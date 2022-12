POLIZEI feuert mit Waffe auf falsches Fahrzeug!

Butzbach: Polizeieinsatz am Sonntagmorgen nahe Griedel / Mehrere Schüsse abgegeben

Nach einem LKW-Diebstahl bei Mücke in Osthessen kam es in der Nacht zu Sonntag (27.11.) auf der Landesstraße 3134 bei Butzbach – Griedel zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Rahmen durch die Polizei mehrere Schüsse abgegeben wurden. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz nach Mitternacht war ein gestohlener LKW sowie ein PKW an der Anschlussstelle Butzbach von der A5 abgefahren und mit hoher Geschwindigkeit nach rechts auf die Landstraße in Richtung Rockenberg abgebogen. Beide Fahrzeuge kamen wenige Meter hinter der dort befindlichen Autobahnunterführung zum Stehen und trafen auf eingesetzte Polizeikräfte, welche zuvor durch einen Zeugen über den gestohlenen LKW informiert wurden. Der Fahrer des LKW flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen den 36-jährigen Fahrzeugführer des PKW vorläufig fest. Im Zuge weiterer Überprüfungen stellte sich vor Ort heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Eigentümer des entwendeten LKW handelte.

Der geflüchtete Fahrer des LKW konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht mehr festgestellt werden. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zur Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Dienstwaffe. Dabei wurde ein Reifen des PKW getroffen.

Aufgrund andauernder Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Polizeipräsidium Mittelhessen

