Ein Tag Kriminalität in der NoGo-Area Wiesbaden!

1. Pfefferspray in Linienbus,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 26.05.2023, 13.20 Uhr,

(pl)In einem Linienbus im Bereich der Dotzheimer Straße wurde am Freitagnachmittag ein 12-jähriger Junge von einem etwa gleichaltrigen Fahrgast mit Reizstoff besprüht. Die beiden Jungen waren während der Fahrt im Bus der Linie 24 aufgrund zurückliegender Differenzen in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Geschädigte von seinem Kontrahenten mit Reizstoff attackiert worden sei. Der Verletzte wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Der Angreifer habe nach der Tat den Bus an der Haltestelle in der Dotzheimer Straße verlassen. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Schlägerei führt zu Pfeffersprayeinsatz, Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, 28.05.2023, 16:30 Uhr,

(da)Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich der Bleichstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin Pfefferspray einsetzen musste. Die Polizeikräfte wurden zunächst zu einer Schlägerei gerufen und trafen vor Ort auf vier 17 bis 31 Jahre alte Personen, die mit Fäusten aufeinander einschlugen und auch teilweise am Boden miteinander rangen. Die Polizei forderte die vier Kontrahenten zunächst mehrfach auf, voneinander abzulassen. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Schlägerei beendet und die Situation beruhigt werden. Die Beteiligten wurden medizinisch versorgt und teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen alle Kontrahenten wurden Strafverfahren eingeleitet. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. 17-Jähriger attackiert,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 28.05.2023, 20.15 Uhr,

(pl)Auf dem Dach des Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz wurde am Sonntagabend ein 17-jähriger Jugendlicher angegriffen und verletzt. Der Geschädigte habe sich am Abend mit Freunden auf dem Dach aufgehalten. Hier sei es dann gegen 20.15 Uhr zum Streit mit anderen Jugendlichen gekommen, in dessen Verlauf der 17-Jährige von vermutlich zwei Kontrahenten mit den Fäusten geschlagen worden sei. Der 17-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Angreifer wurde als ca. 16-18 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Weste, ein weißes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose getragen. Ein weiterer Beteiligter soll etwa 16 Jahre alt sowie ca. 1,60-1,70 Meter groß gewesen sein und schwarze kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Sechs Einbrüche in der Landeshauptstadt, Wiesbaden, 26.05.2023 bis 29.05.2023,

(da)In der Zeit von Freitag bis Montag kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen in der Landeshauptstadt. In der Dostojewskistraße stiegen Unbekannte in einen Friseurladen ein und entwendeten einen geringen Trinkgeldbetrag von der Ladentheke, nicht ohne einen mehrere Hundert Euro hohen Sachschaden zu hinterlassen. Als Tatzeitraum kommt die Nacht zum Samstag in Betracht. Einen ca. 2.000EUR hohen Sachschaden hinterließ ein Einbrecher in der Karl-Josef-Schlitt-Straße, als er am Samstag gegen 13:30 Uhr in ein Reihenhaus einbrechen wollte. Als er jedoch in das Wohnhaus gelangt war, traf er auf die Hausbewohnerin und flüchtete ohne Beute. Er wird als männlich, mit “normaler” Statur und schwarzen Haaren beschrieben. Er war schwarz gekleidet, und trug über dem Gesicht eine OP-Maske. Weiterhin soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag versuchten unbekannte Täter vergeblich, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Trommlerweg zu gelangen. Erfolgreicher waren die Täter in der Straße “Im Hirschgraben”. Hier gelangten sie zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in eine Erdgeschosswohnung und entwendeten einen Computer samt Zubehör. Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag wurde eine Bäckerei in Kostheim Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Kostheimer Landstraße und entwendeten das Bargeld aus den Kassen des Verkaufsraumes. In sämtlichen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer (0611) 345-0 Hinweise entgegen.

5. Reitbekleidung von Verkaufsfläche des Pfingstturniers entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, festgestellt am 27.05.2023, 18:20 Uhr,

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Reitbekleidung von einem Verkaufsstand des Pfingstturniers entwendet. Am Samstag gegen 18:20 Uhr mussten die Standverantwortlichen feststellen, dass die Zeltplane ihres Standes aufgeschnitten worden war. Durch das dadurch entstandene Loch waren die Täter in das Innere gelangt, um dann diverse Reit- und sonstige Oberbekleidung aus der Auslage zu entwenden. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von ca. 1.000EUR. Der Wert des Stehlguts fiel geringfügig niedriger aus. Das 5. Polizeirevier bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen werden.

6. Telefonbetrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 23.05.2023 bis 26.05.2023,

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme übers Telefon wurde in der vergangenen Woche eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Der Anrufer gab sich am Telefon als Sohn der Geschädigten aus und schilderte etwas von einem kaputten Handy, weshalb er eine andere Nummer hätte. Im weiteren Verlauf erklärte der Kriminelle, dass er aufgrund des kaputten Handys keinen Zugriff aufs Online-Banking habe und bat die Wiesbadenerin um die Überweisung eines Geldbetrags. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

7. Während Fußballspiel Gegenstände aus Kabine gestohlen, Wiesbaden, Medenbach, Am Sportfeld, 29.05.2023, 16.45 Uhr bis 19.30 Uhr,

(pl)Am Pfingstmontag kam es in Medenbach während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz in der Straße “Am Sportfeld” zum Diebstahl zweier Handys und Bargeld aus einer Umkleidekabine. Diebe suchten zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr die Kabine auf und entwendeten die aufgefundenen Wertsachen. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.