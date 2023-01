Niederbayern: 74-jähriger Mann bedroht Ehefrau mit einem Messer

SALCHING, LKR. STRAUBING. Am 16.01.2023, gegen 21:05 Uhr kam es nach einem Ehestreit zu einem Einsatz in der Brückenstraße in Salching. Ein 74-Jähriger ging zunächst seine 73-Jährige Ehefrau körperlich an und warf auch mehrere Gegenstände auf sie. Die Situation eskalierte weiter und schließlich bedrohte der Mann seine Frau mit einem Messer. Die Ehefrau konnte sich zur Tochter flüchten und die Polizei verständigen, der Ehemann schloss sich im Haus ein und reagierte auf keinerlei Kontaktversuche.

Der Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte durch Spezialkräfte in seinem Haus überwältigt werden. Im Anschluss wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Er selbst blieb unverletzt.

Polizeipräsidium Niederbayern