Essen: Südländische Jugendliche schlagen und treten auf 52-Jährigen ein!

45355 E.-Bochold:

Am Samstag (7. Januar) gegen 1:25 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Hund fußläufig im Butzweg unterwegs. Als er beobachtete, dass ein Jugendlicher einen E-Scooter umtrat, sprach er ihn und seine Begleiter (1 x männlich, 2 x weiblich) an. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die beiden männlichen Jugendlichen auf den Kopf des Mannes einschlugen. Als der Essener zu Boden ging, traten sie auf ihn ein. Nachdem es ihm gelang, wieder aufzustehen, zog einer der Jugendlichen ein Messer und bedrohte den Mann damit. Die beiden Mädchen der Gruppe intervenierten, woraufhin die Gruppe fußläufig Richtung Otto-Brenner-Straße flüchtete.

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die beiden männlichen Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- Ca. 17-18 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkle Haare - Dunkle Kleidung

Die beiden weiblichen Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- Ca. 17-18 Jahre alt - Ca. 1,60 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkle Haare - Bekleidet mit einer dunklen Jacke bzw. einer weißen Daunenjacke

Wenn Sie Angaben zum Tathergang und/oder den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo