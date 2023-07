Nordsaarland: Tasereinsatz beendet Messerangriff auf Polizeibeamte

Durch den Einsatz eines Tasers gestoppt werden musste ein 38-jähriger Mann in einem Ortsteil der Gemeinde Losheim am See am Samstagabend, 16.07.2023, um 20.55 Uhr. Nach einer vorangegangenen Streitigkeit zwischen zwei Männern kam es zu einem ersten Polizeieinsatz durch Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland um 20.00 Uhr. Nach Beendigung dieses Einsatzes kündigte der 38-Jährige in einem Telefonat über Notruf seinen Suizid an und sperrte sich in einer Wohnung ein. Er konnte nicht zum Öffnen der Tür bewegt werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Tür letztendlich gewaltsam geöffnet. Hierauf kam der Mann mit einem Messer in der Hand den Beamten entgegen. Nach der Androhung des Taser-Einsatzes warf der Mann das Messer zwar weg, jedoch um anschließend einen Baseballschläger zu ergreifen. Um diesen Angriff zu verhindern, wurde von einem der anwesenden Polizisten der Taser eingesetzt. Hiernach gelang es, den Mann zu ergreifen und zu fixieren. Nach einer ärztlichen Erstversorgung wurde der unverletzt gebliebene Mann einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. In der Wohnung, in welcher der Mann sich aufhielt, wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln, Messer und der Baseballschläger beschlagnahmt. Gegen den 38-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Bedrohung. Die eingesetzten Beamten blieben allesamt unverletzt.