Wiesbaden: Kleintransporterfahrer zeigt Polizeistreife Mittelfinger!

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 10.01.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Fahrer eines Kleintransporters einer Polizeistreife auf der A 3 bei Wiesbaden den Mittelfinger gezeigt. Die Streife der Autobahnpolizei war zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niederhausen in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Kleintransporter mit tschechischen Kennzeichen auf, der durchgehend auf dem mittleren der drei Fahrstreifen fuhr, obwohl der rechte frei war. Deshalb machte die Polizei den Fahrer mittels Lichthupe darauf aufmerksam. Nachdem der 50-Jährige endlich nach rechts gefahren war, überholte die Streife den Kleintransporter. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer ihnen den Mittelfinger an die Fensterscheibe hielt. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 50-Jährige seine Beleidigung kleinlaut zu. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden