Idstein: Kassiererin mit Messer bedroht und Geld entwendet!

1. Kassiererin mit Messer bedroht und Geld entwendet, Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 10.06.2023, 18:50 Uhr

(he)Am Samstagabend bedrohte ein unbekannter Täter in Idstein die Kassiererin einer Drogerie mit einem Messer und flüchtete anschließend mit Bargeld aus der Kasse. Der Unbekannte bezahlte gegen 18:50 Uhr in dem in der Wiesbadener Straße gelegenen Geschäft seinen Einkauf und forderte plötzlich unter dem Vorhalt eines Messers Geld. Nachdem er dieses an sich genommen hatte, flüchtete er aus den Verkaufsräumen in Richtung Kreisel Wiesbadener Straße, Bahnhofstraße. Die Angestellte des Marktes wurde leicht verletzt. Beschreibung: Männlich, 35-40 Jahre, 1,70 – 1,75 Meter, schlanke Statur, schwarzer Oberlippen- Kinnbart, hellgrüner/hellblauer Jogginganzug, schwarze Sonnenbrille, beiger/hellbrauner Fischerhut, sprach deutsch mit leichtem Akzent. Laut Zeugenangaben soll das Aussehen des Täters “südländisch” gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Tatgeschehen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden