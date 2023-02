++ Haftbefehle gegen Täter-Duo nach Einbruch und erpresserischen Menschenraub ++ nach missglücktem Wohnhauseinbruch Mittäter festgehalten und Familie erpresst ++ 38 und 25 Jahre alte Täter nach umfangreichen Maßnahmen und Ermittlungen überführt und festgenommen ++ Täter sitzen in U-Haft ++

Lüneburg

Umfangreiche Maßnahmen und Ermittlungen führte die Polizeiinspektion in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aufgrund eines Wohnhauseinbruchs, Freiheitsberaubung und erpresserischen Menschraubs in den letzten Tagen auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen spezialisierten Kräften von Zentraler Kriminalinspektion und Polizeidirektion Lüneburg.

Die Ermittler des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes konnten dabei Haftbefehle gegen zwei 38 und 25 Jahre alte Männer aus der Region erwirken und diese festnehmen. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Ermittlungen waren die beiden 38 und 25 Jahre alten Lüneburger in der Nacht zum 20.01.23 in ein Wohnhaus in Lüneburg eingebrochen. Dabei wurden sie durch einen 19 Jahre alten Mittäter begleitet, „der Schmiere stehen“ sollte. Nachdem die Einbrecher durch die Bewohner bemerkt wurden, ergriffen sie mit geringer Beute die Flucht (siehe dazu auch Pressemitteilung v. 20.01.23).

Im Verlauf des 20.01. kam es zu einem Streit zwischen den Männern und dem 19-Jährigen, so dass der 38-Jährige zusammen mit dem 25-Jährigen den Heranwachsenden in einem Kellerraum festhielten und ihn verletzten. Parallel nahmen die Männer telefonisch Kontakt mit Familienangehörigen des 19-Jährigen auf und versuchten unter Androhung von körperlicher Gewalt Lösegeld zu erpressen. Zu einer Übergabe von Lösegeld kam es nicht, so dass die Männer den 19-Jährigen in den Abendstunden des 20.01. frei ließen.

Bereits am 21.01.23 konnten Ermittler den 38-Jährige vorläufig festgenommen; die Festnahme des 25-Jährigen erfolgte am 27.01.23. Die weiteren Detailermittlungen auch zu möglichen weiteren Eigentumsdelikten der Männer dauern an.