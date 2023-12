Offenburg – Nach psychischem Ausnahmezustand in Fachklinik!

Offenburg (ots)

Mehrfach fiel in den vergangenen Tagen ein 28-Jähriger in Offenburg auf, was nun in der Unterbringung in einer Fachklinik mündete. Bereits am Samstagmorgen wurde wegen des Mannes die Polizei gerufen, da er gegen 8:30 Uhr barfuß und oberkörperfrei im und vor einem Drogeriemarkt in der Weingartenstraße Kunden belästigt und verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben soll. Der Mann konnte im Anschluss, offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, in seiner Wohnung angetroffen werden. Gegen 19:30 Uhr ist der Mann erneut aufgefallen, weil er sich an der gleichen Örtlichkeit erneut oberkörperfrei und dieses Mal mit einem Messer in der Hand aufhielt. Auch in diesem Fall konnte er anschließend in seiner Wohnung angetroffen werden. Da eine anderweitige Unterbringung scheiterte, musste er schließlich für eine Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Am nächsten Morgen soll der 28-Jährige zu Hause mit seiner Mutter in Streit geraten sein und sie in dessen Verlauf mit einem Messer an deren Hand verletzt haben. In der Folge wurde er erneut in Gewahrsam genommen und konnte schließlich einer Fachklinik überstellt werden.