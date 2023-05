Bad Soden: Unbekannte schlagen Mann im eigenen Garten nieder!

Bad Soden, Freiligrathstraße, 17.05.2023, 23:00 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde ein Mann im Garten seines Wohnhauses in der Freiligrathstraße von Unbekannten überrascht und niedergeschlagen. Als der Bad Sodener gegen 23:00 Uhr nach Hause kam, nahm er in seinem Garten zunächst seltsame Geräusche wahr. Kurze Zeit später kamen drei unbekannte, männliche Personen hervor, von denen einer mehrfach auf den Kopf des Hausbewohners eingeschlagen habe. Anschließend flüchteten alle drei Täter in Richtung des Eichwaldes. Aufgrund der Schläge war eine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen vonnöten. Der Verletzte beschrieb die drei Personen als ca. 170-180cm groß mit sportlich, kräftiger Statur. Sie waren allesamt dunkel gekleidet gewesen. Wer hat die Personen zum Tatzeitpunkt in Bad Soden gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196 / 9695-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden