte der 54-Jährige durch die Polizei gesichtet und in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnung wurde eine schwarze Softair Pistole aufgefunden. Im Nachgang stellte sich außerdem heraus, dass der Mann unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. Er wird sich nun in einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Bedrohung verantworten müssen.