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Rüsselsheim – Tragische Wende an der Horlache: Das wenige Wochen alte Kind, das der Vater am Mittwochvormittag aus dem Gewässer gezogen hatte, ist noch am Nachmittag im Krankenhaus gestorben. Gegen die 36 Jahre alte Mutter hat das Amtsgericht Groß-Gerau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen; die Frau sitzt in Untersuchungshaft. Der genaue Ablauf ist nach Angaben der Behörden weiter Gegenstand der Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Damit ändert sich der Stand gegenüber unserem Bericht vom Mittag, in dem nach der ersten gemeinsamen Mitteilung noch offen war, wie es dem Säugling geht. Nun liegt eine neue gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen vor.

Am Mittwoch, 25. November, war gegen 11 Uhr bei der Rettungsleitstelle für den Landkreis Groß-Gerau gemeldet worden, dass sich ein Kind im Gewässer „Horlache“ befinde. Rettungskräfte und Polizei eilten an den Einsatzort. Das wenige Wochen alte Kind war nach amtlicher Darstellung bereits durch den herbeigeeilten Vater aus dem Wasser gezogen worden. Rettungsdienst und Notarzt brachten den Säugling in ein Krankenhaus. Noch am Nachmittag desselben Tages ist das Kind dort verstorben.

Im Zuge der Ermittlungen hat sich nach Angaben der Behörden ein Tatverdacht gegen die 36 Jahre alte Kindsmutter ergeben. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Am Donnerstag, 26. November, wurde sie dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Es handelt sich damit um den Vorwurf des Mordes, nicht um einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

„Der genaue Geschehensablauf ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es in der Mitteilung. Weitere Angaben machen Staatsanwaltschaft und Polizei ausdrücklich nicht: Die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen könnten derzeit keine weiteren Angaben über diese Pressemeldung hinaus gemacht werden. Auch wir nennen deshalb keine Namen und keine identifizierenden Einzelheiten zu Eltern oder Kind.

BILD geht über den amtlichen Wortlaut deutlich hinaus. Die Zeitung schildert, die Mutter sei mit dem Kind am Gewässer spazieren gewesen, der Vater habe sich Sorgen gemacht, die beiden verfolgt, das Kind aus dem Wasser geholt, den Notruf gewählt und reanimiert. Außerdem nennt BILD das Geschlecht des Kindes und die Staatsangehörigkeit der Beschuldigten und zitiert eine Ermittlerin mit der Aussage, die Mutter habe das Baby „direkt im Wasser abgelegt“. Zu all dem steht in der gemeinsamen Presserklärung nichts. BILD berichtet zudem, Ermittler hätten bisher keine Hinweise auf eine Wochenbettdepression; auch das findet sich nicht in der behördlichen Mitteilung. Solange die Behörden den Hergang als ungeklärt bezeichnen, übernehmen wir diese zusätzlichen Angaben nicht als festgestellte Tatsachen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Untersuchungshaft ist kein Urteil. Auch in einem entsetzlichen Fall bleibt die Unschuldsvermutung. Wer die Beschuldigte schon als Täterin behandelt, macht den Richter überflüssig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Über ein totes Kind und seine Eltern gehört nicht jede mutmaßliche Einzelheit in die Öffentlichkeit. Wenn Staatsanwaltschaft und Polizei um der Persönlichkeitsrechte willen schweigen, ist das kein Defizit, sondern der gebotene Schutz.

KOMMENTAR / MEINUNG: Spekulation über Krankheiten oder Motive ersetzt keine Ermittlung. Erst wenn ein Gericht entschieden hat, steht fest, was geschehen ist. Bis dahin gilt der Verdacht – und sonst nichts.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Spekulieren Sie nicht über die Familie, solange die Ermittlungen laufen.

Quellen:

Polizeipräsidium Südhessen / Staatsanwaltschaft Darmstadt (Presseportal) – Rüsselsheim: Wenige Wochen altes Kind im Krankenhaus verstorben / 36 Jahre alte Kindsmutter in Untersuchungshaft, 26.11.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6398743

hessenschau – Baby nach Fund in Gewässer gestorben – Mutter unter Mordverdacht, 26.11.2026: https://www.hessenschau.de/panorama/ruesselsheim-baby-nach-fund-in-gewaesser-gestorben—mutter-unter-mordverdacht–v1,baby-tot-ruesselsheim-100.html

FAZ – Baby stirbt nach Bergung aus Gewässer – Mutter unter Mordverdacht, 26.11.2026: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/ruesselsheim-baby-stirbt-nach-bergung-aus-gewaesser-mutter-unter-mordverdacht-201721352.html

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