Eilmeldung: Der geheime Impfstoff-Kaufvertrag, den Südafrika mit @Pfizer hatte, ist veröffentlicht worden!

Unbekannte Wirksamkeit

Unbekannte unerwünschte Ereignisse

Unbekannte Langzeitwirkungen

Führende Politiker auf der ganzen Welt haben ihre Bürger rücksichtslos in Laborratten verwandelt, indem sie diesen Müll unterschrieben haben. Irrsinnig.

Quelle: (@KimDotcom)

BREAKING: The secret vaccine purchase agreement that South Africa signed with @Pfizer has been released.

Unknown efficacy

Unknown adverse events

Unknown long term effects

Leaders around the world recklessly turned their citizens into lab-rats by signing this garbage. Insane. pic.twitter.com/bYZS7aj0Dd

— Kim Dotcom (@KimDotcom) October 24, 2023