Ökonom prognostiziert, dass 2024 den “größten Crash unseres Lebens” auf die US-Märkte bringen wird

Die Vorhersagen des Weltuntergangs sind heutzutage ein Dutzend, aber Harry Dent von der Firma HS Dent Investment Management ist sich ziemlich sicher, dass 2024 endlich das Jahr sein wird, in dem die überhöhten Blasenmärkte der Vereinigten Staaten zusammenbrechen.

Laut Dent, der diese Woche auf Fox Business erschien, um seine Vorhersagen für 2024 zu diskutieren, wird der Gelddruckwahnsinn, der seit 2009 stattfindet, schließlich seinen Tribut fordern wie nie zuvor in der Geschichte.

“Seit 2009 war dies 100 Prozent künstlicher, beispielloser Gelddruck und Defizite: 27 Billionen Dollar über 15 Jahre, um genau zu sein”, sagte Dent. “Das ist aus den Charts, 100 Prozent künstlich, was bedeutet, dass wir uns in einem gefährlichen Zustand befinden.”

“Ich denke, 2024 wird das größte einzelne Crash-Jahr sein, das wir in unserem Leben sehen werden. Wir müssen zur Normalität zurückkehren, und wir müssen eine Nachricht an die Zentralbanken senden. Dies sollte eine Lektion sein, von der ich nicht glaube, dass wir sie jemals wieder besuchen werden. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder eine Blase für unser Leben sehen werden.”

Große Depression 2.0, hier kommen wir

Die aktuelle Blase begann Ende 2021 wirklich zu fliegen, als die “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) zu Ende ging. Sobald diese Blase platzt, wird sie die Große Depression höchstwahrscheinlich in den Schatten stellen.

“Die Dinge werden sich in ein paar Jahren nicht mehr normalisieren”, erklärte Dent. “Wir werden diese Ebenen vielleicht nie wieder sehen. Und dieser Absturz wird keine Korrektur sein. Es wird mehr auf der Ebene von 29 bis 32 sein. Und jeder, der das durchsaß, hätte seinen Börsenmakler erschossen.”

Bis zum nächsten Mai prognostiziert Dent, dass die Öffentlichkeit klar sehen kann, dass etwas nicht stimmt. Bis dahin empfiehlt Dent, dass sich die Leute aus den Märkten zurückziehen und warten, denn was bald kommen wird, wird viel schlimmer sein als eine einfache Korrektur.

“Wenn ich Recht habe, wird es der größte Absturz unseres Lebens sein, das meiste davon passiert im Jahr 2024”, sagte Dent. “Sie werden sehen, wie es beginnt und bis Mai offensichtlicher sein wird”.

“Also, wenn Sie nur für sechs bis 12 Monate rauskommen und die Dinge auf der höchsten Bewertungsgeschichte bleiben, verpassen Sie vielleicht ein wenig mehr [sic] Gewinne, wenn ich falsch liege. Wenn ich recht habe, werden Sie massive Verluste sparen und in der Lage sein, in anderthalb Jahren zu unglaublich niedrigen Preisen zu reinvestieren und Ihre Gewinne unvergleichlich zu vergrößern.”

Im Jahr 2009 schrieb Dent ein Buch mit dem Titel “The Great Depression Ahead”, das einen erheblichen Marktcrash der Art prognostizierte, von der er jetzt sagt, dass sie 2024 beginnen wird. Zahlreiche andere Analysten haben in den letzten Jahren ähnliche Vorhersagen getroffen, darunter der Präsident des Hussman Investment Trust, John Hussman, der den Absturz von 2008 genau vorhergesagt hat.

“Basierend auf den vorherrschenden Marktbewertungen schätzen wir, dass schlechte Gesamtrenditen für den S&P 500 in den kommenden 10-12 Jahren wahrscheinlich sind, dass die Aktienmarktrenditen im Vergleich zu Anleihen wahrscheinlich zu den schlechtesten in der Geschichte gehören werden und dass ein Marktverlust in der Höhe von [minus] 63 Prozent über den Abschluss dieses Zyklus mit den vorherrschenden Bewertungen und einem Jahrhundert Marktgeschichte im Einklang stehen würde”, sagt Hussman.

Goldman Sachs prognostiziert unterdessen neue Allzeithochs für die Märkte im nächsten Jahr. Die Prognosen des Bankenriesen für 2024 für den S&P 500 sind eine Steigerung von acht Prozent auf 5.100.

Was wird Ihrer Meinung nach mit den Märkten im Jahr 2024 und darüber hinaus passieren? Erfahren Sie mehr unter Collapse.news.

