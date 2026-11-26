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Wiesbaden – Nach dem angekündigten Aus für den Druck der NIUS-Wochenzeitung bei der Mainzer Verlagsgruppe VRM schlägt die AfD im Hessischen Landtag Alarm. Fraktionschef Robert Lambrou spricht von einer „Niederlage für die Pressefreiheit“ und macht die SPD verantwortlich. Fakt ist: Die VRM hat am 26. November 2026 mitgeteilt, dass der bestehende Druckauftrag spätestens zum 31. März 2027 endet, also nicht sofort. Als Grund nennt das Unternehmen erhebliche Kritik von Lesern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden. Protest kam von SPD, Grünen, Linken, der Gewerkschaft Verdi und den VRM-Betriebsräten, nicht von der SPD allein.

Stand: 19:44 Uhr MEZ

Die Pressemitteilung der AfD-Fraktion erschien am 26. November 2026 auf der Internetseite der Fraktion unter der Überschrift „VRM-Gruppe druckt NIUS-Zeitung nicht mehr: Niederlage für die Pressefreiheit“. Verantwortlich im Sinne des Presserechts zeichnet Robert Lambrou, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Wir dokumentieren sein Statement im vollständigen Wortlaut: „Das ist eine Niederlage für die Pressefreiheit und ein Armutszeugnis für das Freiheitsverständnis der SPD, auf deren Druck das geschah. NIUS steht für unabhängigen, professionellen Journalismus ohne linke Schlagseite und schon diese erfolgreiche mediale Neugründung als Gegenentwurf zu den Öffentlich-Rechtlichen Medien hält das linke politische Lager nicht aus. Unter solchen Genossen hätte es schon der Buchdruck schwer gehabt. Eine AfD in Verantwortung würde keinerlei Einschränkungen der Pressefreiheit mitmachen, wie wir sie hier miterleben.“

Das sind politische Wertungen eines Oppositionspolitikers. Ob NIUS „unabhängigen, professionellen Journalismus“ bietet, ist eine Meinung, keine überprüfbare Tatsache; Verdi und die Journalistenunion dju bezeichnen das Portal dagegen als rechtspopulistisch. Beides steht hier als Position der jeweiligen Seite. Überprüfbar sind dagegen die Fakten rund um die Entscheidung der VRM, und an zwei Stellen weicht die Darstellung der AfD von der Faktenlage ab: beim Zeitpunkt und bei der Frage, wer Druck ausgeübt hat.

Zunächst zum Zeitpunkt. Die AfD schreibt, die VRM habe erklärt, sie werde die NIUS-Wochenzeitung „nicht mehr drucken“. In der Mitteilung der VRM vom 26. November 2026 heißt es wörtlich: „Der bestehende Druckauftrag endet spätestens zum 31. März 2027.“ Gedruckt wird also zunächst weiter, voraussichtlich noch rund vier Monate. Die hessenschau berichtet, das dürfte an vertraglichen Verpflichtungen liegen; dazu äußerte sich der Geschäftsführer aber nicht. Die gedruckte NIUS-Wochenzeitung war laut dpa erst am Samstag zuvor erstmals erschienen. Gedruckt wird sie in der VRM-Druckerei im südhessischen Rüsselsheim.

Dann zur Frage, wer Druck gemacht hat. Lambrou sagt, die Entscheidung sei „auf Druck“ der SPD gefallen. Richtig ist: Die Mainzer SPD hatte am 24. November öffentlich Kritik geübt. Die beiden Vorsitzenden Jana Schmöller und Ata Delbasteh erklärten, NIUS überschreite aus ihrer Sicht „die Grenzen einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft“; das verbiete es, den Auftrag „allein aus wirtschaftlicher Perspektive zu betrachten“. Eine Erklärung der VRM oder ihr Ausbleiben sei Grundlage für die weitere politische Bewertung. Eine staatliche Sanktion oder ein behördliches Vorgehen kündigte die Partei nach Angaben des Portals lokalo.de nicht an. Nach der Entscheidung begrüßte die Mainzer SPD den Schritt laut dpa.

Die SPD war aber bei weitem nicht allein. Laut dpa kam Kritik unter anderem von der Gewerkschaft Verdi sowie von Politikern von SPD, Grünen und Linken. Verdi forderte nach einer ersten Stellungnahme der VRM ausdrücklich ein Ende der Zusammenarbeit. Die hessische Verdi-Fachbereichsleiterin Anastasia Polidoros sagte: „Nicht alles, was legal ist, ist auch anständig.“ Besonders deutlich wurde es im eigenen Haus: Die Betriebsräte aus Mainz, Darmstadt und Wetzlar erklärten laut hessenschau gemeinsam: „Wir sind entsetzt und distanzieren uns ausdrücklich von dieser unternehmerischen Entscheidung.“ Hinzu kam eine Online-Petition gegen den Druckauftrag, die laut Medienberichten bis Mittwochnachmittag mehr als 1.300 Unterschriften hatte. Einzelne Nutzer berichteten in sozialen Netzwerken, ihre Abos gekündigt zu haben; wie viele es tatsächlich sind, ist nicht bekannt, die VRM äußerte sich dazu laut SWR nicht. Für Freitag war eine Kundgebung vor dem Verlagshaus in Mainz angekündigt.

Die VRM selbst nennt in ihrer Mitteilung keine Partei. Sie schreibt, die Entscheidung habe „in den zurückliegenden Tagen zu erheblicher Kritik geführt“. Leserinnen und Leser, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie Kundinnen und Kunden in der Region hätten ihre Vorbehalte deutlich gemacht. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, die Trennung zwischen einer technischen Druckdienstleistung und der publizistischen Haltung der eigenen Medien glaubwürdig zu vermitteln. Die Diskussion habe das Vertrauen in die Marke belastet. VRM-Geschäftsführer Joachim Liebler erklärte: „Ich bin weiterhin fest überzeugt, dass eine offene Gesellschaft auch Meinungen aushalten muss, deren Haltung man nicht teilt. Pressefreiheit darf niemals eine Frage nur der eigenen Überzeugung sein. Aber das Vertrauen in unsere Produkte ist das Fundament unseres Hauses. Das wiegt schwer und hat Vorrang.“

Bemerkenswert: Noch wenige Tage zuvor hatte die VRM den Auftrag verteidigt. Nach Angaben von lokalo.de betonte das Unternehmen die Trennung zwischen technischer Herstellung und redaktioneller Verantwortung. Entscheidend sei, ob sich ein Auftrag im Rahmen der geltenden Gesetze bewege. Die gleichen Maßstäbe müssten unabhängig von den politischen Positionen der Kunden gelten. Zur VRM gehören laut dpa rund 1.300 Beschäftigte und unter anderem der „Wiesbadener Kurier“, das „Darmstädter Echo“, die „Wetzlarer Neue Zeitung“ und die Mainzer „Allgemeine Zeitung“.

Wie unterschiedlich die Lager argumentieren, zeigen weitere Stimmen. Der rheinland-pfälzische Verdi-Landesfachbereichsleiter Michael Holdinghausen hatte nach der ersten VRM-Stellungnahme erklärt: „Die VRM erklärt, warum sie den Auftrag annehmen darf. Warum sie ihn für richtig hält, bleibt offen.“ NIUS setze auf Empörung. Die SPD wiederum erklärte nach der Entscheidung laut dpa, es sei um die Frage gegangen, „ob die freie und offene Gesellschaft Verachtung, Spaltung und Zerstörungsversuche unwidersprochen hinnehmen muss. Das muss sie nicht. Das darf sie nicht“. Für die AfD ist genau diese Haltung der Beleg für ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit.

Auch aus der CDU gab es Widerspruch gegen die Kritiker. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hatte die Kritik an der VRM laut dpa noch am Vortag als befremdlich bezeichnet. „Man muss NIUS weder lesen noch mögen, aber auch, was zuspitzt und provoziert, gehört zur öffentlichen Debatte und unserer Demokratie“, schrieb er auf X. NIUS-Gründer und Chefredakteur Julian Reichelt sprach laut dpa vom „größtmöglichen Anschlag auf die Pressefreiheit“ und warf SPD und Gewerkschaften vor, den Druck einer regierungskritischen Zeitung zu verhindern. Die juristische Seite des Streits hat zuletzt auch ein Fachmann bewertet, wie wir bereits berichteten, als ein Verfassungsrechtler die SPD im Streit um den NIUS-Druck kritisierte.

Rechtlich ist die Lage eindeutig, politisch umstritten. Die Pressefreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes schützt Medien vor staatlichen Eingriffen. Ein privates Unternehmen ist grundsätzlich frei, Aufträge anzunehmen oder zu beenden. Weder die Mainzer SPD noch eine andere Partei hat nach den vorliegenden Quellen eine staatliche Maßnahme gegen die VRM oder NIUS ergriffen. Kritiker der Entscheidung wie Lambrou, Rhein und Reichelt sehen dennoch ein gefährliches Signal, wenn politischer und gesellschaftlicher Druck darüber entscheidet, welche Zeitungen gedruckt werden. Befürworter wie SPD und Verdi halten dagegen, ein Medienhaus müsse auch bei Druckaufträgen Haltung zeigen.

Für NIUS bedeutet die Entscheidung zunächst, dass bis spätestens Ende März eine andere Druckerei gefunden werden muss. Ob es dazu bereits Gespräche gibt, ist nicht bekannt. Lambrous Aussage, eine AfD in Regierungsverantwortung würde „keinerlei Einschränkungen der Pressefreiheit mitmachen“, ist ein politisches Versprechen. Einen staatlichen Eingriff in die Pressefreiheit gab es in diesem Fall nach allen vorliegenden Informationen nicht; es handelt sich um die Entscheidung eines privaten Unternehmens unter öffentlichem Druck.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn ein Verlag einen legalen Druckauftrag nach einer Woche Empörung wieder kündigt, ist das ein schlechtes Zeichen für die Debattenkultur. Man muss NIUS nicht mögen, um zu sehen: Wer heute andere vom Markt drängt, kann morgen selbst betroffen sein.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem gehört zur Wahrheit, dass nicht ein Parteibüro allein entschieden hat. Betriebsräte, Gewerkschaft, Leser und Geschäftspartner haben Druck gemacht. Wer nur mit dem Finger auf die SPD zeigt, macht es sich zu einfach, auch wenn die Mainzer Genossen kräftig mitgeschoben haben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Pressefreiheit lebt davon, dass auch unbequeme Stimmen gedruckt werden können. Der Staat hat hier nicht eingegriffen, aber das Klima zählt eben auch. Ein Land, in dem Druckereien Angst vor ihren Kunden haben müssen, wenn sie die falsche Zeitung drucken, wird ärmer.

Freie Presse heißt auch: Druck aushalten – auf allen Seiten!

Quellen:

AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, Pressemitteilung vom 26.11.2026: https://afd-fraktion-hessen.de/vrm-gruppe-druckt-nius-zeitung-nicht-mehr-niederlage-fuer-die-pressefreiheit/

VRM, Mitteilung vom 26.11.2026: https://vrm.de/news/details/vrm-beendet-druckauftrag-fuer-nius

SPD Mainz, Erklärung vom 24.11.2026: https://spd-mainz.de/aktuelles/partei/2026-11-24_druckauftrag-fuer-mainzer-verlagsgruppe-spd-erwartet-erklaerung/

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